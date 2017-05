TV PREPORUKA DANA: Dokumentarac krije neočekivane tajne i otkriva nam budućnost Sjeverne Koreje (Kim Jong Un, neautorizirana biografija – Zadnji crveni princ)

HRT2, 12.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Britanski vrtovi u vremenu

U ovoj sjajnoj seriji zajedno s naratorom Paulom Copleyem (Downtown Abbey) razgledat ćemo četiri legendarna vrta nastala u četiri sasvim različita razdoblja. U svakome od njih osjetit ćemo poseban duh vremena u kojemu je nastao te ljudi koji su ga stvorili. Počevši s vrtom Christophera Lloyda, koji pripada kući Great Dixter, zaronit ćemo u svijet umjetnički oblikovanih vrtova. Zatim krećemo u perivoje National Trusta i razotkrivamo političku pozadinu i spletke u nastajanju pejsažnog perivoja u Stoweu iz vremena kralja Georgea. U Biddulph Grangeu, najbolje očuvanom viktorijanskom vrtu u zemlji putujemo oko svijeta te istražujemo tužnu priču Nymansa, najistaknutijeg engleskog perivoja koji je kreirala obitelj njemačkih židovskih doseljenika.

HRT2, 13.20, DRAMA, Život s Chase

Chase Philips (H. Mirren) odrasla je na otoku Martha’s Vineyard. Ima muža (B. Bridges) i dvojicu sinova. Upravo je došla s liječenja zbog živčanog sloma. Njezin stariji sin Mali Richard ne želi s njom ni razgovarati, smatra je ludom, a mlađi Jason joj je privržen. Muž je voli, ali je nemoćan. Angažira djevojku za pomoć oko djece, Elizabeth (K. Sedgwick). Isprva Chase doslovno muči Elizabeth, a djevojka sve strpljivo podnosi. Naime, njezina majka bolovala je od depresije i ubila se kad je Elizabeth bila mala, a njezina sestra Katherine živi u bolnici za psihičke bolesnike. Ta sličnost između dviju žena stvara bliskost, u jednom trenutku Chase čak povjeruje i da voli Elizabeth kao ženu, ali shvati na kraju da se uz Elizabeth osjetila živom kako nikad prije nije. Kad Elizabeth ode s otoka, život Philipsovih vraća se u normalu.

HRT1, 20.35, DOKUMENTARNI FILM, Kim Jong Un, neautorizirana biografija – Zadnji crveni princ

On je živi bog devete nuklearne sile svijeta. To je mladić koji je odgajan u tajnosti da preuzme uzde sjevernokorejske diktature, obiteljskog pothvata koji se prenosi s oca na sina. Od njega su nam poznate samo zabavne, apsurdne, a katkad i zastrašujuće slike koje širi propagandna mašinerija u Pjongjangu.

Ovaj je film zajednički istraživački projekt Švicarske, SAD-a i Azije, a cilj mu je pronaći one koji najbolje poznaju Kim Jong Una i pokušati napraviti njegov profil.

DOMA TV, 22.00, KRIMI SERIJA, Tragovi zločina

Carrie se u trećoj sezoni nastavlja nositi s vlastitim problemima, uključujući i ovisnost o kockanju. Ona i njezin partner Al Burns (Dylan Walsh) i dalje se trude nositi s ostacima ljubavi koja datira još iz srednje škole. Dok se ona i njezini kolege, uključujući patologinju Joanne Webster (Jane Curtin), suočavaju s političkim nepotizmom i korupcijom u policiji koji se preprečuju između njih i istine, Carrie se bori s darom i prokletstvom koji je čine moćnim oružjem istraživačkog arsenala Odjela teških zločina.

HRT2, 21.45, SPORTSKA DRAMA, Rocky 5

Nakon velike pobjede usred Rusije nad strašnim Ivanom Dragom, Rocky (S. Stallone) je psihički slomljen i gotovo na rubu svijesti šapuće supruzi Adrian (T. Shire) da se ne želi vratiti kući. Kriza ipak prođe, a na povratku mu je priređen veličanstven doček. Tom se prilikom koristi blagoglagoljivi boksački promotor George W. Duke (R. Gant) kako bi ga pokušao nagovoriti na borbu s njegovim pulenom. Rocky to odbija, a odbit će opetovanu ponudu čak i kad ga uskoro snađe bankrot, zahvaljujući tome što mu šurjak Paulie (B. Young) loše vodi poslove. Osiromašeni Rocky i njegova obitelj, u kojoj je sad i dječak Rocky Jr. (S. Stallone), vraćaju se u svoj stari dom u Philadelphiji. Rocky vrijeme provodi trenirajući mlade boksače u klubu koji je vodio pokojni Mickey. Jednoga dana pojavi se mladi Tommy Gunn (T. Morrison) i zatraži da ga Rocky trenira. Rockyju se isprva ne svidi mladićeva agresivnost, ali ubrzo u njemu otkrije talent i odluči ga uzeti pod svoje okrilje. Tommy nekoliko puta spektakularno pobjeđuje, no nestrpljiv je i želi se što prije boriti za naslov prvaka te zaraditi velik novac.

RTL TV, 22.00, KRIMI SERIJA, Smrt u raju

Poole i tim istražuju ubojstvo bivšeg vlasnika plantaže šećera, ubijenog mačetom. U međuvremenu, Camille ne želi izići na spoj naslijepo, koji joj je majka dogovorila.

HRT3, 22.15, PSIHOLOŠKI TRILER, Što se dogodilo s Baby Jane?

“Baby Jane” Hudson je 1917. dječja vodviljska zvijezda, a sestra Blanche živi u njezinoj sjeni. Promjena se dogodila 1935. kad je Blanche postala popularna glumica dok se Janeina slava uglasila. Godina je 1962. Jane (B. Davis) i Blanche (J. Crawford), u invalidskim kolicima, žive u vili koju je platila Blanche. Jane je u međuvremenu postala alkoholičarka, psihički je nestabilna i muči Blanche jer joj je “ukrala” slavu. Kad je Blanche obavijesti da će možda prodati kuću, Janeino stanje se pogorša kao i odnos prema sestri…

“Što se dogodilo s Baby Jane?” pripada filmskim klasicima, Američki filmski institut proglasio ga je jednim od 100 najuzbudljivijih filmova svih vremena dok je uloga Jane u izvedbi Bette Davis uvrštena među 50 najvećih filmskih negativaca. Film je nominiran u pet kategorija za Oscara, osvojio je jedan.

HRT1, 23.50, KRIMI SERIJA, Istrage gospođice Fisher

U dom gđice Fisher došao je novi radio, ali Dotinu omiljenu emisiju prekida panika u eteru. Radijski knjigovođa i povremeni voditelj zadavljen je, a kad se Phryne angažira, otkriva da se Jack već ubacio na radio pod krinkom spikera. U ironičnoj zamjeni uloga Phryne službeno istražuje ubojstvo, a Jack se mora zadovoljiti radom u tajnosti. Tijekom uzbudljive istrage šokirana Dot shvati da ne želi prestati raditi za gđicu Fisher kad se uda i preuzme dužnosti supruge.

NOVA TV, 00.00, AKCIJSKI FILM, Utjerivač pravde

Diler Richie Madano (William Forsythe) upucao je policajca Bobbyja Lupa (Joe Spataro) usred bijela dana pred očima njegove obitelji. Kad je to čuo, Bobbyjev prijatelj i partner Gino Silva (Steven Seagal) rekao je svom kapetanu da može pronaći Richieja jer su on i Richie zajedno odrasli. Policijski detektiv Gino odrastao je na ulicama Brooklyna. Iza sebe ima propali brak, a Gino čini sve kako bi svom sinu pružio pravi dom. Nakon što Bobby bude ubijen Gino kreće zadovoljiti pravdu.