TV PREPORUKA DANA: Dokumentarac prikazuje kako bolesnici, njihove obitelji i liječnici doživljavaju posljednje trenutke života (Prihvaćanje smrtnosti)

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Obiteljski plan

Charlie Mackenzie (T. Spelling) je lijepa, pametna, obrazovana, marljiva i ambiciozna. Na natječaju za novi posao, u tvornici keksa Walcott, ima sve izglede da ga dobije, jedini minus joj je to što nije udana i nema djece, jer vlasnik tvornice, Ed Walcott (G. Germann), iznad svega cijeni obiteljske vrijednosti. Zato je najbolja prijateljica Stacy (K. Rocha) nagovori da izmisli da je udana i da ima dijete. Više zbog zabune nego namjerno, Charlie na razgovoru za posao laže da ima obitelj, a tek potom otkrije da je njezin novi šef, osim obitelji, visoko cijeni i istinu, a prezire laž. No, čini se da nema povratka. Sve postaje vrlo napeto kad se Walcott najavi “Mackenziejevima” na večeru. A kako g. Mackenzie ne postoji, treba nekog hitno pronaći i unajmiti: bit će to Buck (J. Bridges), glumac bez posla. Ne postoji ni dom Mackenziejevih, pa će za to poslužiti Stacyna kuća, a njezina kćer Nicole (A. Breslin) morat će za večerom glumiti Charlieno dijete. Komplikacijama i nepredviđenim situacijama tu ni izbliza nije kra.

HRT2, 16.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Tajne dvorca s Ruth, Peterom i Tomom

Povjesničarka Ruth Goodman i arheolozi Peter Ginn i Tom Pinfold vraćaju se u prošlost da bi naučili vještine potrebne za gradnju srednjovjekovnog dvorca, tako što će se pridružiti najvećem arheološkom eksperimentu na svijetu.

Premda u Britaniji stoje neki od najbolje očuvanih srednjovjekovnih dvoraca, mnoge su se njihove tajne s vremenom izgubile. Podrijetlo britanskih dvoraca jest francusko, iz doba normanskog osvajanja poslije 1066. Zato Ruth, Peter i Tom putuju u Guédelon u Burgundiji, gdje se provodi ambiciozni projekt gradnje srednjovjekovnog dvorca, služeći se samo materijalima i alatima dostupnima u 13. stoljeću.

Peter i Tom odmah se bacaju na posao i uče vještine srednjovjekovnih klesara kako bi izgradili prelijepo spiralno stubište. Nakon što su iskopali kamen iz kamenoloma, nose ga na mjerenje, gdje se svaki kamen označava koristeći najdragocjenije znanje srednjovjekovnih graditelja – geometriju. Zatim se svaka stuba ručno obrađuje (tri dana) i vitlom postavlja na pravo mjesto, s pomoću mehaničke dizalice.

HRT1, 20.35, DOKUMENTARNI FILM, Prihvaćanje smrtnosti

Svi ćemo se jednog dana suočiti sa smrti. Zašto je onda liječnicima tako teško razgovarati s pacijentima o umiranju? Kako liječnici mogu pomoći ljudima da bolje prožive posljednje dane života, s pouzdanjem, jasnim smjerom i osjećajem svrhe?

Ugledni kirurg i suradnik časopisa New Yorker Atul Gawande istražio je ta pitanja u svom bestseleru Prihvaćanje smrtnosti. Sada je Gawande u suradnji s autorima emisije Frontline s kanala PBS snimio dokumentarni film koji nam prikazuje njegovo osobno iskustvo – kao i priče o njegovim pacijentima i njihovim obiteljima – te nas sve poziva da se zapitamo kako mi razmišljamo o smrti i umiranju.

Film sniman tri godine istražuje odnose između liječnika i pacijenata kojima se bliži kraj i pokazuje kako je mnogim liječnicima, uključujući Gawandea, teško razgovarati iskreno i otvoreno s umirućim pacijentima. Film nas vodi od rodnog mjesta Gawandeova oca u Indiji, čije je dugotrajno umiranje potaknulo Gawandea da istraži temu skrbi o umirućim pacijentima, pa sve do postelja bolesnika u Bostonu koji se pokušavaju pomiriti s krajem života. Riječ je o intimnom iskustvu koje nam mnogo otkriva i relevantno je za sve nas.

DOMA TV, 21.25, KRIMI SERIJA, Mentalist

Jane sumnja da FBI-eva agentica Susan Darcy ima skrivene motive nakon što ga zamoli da joj pomogne oko istrage ubojstva. U međuvremenu CBI-ev tim bavi se istragom ubojstva mlade žene ubijene nakon što je nekog upoznala u internetskoj pričaonici.

HRT1, 21.30, DOKUMENTARNI FILM, Od 7 do 23

Devetogodišnja Liv, poput mnogih njezinih vršnjaka, ima vrlo aktivnu svakodnevicu. Uz redovito pohađanje osnovne škole, Liv se zainteresirala i za mnoge izvanškolske aktivnosti, poput glazbene škole, tenisa, modnog tečaja, zbora… Sve ovo i njoj i njezinim roditeljima potpuno zaokuplja dan, te iziskuje mnogo energije i besprijekornu organizaciju.

NOVA TV, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Počelo je snimanje serije. U San Remu postavljena je scenografija. Glavne uloge dodijeljene su Samiru, Avdiji, Mubini, Mentoru i Fufetu, a Faruk je za redateljskom palicom. Podijeljeni su i prvi honorari. Svi su plaćeni osim Fufeta – za njega, nažalost, nije bilo dovoljno novca. Da bi riješio taj problem, Faruk kod Samira založi svoj sat kako bi mu isplatio plaću. Međutim, i Izetu nestaje sat, pa nastaje strka. Izet je u potrazi za svojim satom, a kućna pomoćnica Šerifa ima sat isti kao i Izetov, ali bez posvete.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Harleena suradnja sa Stahlom otkriva Wozniakovu tajnu vezu s Donniejem. Nakon preuzimanja pošiljke, otetoga čovjeka, Wozniak odluči preuzeti velik posao. Tajanstveni čovjek naziva Sapersteinov uredski broj i tim se mora suočiti sa suprotnim osjećajima prema palom prijatelju i na kraju odlučuju očuvati uspomenu na njega.

HTR3, 22.00, DRAMSKA SF SERIJA, Pod kupolom

Nakon što se proces kalcifikacije Kupole ubrza, Chester’s Millu preostanu 24 sata prije nego što urušavanje stijenki ne poguši sve njih koji su unutra. Novi rok dodatno optereti Joea u nastojanjima da sruši Kupolu, dok Barbie i Julia jure kako bi spasili njegovo dijete. Veliki Jim se trudi obuzdati sve labilnijeg Hektora (Eriq La Salle) koji je čvrsto naumio zaraženima ne dopustiti da izađu iz Kupole.

HRT3, 22.40, KRIMI DRAMA, Privatni pakao 36

Dvojica losanđeleskih detektiva, Cal Bruner (S. Cochran) i Jack Farnham (H. Duff), istražuju pljačku 300.000 dolara. Tragovi ih dovedu do glavnog “igrača”, a pronađu i novac. Jedan od detektiva zaljubljen je u pjevačicu iz noćnog kluba, Lili (I. Lupino), koja ima skup ukus, i očajnički je želi zadržati. Svjestan je da mu njegova plaća neće biti dovoljna.

NOVA TV, 23.35, TRILER, Točka prednosti

Osam stranaca iz osam različitih kutova nastoje otkriti istinu tko stoji iza pokušaja ubojstva predsjednika SAD-a Ashtona (William Hurt). Thomas Barnes (Dennis Quaid) i Kent Taylor (Mathew Fox) su agenti koji čuvaju predsjednika prilikom njegovog odlaska na konferenciju u Španjolsku. No pri dolasku predsjednik biva ranjen, a na ulici nastaje velika panika. Nakon što se stvari smire počinje istraga. Postoje mnogi ljudi koji su bili tamo, no samo njih osam vidjelo je nešto značajno i bitno za istragu. Howard Lewis (Forest Whitaker) je američki turist koji je snimio napad svojom kamerom, a među važnih svjedocima istrage ubraja se i producentica vijesti Rex Brooks (Sigourney Weaver).