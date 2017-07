TV PREPORUKA DANA: Četvrtu godinu zaredom najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić igra u četvrtfinalu najvećeg svjetskog turnira Wimbledona

HRT2, 14.00, WIMBLEDON 2017.: M. Čilić – G. Müller

Prepreka na putu do prvog polufinala danas Ćiliću će biti Luksemburžanin Gilles Müller.Prethodne je tri godine Čilić (28) u četvrtfinalu dvaput gubio od Novaka Đokovića i jednom od Rogera Federera. Ove je godine suparnik, barem na papiru, daleko lakši. Müller je 26. igrač svijeta i nijednom u prethodnih 36 nastupa na Grand Slam turnirima nije došao do polufinala. Čilić ga je pobijedio u oba njihova dosadašnja međusobna ogleda, lani u Rotterdamu i prije nekoliko tjedana na travi londonskog Queen’s Cluba. Müller (34) je u osmini finala senzacionalno izbacio Rafaela Nadala i to je podatak koji svakako tjera na oprez. No, u tom se meču, koji je trajao više od četiri i pol sata, iscrpio daleko više od Čilića što je svakako voda na mlin našeg tenisača koji je do četvrtfinala stigao lakoćom – deklasirao je Roberta Bautistu Aguta sa 6-2, 6-2, 6-2. I općenito je na cijelom turniru Međugorac ostavio fantastičan dojam: U četiri meča nije izgubio nijedan set i djeluje kao da je pun samopouzdanja.





HRT1, 14.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Betonski spavači: Socijalizam susreće kapitalizam

U četiri epizode serija se bavi hrvatskom turističkom arhitekturom toga vremena, mjestima na kojima su se u vrijeme hladnog rata i blokovskog rivalstva mogli susresti građani Istoka i Zapada i u trenucima dokolice zaboraviti na podjele. Svaka epizoda dramatična je priča o proturječjima jugoslavenskog socijalističkog društva smještenog između Istoka i Zapada, demokracije i totalitarizma, prožetog utopijskom idejom da arhitektura može svijet učiniti boljim.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Ivana Marić u slatkom je iščekivanju drugog djeteta, a objavu blaženog stanja odradila je kao prava svjetska zvijezda – novim videospotom za pjesmu ‘Jao meni’. Pjevačica je pred kamerama IN magazina otkrila kako se nosi s nimalo lakim početkom trudnoće i priželjkuje li djevojčicu ili dječaka!

Prvi ponedjeljak u kolovozu rezerviran je za šesti po redu humanitarni koncert ‘Blatničke note dobrote’, hercegovački događaj godine koji Mate Bulić sa svojim Blatničanima priprema na platou ispred crkve sv. Franje u Blatnici. Stižu Marko Perković Thompson, Dražen Zečić, Željko Bebek, Alen Nižetić, Dalmatino, Matija Vujica, Jozo Vučić i Zoran Begić, a, naravno, tu je i Mate Bulić. IN magazin donosi intervju s Matom Bulićem koji će otkriti sve detalje vezane uz nadolazeći događaj.

U Podravkinoj kuhinji Dražen Đurišević za gledatelje IN magazina otkriva recept za zapečene pohane šnicle!

HRT1, 18.10, DRAMSKA SERIJA, Igre moći

Elizabeth s Alison obilazi sveučilišta. Za vrijeme obilaska presreli su je prosvjednici koji prosvjeduju protiv sklapanja rudarskih poslova između SAD-a i čileanske vlade. Henry, Jane i Jose Campos (Carlos Gómez) pokušavaju pronaći treću suprugu Jibrala Disaha Hijriyyah.

HRT3, 20.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Indiskrecija

Glumica Ana Kalman (I. Bergman) nikako da nađe ljubav. I onda upozna ljubaznog Philipa Adamsa (C. Grant) koji je poznanik njezinog šurjaka, diplomata Alfreda Munsona (C. Parker). Uglađeni gospodin Adams spomenuo je da u njegovom životu nema gospođe Adams. Ali kad ga je Ana pozvala da zajedno izađu objasnio je da gospođe Adams nema s njim u Londonu, jer ona živi u San Franciscu. Bez obzira na to, Ana ne odustaje i pozove ga na balet, a on prihvati…

Film je nominiran u tri kategorije za Zlatni globus: najbolja komedija, glumica i glumac, u dvije kategorije za nagradu BAFTA i td.

HRT2, 21.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Štemer

Ovako to kaže Dave Lizewski: “Uvijek sam se pitao zašto to nitko prije mene nije učinio? Zar je svakidašnji život tako uzbudljiv, škole i uredi, da sam ja jedini koji o tome mašta? Hajde, budite pošteni prema sebi: svatko od nas u nekom trenutku svog života želi postati superjunak!” A Dave (A. Taylor-Johnson), srednjoškolac i ljubitelj stripova, čija je jedina sposobnost, kako sam za sebe kaže, da bude nevidljiv za cure, poželjet će biti superjunak najviše zbog Katie (L. Fonseca). Nabavit će odijelo superjunaka i nazvati se Kick-Ass. A tamo negdje živi slavni crtač stripova i Daveov stvarni junak, Damon Macready (N. Cage), koji svoju kćerkicu Mindy (C. G. Moretz) od malih nogu uči vještinama svojih stripovskih junaka.

Na trećoj je strani narkodiler velikog kalibra, Frank D’Amico (M. Strong), koji ima svoju bandu i pomalo šmokljanskog sina. On je Macreadyjev lik a ujedno i stvarni protivnik s kojim će se uhvatiti u koštac ne samo Kick-Ass nego i Mindy zvana Hit-Girl.

RTL2, 21.05, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

Dvadeset godina nakon što je osuđen za silovanje tinejdžerice, Ray Schenkel (Robert Patrick) pušten je na slobodu, na negodovanje umirovljenog policajca (Robert Walden). Kada je tinejdžerica (Brittany Underwood) silovana na putu kojim obično Schenkel ide kući, Stabler se u tajnosti priključuje terapijskoj grupi za liječenje seksualnih počinitelja, u kojoj se nalazi i Schenkel.

HRT1, 23.00, TRILER, Ruska kuća

Barleyu Blairu (S. Connery), londonskom izdavaču, stiže iz Moskve neobičan tekst koji je autorizirao poznati sovjetski fizičar. Riječ je o sovjetskim potencijalima na području nuklearnih istraživanja i mogućoj vojnoj primjeni. Za tekst se zanima britanska tajna služba koja prisili Blaira da krene u Rusiju i utvrdi što je od toga točno. Blair u Moskvi i dolazi u dodir s različitim ljudima, od političkih moćnika do društvenih marginalaca. Uspije se sastati i s djevojkom Katjom (M. Pfeiffer) koja je omogućila da fizičarev tekst stigne u London. Ona sve više privlači Blaira, a on postaje zanimljiv ljudima koji se brinu o sigurnosti svoje zemlje.

NOVA TV, 23.10, DRAMA, Čokoladni grad

Student Michael (Robert Ri’chard) želi financijski pomoći svojoj majci te se upušta u ludu avanturu koju drži u tajnosti: pleše u noćnom klubu te ubrzo postaje miljenik ženske klijentele. Zarada je sve veća, popularnost mu raste, a on ne zna kako će svoj posao sakriti od majke i djevojke.