TV PREPORUKA DANA: Dobar početak vikenda uz filmove Sve što želim si ti, Specijalne agentice i Lovac na glave

HRT2, 13.15, TRILER, Savršena šefica

Jessica Slate (J. Luner) poznata je kao efikasna direktorica, stoga uprava kompanije od nje očekuje spas. Istekle su im licence za sve njihove lijekove i budućnost kompanije ovisi o lijeku koji će, kažu, revolucionirati liječenje dijabetesa. Još jedan od direktora, Cameron Finney (L. Ashby), također je spreman na sve da bi lijek prošao, jer će to za njih značiti milijunske bonuse i osiguranu budućnost.

Na čelu istraživačkoga tima je dr. Renfro (G. Hudson), poznat po savjesnosti i poštenju, a uprava smatra da je i presavjestan jer je nešto ranije nanio kompaniji velike štete zbog “puhanja na hladno” u vezi s lijekom za depresiju.

Kao i uvijek dobrovoljci sudjeluju u ispitivanju efikasnosti lijeka i njegovih nuspojava. Jedan od njih, Michael Ferris, iznenada je umro.





HRT1, 20.05, ROMANTIČNA MELODRAMA, Sve što želim si ti

John Tyree (C. Tatum) mladi je pripadnik specijalnih postrojbi američke vojske koji 2001. godine sa službe u Njemačkoj stigne na dvotjedni odmor u rodni grad Wilmington u Sjevernoj Karolini. Dok skrbi o svom bolesnom ocu Billu (R. Jenkins), jednog dana na kupanju ugleda privlačnu Savannah Curtis (A. Seyfried), studenticu u koju se zaljubi na prvi pogled. Nakon što se i Savannah ubrzo snažno zaljubi u njega, ona Johnu prije povratka na fakultet obeća da će mu često pisati tijekom slijedećih 12 mjeseci, sve dok opet ne stigne kući i dok se ponovo ne vide. No ostvarenju njihove ljubavi i romantičnih planova ispriječit će se mnoštvo nepredviđenih stvari počevši od terorističkog napada na njujorške Blizance zbog kojeg će John otići u rat. Sve će se dodatno zakomplicirati kad se Johnov otac Bill ozbiljno razboli, te kad Savannah počne skrbiti o autističnom dječaku Alanu (B. Reed), sinu svojeg susjeda Tima Wheddona (H. Thomas) koji je u nju zaljubljen.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Počinje lov na vještice

Lov na vještice traje već više od 50 godina i od njegova početka Hollywood se bogati na strahu i paranoji. U Drugome svjetskom ratu neprijatelji su bili nacisti, a ruski se narod podupiralo “u njegovoj hrabroj borbi” protiv agresora. Kad su nacisti poraženi i uslijedio je Hladni rat, uloge su se obrnule i jučerašnji saveznici postali su današnji neprijatelji. Ameriku je obuzela histerija i antikomunistička paranoja.

Michael Barson, autor knjige Strah od crvenih, i Steven Heller, umjetnički voditelj u New York Timesu, provest će nas kroz uspone i padove američke filmske industrije koja je uvijek u potrazi za nekakvim neprijateljem.

U jednom trenutku osnovan je zloglasni Odbor za antiameričke aktivnosti i McCarthy je uživao loveći komuniste u Hollywoodu. Čak je i Humphrey Bogart morao upotrijebiti svoju impresivnu medijsku mašineriju da jasno da do znanja američkoj javnosti da nije komunist. Sudjelovanje ljevičara u filmovima postalo je opasno.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Bogati zemljoposjednik Gregory Lancaster umre, a iste noći njegovo tijelo nestane, što dovede do otkrivanja mračne mreže tajni i laži u selu Little Malton. Viši inspektor Barnaby, narednik Nelson i nova forenzična patologinja Kam Karimore uvučeni su u morbidni svijet krađe mrtvaca i moraju identificirati negativca.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

Amyna prošlost dolazi na naplatu i u pitanje dovodi ne samo njezinu karijeru u medicini nego i sve ostalo. Inspektor Butcher i dalje ne odustaje od istrage muža, dok Nikki i Jack pomažu naredniku Guillamu da dođe do istine. Uskoro se neočekivano nađu u izopačenom svijetu gdje im je glava u torbi, a ubojstva se nastavljaju nizati. Kako se situacija raspleće, tako se Amyna osobna noćna mora i Lyellova istraga sve više isprepleću, a zločini upućuju na vrlo visoko pozicionirane ljude. Je li bogate i moćne moguće izvesti pred lice pravde?

HRT1, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Romance velikih umjetnika: Amadaeo Modigliani & Jeanne Hebuterne

Modi mu je bio nadimak, ali u neku ruku i sudbina. “Maudit”, koji se jednako izgovara kao njegov nadimak, na francuskom znači “proklet”. A Modiglianija je zaista pratila zla sudbina. Cijeli život borio se s drogom i tuberkulozom i baš kad je bio na pragu umjetničkog uspjeha, umro je u 35. godini života. Dan poslije si je od očaja za njim život oduzela 21-godišnja Jeanne Hébuterne, njegova ljubav i majka njegova nerođenog djeteta.

RTL TV, 22.10, AKCIJSKA KOMEDIJA, Specijalne agentice

Sarah Ashburn (Sanda Bullock) je ambiciozna FBI agentica koja je uvijek u potrazi za promaknućem. No na njezinu žalost, ne slaže se dobro s kolegama pa joj je napredovanje do sada promaklo. Jednog dana Asburn po zadatku odlazi u Boston kako bi locirala dilera Mr. Larkina, koji nekako uvijek izmigolji rukama pravde, no ako ga pronađe, ovog puta, ne gine joj pohvala. Kada stigne u Boston dozna da Larkin eliminira svoje konkurente jednog po jednog te preuzima njihove poslove. Ashburn dozna da je Rojas (Spoken Reasons), Larkinov suradnik, u zatvoru u Bostonu te ga odlazi ispitati. No detektivka Shannon Mullins (Mellisa McCarthy), koja ga je uhitila, vrlo je posesivna što se tiče njezinih “ulova” te vjerojatno na takvo ispitivanje neće najbolje reagirati.

NOVA TV, 22.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Lovac na glave

Milo Boyd (Gerard Butler) je lovac na glave koji baš i nema sreće, no odjednom dobiva posao iz snova. Zapadne ga zadatak da uhvati svoju bivšu ženu, novinarku Nicole Hurley (Jennifer Aniston) koja se oglušila o propisanu jamčevinu. Milo misli da ga očekuje brza i jednostavna zarada, no kada mu Nicole pobjegne i odjuri za važnim tragom u vrućoj priči o zataškanom ubojstvu, Milo shvaća kako između njega i Nicole nikada ništa ne može biti jednostavno.

Njih dvoje se neprestano nadmudruju, dok se u jednom trenutku ne nađu kako zajedno bježe pokušavajući spasiti vlastite živote. Mislili su da je bilo teško održati svoja obećanja da će se voljeti, poštovati i slušati; no pokazat će se kako je problem u dijelu zavjeta ‘do kraja života’!

HRT2, 23.30, KRIMI SERIJA, Nezaboravljeni

Sir Phillip Cross donosi tešku odluku kako bi zaštitio svoju obitelj i spasio ono malo što mu je preostalo od ugleda. Ray kod kuće otkriva da je Lizzie otišla i nalazi poruku na kojoj piše: “Žao mi je.” Otac Robert priznaje istinu obitelji i policiji.

NOVA TV, 00.35, AKCIJSKA KOMEDIJA, Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoružana

Nastavak izuzetno uspješnog originala, prati život agentice FBI-a Gracie Hart (Sandra Bullock) nedugo nakon što je uspješno uklonila prijetnju na izboru za ‘Miss SAD-a’ dok je kao jedna od natjecateljica bila na tajnom zadatku. Postavši medijski slavna ličnost nakon svoga herojskog pothvata na izboru, Gracie sad više vremena provodi u salonu nego na streljani, obilazeći razne emisije i promovirajući svoju knjigu. Kad njezinu prijateljicu i pobjednicu izbora ljepote Cheryl (Heather Burns) i voditelja Stana (William Shatner) otmu u Las Vegasu, Gracie ponovno kreće u akciju da bi ih spasila te dolazi u sukob s vodećim ljudima FBI-a koji ne žele riskirati i izgubiti svoju vrijednu maskotu te koji se boje da više nije dorasla zadatku.