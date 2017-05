TV PREPORUKA DANA: Danas počinje finale doigravanja PH u košarci, a za naslov se bore Cedevita i Cibona

HRT2, 13.20, BIOGRAFSKA DRAMA, Kaethe Kruse – Lutke dječjeg lica

Katharina Simon rođena je kao izvanbračno dijete visokog državnog činovnika i siromašne švelje. Kad je prvi put, kao mala djevojčica, ušla u kazalište za koje je njezina majka šivala, doznala je da glumice zarađuju više nego švelje i odlučila je postati glumica. To se i dogodilo. Već prvom predstavom požnjela je uspjeh i dobila niz pozitivnih kritika. Među onima koji su je zapazili bio je i tada slavni kipar Max Kruse (F. Karl), dosta stariji od Kaethe(F. Becht) i već rastavljen. Njihova veza i Kaethina trudnoća prekinuli su joj glumačku karijeru, no kako se Max i ona nisu vjenčali, on je zbog toga počeo gubiti poslove, pa je Kaethe poslao da s djetetom i drugim na putu ode živjeti izvan Berlina. Njezina kći Maria žudi za ocem kako je i Kaethe nekada žudila za svojim, i željno čeka kad će doći i iz Berlina joj donijeti lutku. No, Max ne dolazi, a Kaethe, kako bi je utješila, sama izrađuje krpenu lutku. Maria je oduševljena lutkom, a sviđa se i drugim djevojčicama: na sajmu na kojemu Kaethe prodaje domaći pekmez neka bogata gospođa naruči odjednom tri lutke kakvu ima Maria. Tako je počela svjetska slava žene koja je kreirala prvu lutku koja je bila “dijete djetetu”, lutka s dječjim licem – koje više nije bilo krpeno nego sadreno i obojeno trajnim uljnim bojama. Nova lutka djevojčicama se mnogo više sviđala od uštogljenih porculanskih lutku, a svidjela se i proizvođačima igračaka.

HRT1, 16.00, DRAMSKA SERIJA, Hanna, slušaj svoje srce

Hanna nagađa koliko joj Maja može biti opasna nakon njezine najave da se ne kani bez borbe odreći muža. Kad Maximilian kaže Hanni da se Maja i Finn kane doseliti u Schönrodu, njih dvoje se posvađaju. Hanna želi ukloniti napetost, ali zatječe Maximiliana u vrlo bliskom odnosu s Majom. Nakon poljupca s Alexandrom Robert lebdi između nade i strepnje, a Florian vidi Oskara u novom svjetlu kad ga brani pred Edith.

HRT2, 19.50, KOŠARKA, PH (m): Cibona – Cedevita, finale

Iako Mršićeva momčad slovi za favorita, dvoboj bi, nadaju se ljubitelji košarke, mogao biti izjednačeniji nego prošlog sezona. Ovo je četvrta sezona zaredom u kojoj se ova dva kluba bore za naslov državnog prvaka.

U dosadašnja četiri finala ove dvije momčadi, Cedevita je dvaput slavila s 3-0 u seriji (2014. i 2016.), a jednom je bilo 3-1 (2015.), dok je Cibona posljednji naslov osvojila prije pet godina, tad je s 3-1 dobila Cedevitu. Finale se igra na tri pobjede.

LAUDATO TV, 20.15, KULINARSKA EMISIJA, Recepti oca Lea

Otac Leo, katolički svećenik, stručnjak za borilačke vještine i breakdance, sprema jela veličanstvenog okusa prema receptima koji će začiniti vašu vjeru. Svakim receptom, gledatelji neće naučiti samo kako pripremiti odličan obrok za svoju obitelj, već će biti poučeni i u vjeri, a posebno u povezanosti hrane s Crkvenim naukom. Otac Leo, hranom za tijelo, um i duh te vjerom i humorom zbližava sve ljude!

RTL2, 20.35, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Tim proživljava teške dane dok je na propitivanju pred komisijom iz Senata, a tiče s njihovih postupaka, tj. odmazde protiv Doylea (Timothy V. Murphy). Za vrijeme saslušanja, tim dozna da je Morgan pratila Doylea od trenutka kada je Prentiss „umrla“ te da je Doyleov sin u opasnosti. Vrijeme nije na strani agenata, koji pokušavaju pronaći Doylea prije nego što još netko nastrada.

HRT1, 21.10, POLITIČKI TALK SHOW, Iza zavjese

Gošća emisije je predsjednica Transparency International Hrvatska Davorka Budimir.

Je li logično da, bez obzira na sve informacije koje su se pojavile o friziranim financijskim izvješćima, još nitko nije uhićen u aferi Agrokor? Gdje se u cijeloj aferi može locirati moguća korupcija i zakonski problematične relacije? Što znači neutvrđeni manjak od pola milijarde eura, zašto u Agrokorovom neboderu više nema mnogobrojnih menadžera i kako to da je ostao samo Kuštrak? Što je sporno u “lex Agrokor”, je li logično da proces sanacije vodi čovjek kojeg su banke predložile s obzirom da se od banaka i nadalje traže krediti? Je li otvaranje afere Agrokor Putinova kazna Hrvatskoj zbog loše politike prema Rusiji, kako tvrdi Franjo Gregurić? Ovo su samo neka od pitanja na koja će Davorka Budimir, čelnica nevladine udruge Transparency International osobito posvećena korupciji i pitanjima pravne države, odgovarati Tihomiru Dujmoviću.

HRT2, 22.10, HUMORISTIČNA SERIJA, Seks i grad

Carrie otkriva ne samo da je Faca prije bio oženjen, već i da su on i bivša sudjelovali u seksu utroje. Kad upozna bivšu gđu Faca, Carrie se razočara kad otkrije da je pametna, seksi i uspješna. Charlottin dečko želi uvesti još jednu ženu u njihovu vezu, a Miranda se osjeća izostavljenom. U međuvremenu Samantha otkrije da se nehotice previše uplela u vezu s bračnim parom.

HRT3, 22.15, KOMEDIJA, Rog obilja

U kubanskom gradiću Bernardova (E. Molina) mnogobrojna i razgranata obitelj jedva spaja kraj s krajem. Tim jače je odjeknula vijest da će svi koji nose prezime Castineiras dobiti poprilično naslijeđe od blaga koje su u englesku banku u 18. stoljeću položile časne sestre. Navodno se radi o gusarskom blagu, a zbog onoga što trebaju dobiti gusarski su se počeli ponašati i članovi obitelji. Uzavrele strasti na površinu su izvukle pohlepu, žudnju, zavist, sumnju te mnogobrojne sukobe.

HRT2, 22.35, KRIMI SERIJA, Završni udarac

Kad nestane buntovni, usvojeni 12-godišnjak, Brenda mora odlučiti hoće li ga smatrati djetetom koje je pobjeglo od kuće ili nestalom osobom. Što dublje ulazi u slučaj, to se više čini da dijete sa sobom nosi opasne elemenate i Brenda se počinje pitati je li nestali dječak žrtva ili potencijalni ubojica.

DOMA TV, 23.00, KRIMI SERIJA, Forever

Henry i Jo istražuju svijet cyber-hakiranja kako bi pronašli ubojicu, ali Henry naposljetku postaje meta. Abe se prisjeća svojih aktivističkih dana i Henryju daje važan trag.

NOVA TV, 00.00, KOMEDIJA, Razmišljaj kao muškarac 2

U urnebesnom nastavku hit-komedije inspirirane bestselerom Stevea Harveyja Act Like a Lady, Think Like A Man, parovi iz prvoga dijela okupljaju se na vjenčanju u Las Vegasu. Međutim, njihovi planovi za romantičan vikend propadnu kada upadnu u niz nevolja koje bi mogle uništiti veliki događaj.