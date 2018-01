TV PREPORUKA DANA: Deveto izdanje muškog slaloma na Sljemenu te filmovi Put rata, Ministarstvo ljubavi i Loganov bijeg

HRT2, 12.35, SLJEME: Svjetski skijaški kup – slalom (m)

Na devetom izdanju muškog slaloma Svjetskog kupa koji će se u četvrtak održati na sljemenskom Crvenom spustu nastupit će šest naših skijaša – Matej Vidović, Natko Zrnčić Dim, Istok Rodeš, Filip Zubčić, te Elias i Samuel Kolega. Krunu brani Talijan Manfred Mölgg, a rekorder je Austrijanac Marcel Hirscher s tri pobjede.

RTL TV, 16.05, ANIMIRANI FILM, Barbie u Krcko Oraščiću

Kelly ima poteškoća s izvođenjem baleta te se boji stati na pozornicu pa njezina prijateljica Barbie odluči ispričati priču o Orašaru kako bi je razveselila. U priči Clara živi s djedom Drosselmeyerom i mlađim bratom Tommyjem. Na Badnjak ih posjeti ujna Elizabeth koja donese poklone. Clara dobije lutku koja, kako ujna kaže, sadrži srce princa. Tommy pokuša uzeti lutku od Clare te potrga lutkinu ruku. No Clara je popravi te zaspi s njom ispod božićnog drvca. Kada se probudi, lutka je živa te se bori s kraljem miševa i njegovom vojskom.

HRT3, 18.20, KOMEDIJA, Almanya – dobro došli u Njemačku

Obitelj Yilmaz je brojna. Već stasa treća generacija, mladi koji se osjećaju Njemcima žele živjeti njemačkim načinom života i ne osjećaju nikakve veze sa zemljom svojega podrijetla. Najmlađi, Cenk (R. Koussouris), ima najviše problema. On misli da je Nijemac i ljuti se kad ga nazovu Turčinom, a kad se u školi igra nogomet Turci protiv Nijemaca, on ne želi igrati za tursku ekipu, pa kući dođe sa šljivom na oku. Da bi mu približila Tursku, njegova starija rođakinja Canan (A. Tezel), počinje mu pričati priču o djedu i baki dok su još bili mladi i dok su živjeli u siromašnoj Anatoliji, te kako je djed morao krenuti na rad u Njemačku kako bi prehranio obitelj. A sada, trideset godina kasnije, djed Hüseyin (V. Erincin) izaziva dramu u obitelji kad objavi kako je odlučio napraviti kuću – ali u Turskoj…

Ova izvrsna komedija, u kojoj se smiješni događaji smjenjuju sa sentimentalnim, dirljivim i dramatičnim, osvojila je desetak uglednih nagrada, među kojima nagrade za najbolji scenarij i najbolji film na Njemačkom filmskom festivalu, nagradu publike na festivalu u Chicagu, nagradu njemačkih kritičara za scenarij i za debitanski film, na festivalu u Muenchenu za najboljeg redatelja debitanta i najboljeg mladog glumca (dječaku Rafaelu Koussourisu) itd.

RTL TV, 20.00, DRAMA, Put rata

Godina je 1914. U Devonu tinejdžer Albert Narracott (Jeremy Irvine) gleda kako na svijet dolazi ždrijebe, koje on s divljenjem promatra kako odrasta. Na negodovanje majke (Emily Watson), na aukciji konja Albertov otac Ted (Peter Mullan) kupi to ždrijebe, iako je obitelji bio potreban konj za oranje. Albert uživa, dresira ždriijebe, koje nazva Joey, dok sve to promatra Albertov najbolji prijatelj Andrew Easton (Matt Milne). Ted trpi fizičke i mentalne posljedice od ozljede zadobivene u ratu u Južnoj Africi te ne može pričati o tome što je proživio, no ipak majka želi da se Albert upozna s očevim herojstvom te mu pokazuje njegove medalje za hrabrost, no jednako tako mu otkriva da je otac odbacio sve ratne uspomene te mu daje očevu ratnu zastavu. U međuvremenu, usprkos očekivanjima, Albert uspije istrenirati Joeya za poslove na polju, no kada nevrijeme uništi žetvu, Ted je prisiljen prodati Joeya vojsci kako bi mogao otplatiti obiteljsku rentu. Kapetan Nicholls (Tom Hiddleston) primijeti koliko dječak obožava konja te obeća da će paziti na njega. Albert se čak pokušao unovačiti, no premlad je pa prije nego što Joey pođe u rat, Albert za njega veže očevu ratnu zastavu.

HRT3, 20.05, SF FILM, Loganov bijeg

Idilična budućnost u kojoj su se našli ljudi 2274. godine ima veliku manu, život mora završiti u dobi od trideset godina da se održi ravnoteža. Svi su mladi i prekrasni, mogu imati štogod požele, ali ne i slobodu da mogu otići. Logan (M. York) pripada policijskim snagama koje love i ubijaju bjegunce od sudbine na njihov 30. rođendan. Loganova lojalnost službi je poljuljana kad upozna Jessicu (J. Agutter), članicu tajne skupine koja pomaže onima koji bježe. Pridruži joj se, ali sad i njih progone…

Snimljeno prema istoimenom romanu Williama F. Nolana i Georgea Claytona Johnsona. ZF film iz 1976. danas izgleda pomalo zastarjelo, međutim, tada je osvojio posebnu Akademijinu nagradu za vizualne efekte i nominacije za Oscara u dvije kategorije te 6 nagrada Saturn od kojih i onu za najbolji znanstveno-fantastični film.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!

Govorimo o našoj najdražoj neprijateljici. S njom se, stručnjaci tvrde, bori svaka druga žena, a postoji podatak da je tijekom života na vlastitoj koži u prosjeku iskusimo više od stotinu puta. Ona je moćna i očito važna. Aktualna je u svako godišnje doba, a u ovo vrijeme nema te kave na kojoj je barem ne spomenemo. O dijetama i mršavljenju govore komičarka Andrea Andrassy, nutricionistica Irena Švenda i glumica Mia Anočić.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Ministarstvo ljubavi

Krešo (Stjepan Perić) je nezaposleni biolog na pragu srednjih godina, bez iluzija i zarobljen u braku sa Sandrom (Olga Pakalović) koji se vjerojatno nije ni trebao dogoditi. U Hrvatskoj je u jeku gospodarska kriza pa država traži načine da napuni praznu blagajnu. Dvadeset godina nakon rata administracija pozornost usmjerava na ratne udovice. Svima onima koje se nisu ponovno udavale, a žive u izvanbračnim zajednicama s novim partnerima, bit će oduzeta braniteljska mirovina. Da bi se izvršile nepopularne mjere, osniva se novi odjel koji treba istražiti udovice koje žive u grijehu – prema državi. Krešo ne može puno izgubiti pa pristaje na angažman u novom odjelu koji mu nudi njegov moćni punac (Milan Štrljić). Problem je što je Krešo, uz svog novog partnera, ekscentričnog Šikića (Dražen Kühn), potpuno krivi čovjek za posao, a stvari se dodatno kompliciraju kad se zaljubi u jednu od udovica (Ecija Ojdanić).

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Posljedice upada u Axe Capital šire se prema van. Axe se priprema za borbu i planira agresivnu obranu protiv tog vrlo javnog napada na tvrtku – i pritom dovodi u opasnost svoj odnos s Wendy. Chuckovo ispitivanje Dollar Billa ne ide prema planu i raste politički pritisak na njega da se izuzme iz produljene pravne bitke. Wendy je pod napadom sa svih strana i posluži se lukavom diplomacijom za dogovaranje sporazuma koji će biti u interesu obojice. No sve ovisi o napetom sastanku uživo na kojem će Chuck i Axe finalizirati sporazum.

KANAL FOX, 22.00, SF SERIJA, Dosjei X

Dobitnica višestrukih nagrada, među kojima se nalazi i Zlatni globus za iznimnu televizijsku seriju, ova serija prati pustolovine agenata FBI-ja Dane Scully i Foxa Muldera. Njihov je vječni zadatak da istraže nerazjašnjene i bizarne slučajeve koje FBI drži u strogoj tajnosti. Otmice od strane izvanzemaljaca, invazije, bolesti i ubojstva samo su neki od slučajeva s kojima se do sada suočio ovaj detektivski dvojac.

NOVA TV, 22.35, INFO MAGAZIN, Provjereno

Dok je većina uživala u obilju blagdanske trpeze, Provjereno je posjetilo stare, bolesne i napuštene građane, one koji bi bez Silvija i Matea, dostavljače hrane Crvenog križa, na Božić ostali i gladni.

Potresna ispovijest 10-godišnjeg dječaka. Trpio je vršnjačko nasilje: glavu su mu gurali u wc, vezali ga za radijator, tukli i zastrašivali, a onda je jednog dana puknuo i skočio kroz prozor, samo da ne mora nazad u školu. Što se treba dogoditi da se vršnjačko nasilje zaustavi?

Ekskluzivno: naša ekipa u Raqqi, nekadašnjoj prijestolnici Islamske države. Priča o kalifatu je došla svom kraju, ali 500 njihovih boraca je odšetalo slobodno. Gdje?

Nakon cijelog života u ruševnoj kući i kupanju u lavoru, 15-godišnji Josip iz obitelji Herak prvi se put okupao pod tušem. Još smo jednoj obitelj omogućili dom o kakvom su sanjali!

HRT2, 22.40, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

Nakon što se pripadnik Odjela za žrtve našao pod optužbama za zataškavanje, detektivi pokušavaju raskrinkati zločinački lanac u koji su upleteni političari, policajci i kler.

HRT3, 22.45, DRAMA, Kaja, ubit ću te

Film govori o životu drevnog mediteranskog gradića u kojemu već stotinama godina nije bilo zločina. No, rat je došao i u nj i ljudi su se podijelili. Talijanski okupator, njegovi suradnici, ustaše, na jednoj strani, a na drugoj su mjesni proletarijat te ostali narod. Oni koji su do jučer zajedno išli u lov na češljugare sada su smrtni neprijatelji. Zločin je ušao u ovu sredinu i pod njegovim udarom stradavaju i oni koji su izvan osnovnog sukoba. Tako je gradski patricij (A. Nalis) prisiljen piti ricinus. Zlo koje luta pustim ulicama zaplašenog gradića srušit će se na Kaju (Z. Muzaferija), mirnog i blagog čovjeka, kojeg iz osvete ubije dojučerašnji prijatelj.

HRT1, 23.20, DRAMSKA SERIJA, Dobra žena

Alicia se pridružuje vijeću odvjetnika koje savjetuje vladu SAD-a u kontroverznoj parnici. Eli angažira Elsbeth Tascioni kako bi otkrili zašto se FBI okomio na Petera.

Carrie Preston ponovno tumači ulogu odvjetnice Elsbeth Tascioni, a Will Patton njezina bivšeg muža odvjetnika Mikea Tascionija.

NOVA TV, 23.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kineska slagalica

Četrdesetogodišnjem Xavieru (Romain Duris) život kao da nije dovoljno kompliciran sam po sebi. Povrh svega, majka njegove djece odluči se odseliti u New York i povesti ih sa sobom. Kako maleni ne bi odrastali daleko od njega, Xavieru ne preostaje ništa drugo do spakirati svoje stvari i nastaviti život s druge strane velike bare.

HRT3, 00.05, LJUBAVNA DRAMA, Naposljetku nada

Vrijeme današnje, Berlin. Taksistica Kati Krüger (M. Zielcke) dobiva poziv za vožnju na koju nerado ide, ali klijent traži upravo nju. Poziv je stigao od njezine bake Elisabeth Lenz (R. Fendel) s kojom nije u bliskim odnosima. Kad Elisabeth kaže kamo želi ići, Kati je pokušava odbiti, no tvrdoglava se starica ne da i dobro će platiti, a Kati je novac potreban. Elisabeth traži da je unuka odveze u Kiel, a put do Kiela vrijeme je koje ona provodi u sjećanjima. Prije gotovo sedamdeset godina zvala se Ellen Ludwig (Y. Catterfeld), u Kielu je radila u krojačnici i ujedno bila članica pokreta otpora. Kad su jednom prilikom ona i njezina prijateljica lijepile letke antinacističkog sadržaja po gradu, uhvatila ih je njemačka patrola. Prijateljica je stradala, a Ellen se uspjela izvući zahvaljujući mladom liječniku Robertu Elbingu (S. Luca). Poznanstvo se pretvorilo u vezu, Robert se zaljubio, a Ellen je prema njemu osjećala simpatiju i zahvalnost. Nekako u isto vrijeme, švercajući i razmjenjujući raznu robu za hranu, što su činili gotovo svi stanovnici Kiela, upoznala je mladog njemačkog časnika Hansa Mertensa (M. von Pufendorf). Slučaj je htio da se s Mertensom morala zbližiti po zadatku, a istodobno se u njega zaljubljivala, kao i on u nju. Ono što se potom događalo razlog je zbog kojega danas Ellen, odnosno Elisabeth želi doći u Kiel.