TV PREPORUKA DANA: Dodge i njegova osebujna susjeda Penny žele ispraviti greške iz prošlosti (Tražeći ljubav za kraj svijeta)

HRT2, 13.50, ROMANTIČNI OBITELJSKI FILM, Dar mudraca

Della (M. Sokoloff) i Jim (M. Webber) tek su vjenčani i jako su zaljubljeni. Bliži se Božić i oboje su uštedjeli nešto novca za darove, no ono što jedno drugome žele kupiti iscrpljuje sve njihove rezerve: Della želi Jima razveseliti volanom za oldtajmer koji on već dugo uređuje, a on njoj želi kupiti leće za fotoaparat, jer je Della pasionirana fotografkinja. Kad dozna kako je volan skup, Della nalazi dodatni posao u praonici rublja u jednom hotelu. No, neće skupiti dovoljno, pa u zalagaonicu odnese svoj dragocjeni aparat. I Jim ima svoje kombinacije kako da razveseli Dellu, no prije toga vidjet će je kako s nepoznatim muškarcem ulazi u hotel i posumnjati da ga vara.

HRT3, 20.00, KOMEDIJA, Odjednom tata

Henryjevu (T. Schweiger) namjeru da osvoji srce žene koju voli i napiše scenarij prema romanu koji je ona napisala odgodio je neočekivani dolazak malene Magdalene (E. Tiger Schweiger). Ona je produkt Henryjeve noćne pustolovine kad je boravio u Stockholmu. I Magdalena je u šoku od nove situacije jer je vezana za poočima Tristana (S. Finzi) i voli ga, što se ne bi moglo reći i za njezinog biološkog oca kojem je dodijeljena na skrb. Malo-pomalo otac i kći počinju se zbližavati i graditi sve bolji odnos… Vrlo popularan njemački glumac, redatelj, scenarist i producent Til Schweiger u ovom filmu ujedinio je sve svoje aktivnosti na jednom mjestu. Za ulogu Henryja 2012. osvojio je nagradu Jupiter kao najbolji njemački glumac, dok je njegova najmlađa kći Emma Tiger Schweiger nominirana za istu nagradu u kategoriji najbolje glumice. U Austriji na Romy Gala 2012. film je proglašen najboljim, kao i redatelj Schweiger, koji je dvije godine kasnije snimio nastavak.



HRT2, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Tražeći ljubav za kraj svijeta

Zemlji se približava asteroid Matilda i navodno je preostalo još tri tjedna do sudara. Zbog toga je Dodgea (S. Carell) bez riječi napustila njegova žena Linda (N. Carell) a on, osamljen, odlučio je svoje preostale dane posvetiti potrazi za ljubavi iz srednje škole. U tome mu se pridruži susjeda Penny (K. Knightley) koja je netom prekinula sa svojim dečkom Owenom (A. Brody).

HRT1, 20.05, TALK SHOW, Naknadno

Na naplatu stiže nepromišljena kupovina skupog automobila i čamca na firmu. Poštar, naime, donosi hrpu računa i sudsko rješenje o ovrsi zbog neplaćenih dugovanja. Kučina u svojoj sumanutosti kao glavnog krivca vidi Živojina te ga optužuje za nastalo stanje. Veže ga za stolicu, odlučan da ga ubije… U stan upadaju susjeda Vera i Puklek. Pokušavaju umiriti Kučinu i odvratiti ga od njegova nauma. Nište ne pomaže, tek gazda Milan uspijeva stvari srediti na “svoj način”. Upada u stan i udara Kučinu letvom po glavi. Na kraju se Kučina nađe vezan za stolicu. Nakon smirivanja situacije i na nagovor prisutnih Živojin i Kučina se pomire, ali to nije sve.

RTL TV, 20.10, KOMEDIJA, Kolo sreće

Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd) uspješan je filadelfijski poslovni čovjek koji posjeduje prekrasan stan, luksuzni automobil i gomilu novca, a ima i zanosnu djevojku. Billy Ray Valentine (Eddie Murphy) običan je prosjak i sitni džepar. Winthorpeovi poslodavci, braća Duke, oklade se da će zamjenom životnih stilova dvojice navedenih promijeniti i njihove navike – Billy Ray će postati cijenjeni broker, a Louis će se vrlo brzo okrenuti kriminalu. Odjednom, Louis se nađe bez posla i kuće, u društvu glamurozne prostitutke Ophelije (Jamie Lee Curtis).

RTL2, 20.10, HUMORISTIČNA SERIJA, Dr. House

Zajedno sa svojim timom House pokušava shvatiti što nije u redu sa srednjoškolcem koji doživljava halucinacije i ima gubitak pamćenja. U međuvremenu, Wilson uređuje svoj novi stan, a Taub na radno mjesto donosi osobni život.

HRT1, 21.15, DRAMSKA SERIJA, Downton Abbey

I obitelj i posluga podijeljenog su mišljenja kada Tom i Mary otvore Downton Abbey za javnost kako bi pomogli bolnici. Gospodin Dawes nešto će predložiti gospodinu Molesleyju, a Baxter će se naći u nedoumici kada primi neočekivano pismo. Konačna odluka o preuzimanju bolnice podijelit će obitelj, a Violet i Cora naći će se u dva zaraćena tabora. Carson je Thomasa uzeo na zub, ali sve nije onakvo kakvim se čini. Mary će iznenaditi Henryja posjetom u Londonu, a Bertie dolazi u Downton kako bi vidio Edith. Mogu li sestre nadvladati sjene iz prošlosti i pronaći sreću?

HRT2, 21.45, KRIMI SERIJA, Pad

Viša inspektorica Gibson steže mrežu oko Paula Spectora i on odluči boriti se za slobodu. No prošlost ga sustiže i to ima kobne posljedice. Spector je pod nadzorom i Gibson želi osigurati solidnu strategiju za uhićenje tako da ne izgube nikakve dokaze i imaju najbolju šansu spasiti Rose Stagg. No Spector je nepredvidljiv i inspektorica je prisiljena hitro nešto poduzeti, a pomno smišljeni plan propada joj pred očima.

FOX CRIME, 22.00, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Nakon što je pronašla novac iz velike pljačke u kojoj je sudjelovala, Harlee ipak donosi odluku te čini pravu stvar – vraća novac FBI-ju. U zamjenu za novac, traži i imunitet za sve u svome timu – osim naravno Wozniaka. No Wozniak trenutno ima većih problema – njegov ga je partner i ljubavnik Donnie izdao, te shvaća kako je Donnie spreman na sve kako bi dobio novac. Zbog tog razloga, doći će do velikog obračuna koji će završiti fatalno. Nakon svih spletki i problema, Harleena kćer Christina, ne želi niti čuti za nju. Christinina okrutnost ipak će navesti Harlee da joj sve prizna, te joj Harlee objašnjava kako je sve što je napravila, učinila za njezinu dobrobit. Vraćajući se s posla, Harlee pronalazi svog bivšeg muža Zepedu u svojoj kući. Bijesan jer mu je Harlee smjestila ubojstvo i strpala ga u zatvor, želi se osvetiti i oteti Harlee jedino što voli – kćer Christinu. Napeti trenutci borbe između dvoje bivših ljubavnika završavaju potpuno neočekivano!

NOVA TV, 22.30, KOMEDIJA, Starci

Trideset godina nakon što su završili srednju školu, petorica prijatelja koji su zajedno igrali za školski košarkaški klub okupe se u kući na jezeru kako bi se zajedno oprostili od svojeg pokojnog trenera. Tijekom vikenda shvate da samo zato što su sada odrasli i imaju obitelji ne znači da su izgubili staru iskru mladosti u sebi, pa će dati sve od sebe da učine ovaj vikend nezaboravnim.

HRT3, 22.50, KRIMI DRAMA, Potjera bez milosti

Kad se saznalo da je iz zatvora pobjegao mladi Bubber Reeves (R. Redford), optužen za ubojstvo, sin lokalnog moćnika Vala Rogersa, Jake (J. Fox) zabrinuo se jer je u vezi s Reevesovom ženom (J. Fonda). Čini se da u gradu ima još njih koji se boje Reevesa na slobodi. Šerif Calder (M. Brando), za kojeg većina stanovnika drži da je tek lutka na koncu u rukama Vala Rogersa (E.G. Marshall), pokušava uhititi mladića, jer je uvjeren da je nevin, prije nego do njega dođe gomila spremna na linč… U filmu nastupa sjajna glumačka ekipa, Marlon Brando, Jane Fonda, Robert Redford, ali za tadašnje standarde, realistična tema s američkog Juga nije naišla na velik odjek kod publike. Međutim, “Potjera bez milosti” je jedan od onih filmova koji je utro put tzv. Novom Hollywoodu, čiji je istaknuti predstavnik bio redatelj Arthur Penn.