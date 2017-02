TV PREPORUKA DANA: Dirljiva priča o zabranjenoj ljubavi između mladog bogataša i djevojke srednje klase (Ljubavna priča)

HRT2, 13.45, TRILER, Internetska otmica

Isabel (B. Butler) je trinaest godina starija od svog brata Tommyja, pa ga često mora čuvati kad roditelji rade. Jednog dana u parku, kad ga je na tren ispustila iz vida dok je uzimala sendviče iz torbe, Tommy je nestao. Roditelji je, osobito njezin očuh, okrivljavaju za nepažnju, misle da je Tommy odlutao, no Isabel je uvjerena da ga je netko oteo. Tog dana u parku zapazila je samo jednu ženu koja je ondje bila sa svojim djetetom i koja se predstavila kao Elise (H. Fielek).

Policija bezuspješno istražuje. Najveća pomoć stiže upravo od Isabel, koja je aktivna na svim društvenim mrežama.



RTL TV, 20.00, OBITELJSKA KOMEDIJA, Garfield

Garfield (glas Bill Murray) je lijeni mačor koji vrijeme provodi gnjaveći svog gazdu Jona Arbucklea (Breckin Meyer) i ismijavajući susjedovog psa. Uglavnom, Garfield ima život koji može samo poželjeti – izležava se po cijele dane, prežderava lazanjama i zadirkuje koga stigne. Jednog dana Jon se vrati kući s psićem Odiejem, kojeg je spasio iz azila kako bi impresionirao veterinarku Liz (Jennifer Love Hewitt), svoju simpatiju još iz srednjoškolskih dana. Jednog dana Odie nestane nakon što ga je nestašni Garfield ostavio izvan kuće, a vrata je zaključao.

HRT2, 20.05,DOKUMENTARNA SERIJA, Majmuni i njihove tajne: Genijalni obrazac

Dio smo izvanredne obitelji. Pripremite se za susret s našim najbližim životinjskim rođacima, primatima: čovjekolikim majmunima, majmunima i lemurima.

Imamo na stotine bizarnih i šarenih rođaka koji žive fascinantnim životom na egzotičnim mjestima. Pa ipak, većina nas ne zna o njima gotovo ništa.

Od Indije do Madagaskara i od Bornea do Perua ekipa serije putuje svijetom i upoznaje čovjekolike majmune, majmune i lemure svih oblika i veličina, predstavlja njihovo ponašanje i otkriva zašto su naši životinjski rođaci tako posebni.

Serija se približava i komunicira s ovim intrigantnim stvorenjima i pokazuje zašto mi ljudi nismo jedinstveni kao što mislimo. Od orangutana koji se svako jutro pere do mladunaca bonoba koji se samo žele zabavljati i rezus makaka koji su postali majstori života u gradu, ovi nam primati pokazuju koliko sličimo našim životinjskim rođacima.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Sezonci: Supetar

Anita, koordinatorica animatora i animatorica velikog turističkog resorta, pjeva, pleše, govori nekoliko stranih jezika. Njezin je moto “gost je uvijek u pravu”, a pisanje poezije, bijeg u dimenziju zabranjenu gostima.

Floka je hipersenzibilni osobenjak, praktični vizionar, ulični slikar, majstor grafita, sposoban jednim potezom zračnog kista uokviriti cijelu galaksiju, udahnuti život neuglednom zidu, razvući osmijeh na usnama svoje djece i pritom zaraditi za život.

HRT2, 21.00, LJUBAVNA DRAMA, Ljubavna priča

Oliver Barett (R. O’Neal) student je prava na Harvardu, mladi bogataš iz ugledne obitelji koja drži do svog imena i tradicije. Kad se Oliver zaljubi u djevojku iz srednje klase, zanimljivu i inteligentnu Jenny (A. MacGraw), njegov konzervativni otac (R. Milland) tome se snažno protivi. Oliver će, bez obzira na sve, ostati uz svoju ljubav, te će sve za mladi, netom vjenčani par biti idilično, sve dok ne saznaju strašnu istinu – Jenny boluje od smrtonosne bolesti i ostalo joj je još jako malo vremena ….

Film je nominiran za Oscara u čak sedam kategorija (uključujući onaj za najbolji film, glumca, glumicu i redatelja), a osvojio je samo jedan – za najbolju glazbu Francisa Laija. R. O’Neal i A. MacGraw osvojili su talijansku nagradu David za najbolje glavne uloge, a Ali MacGraw nagrađena je i Zlatnim globusom, za koji je O’Neal samo nominiran. Film je osvojio Zlatni globus kao najbolja drama, zatim za režiju, scenarij i glazbu.

KANAL FOX, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Legion

Radnja ove dugonajavljivane dramske serije, smještena je u svijet Marvelova serijala X-Men, a ekranizirana je prema stripu autora Chrisa Claremonta i Billa Sienkiewicza. U središtu priče nalazi se problematični mladić David Haller (Dan Stevens) za kojeg se od malih nogu zna da je zbog svoje navodne mentalne bolesti drugačiji od drugih, ali ono što ćemo otkriti već u prvoj epizodi, daleko je od priče o mentalno bolesnom mladiću.

NOVA TV, 22.15, INFO MAGAZIN, Provjereno

Večerašnja emisija donosi ispovijesti obitelji koje su nekog od svojih članova smjestili u dom za stare i nemoćne. Ekipa emisije nastavlja pratiti prošlotjednu priču. Javila im se obitelj koja je prepoznala obrazac po kojem taj dom radi – prvo zabrane posjet obitelji, a zatim kreće bitka za imovinu starijih osoba – te govore da se isto dogodilo i njima!

Nakon što su javno progovorili o istini koja se događa u Čemincu, građani su u nemilosti načelnika. Tiskao je bilten od 30 stranica u kojemu proziva neistomišljenike. Osim što je razjaren, posao u općini obavlja cijelo vrijeme iako je službeno na bolovanju. Što se to u Čemincu događa? Ekipa ‘Provjerenog’ pitala je HZZO te ponovno zvala i samog načelnika, ali i vijećnike.

Muškarac koji se u javnom prijevozu zadovoljava kraj mlade djevojke, vidno pijana osoba koja bocom razbija sve oko sebe, pa čak i metak koji probija tramvajsko staklo! Sve te stvari događaju se u javnom prijevozu. Kako se s tim nose vozači, a kako putnici? ‘Provjereno’ donosi ekskluzivne snimke ZET-ovih nadzornih kamera!

Kišnog čovjeka s Raba gledatelji zasigurno nisu zaboravili! Živio je 36 godina bez identiteta, a onda se u posljednjih pet mjeseci njegov život promijenio iz temelja. Pronađena je davno izgubljena obitelj, a kako bi im bio bliže, s Raba je preseljen u Zagreb. Kako sada živi, gledatelji imaju priliku pogledati u ‘Provjerenom’!

HRT1, 23.25, TALK SHOW, 1 na 1: Romano Bolković

Sto godina je finske samostalnosti i demokracije i s veleposlanikom Finske u Republici Hrvatskoj, Timom Rajakangasom, Romano Bolković razgovara o temeljima prosperiteta i ekonomskog rasta Finske, iskustvima liberalizacije i decentralizacije gospodarstva, inovativnosti i kreativnosti kao temelju gospodarstva, o značenju EU za Finsku, recentnim europskim političkim tendencijama, rastakanju EU i pojavi desnice u Finskoj, fundamentalnom kulturnom konceptu “sisu”, Finskoj kao funkcionalnoj državi, značaju Kekkonena, odnosu spram nacionalnog identiteta i vrijednostima kao što su kvaliteta života, solidarnost i disciplina, o suzbijanju korupcije u Finskoj, eksperimentu s temeljnim dohotkom, finskom odnosu spram tenzija na relaciji SAD – Rusija, o tome zašto su Finci nesretni unatoč najboljoj kvaliteti života u EU te obilježavanju stoljeća samostalnosti Finske u RH. U telefonskom javljanju s glavnim direktorom Finske nacionalne agencije za obrazovanje, Olli-Pekkom Heinonenom, razgovarat ćemo o finskom modelu školstva, o njegovoj prenosivosti u druge sredine, o bitnim sastavnicama toga sustava, te o njegovim mogućim nedostacima i prostoru za poboljšanje.

NOVA TV, 23.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, 50 prvih poljubaca

Pomorski veterinar Henry Roth (Adam Sandler) živi bezbrižnim životom te se u havajskom akvatoriju brine za životinje. Osim brige za životinje Henry ima vrlo zanimljiv hobi. Naime, on slama srca turistkinjama, koje traže ljubavnu romansu te nakon provedene noći, ostavlja ih bez imalo grižnje savjesti. Nakon što doživi nesreću, dolazi u kafić gdje primijeti prelijepu i šarmantnu Lucy Whitmore (Drew Barrymore). Kada se sljedećeg jutra vrati da opet vidi Lucy, prekrši vlastito pravilo o izlascima s mještankama, te dogovori sa zgodnom konobaricom spoj. Sav sretan, Henry sljedeće jutro dođe u kafić, no kada Lucy spomene njihov jučerašnji razgovor, ona misli da je nekakav luđak te ga ne prepoznaje. Henry, sav izbezumljen, dođe do šokantnog otkrića te shvati da prvu djevojku koja mu se uistinu sviđa, mora opet osvojiti. Shvati da, ukoliko želi osvojiti Lucyno srce, svakog dana, do kraja života mora ju nanovo osvojiti.

HRT3, 23.40, FANTASTIČNA KOMEDIJA, Giulietta i duhovi

Vizije, sjećanja i misticizam pomažu ženi srednjih godina da ostavi muža koji joj je nevjeran… Nagrade: Zlatni globus 1966. za najbolji strani film, David Donatello u kategoriji najbolje glumice (Giulietta Masina), nominacije za 2 Oscara.