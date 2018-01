TV PREPORUKA DANA: Čekaju vas trileri John Wick i Prekršeni zavjet te romantična komedija Ljubavni posrednik

HRT2, 13.30, LJUBAVNA DRAMA, Pleši sa mnom

Abby (J. Garth) i John (D. Payne) zaljubili su se kao srednjoškolci, kasnije su se vjenčali, dobili djecu i živjeli u sretnom braku. Zaljubili su se uz ples i ples je ostao simbol njihove bliskosti. Njihova djeca, Abbyn otac, koji živi s njima, i svi njihovi prijatelji vjeruju da su najsretniji par na svijetu, no prava je istina da planiraju rastavu čekajući pravi trenutak da svima kažu. Kad njihova kći Gabrielle treba doći na praznike s fakulteta, planiraju obiteljski sastanak na kojemu će napokon priopćiti odluku o rastavi. No, Gabrielle dolazi sa svojim zaručnikom, zaljubljena i sretna, želi se što prije udati, jer želi biti sretna kao njezini roditelji, koji imaju najbolji brak na svijetu! John i Abby uviđaju da to nije trenutak za njihovo otkriće, pa se dogovore da će se pretvarati da su sretni sve dok ne prođe Gabriellino vjenčanje.

RTL TV, 15.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Sve za Helen

Hellen Harris (Kate Hudson) živi život iz snova svake trendseterice. Radno vrijeme provodi po modnim pistama, njezina modna agencija je obožava, a noćni život po klubovima i partijanje do zore samo su šlag na kraju dana. Živeći opušteno ni u peti joj nije bilo da jedan telefonski poziv može sve to promijeniti. Za razliku od svoje sestre, Hellen nikada nije planirala djecu ili obitelj, ali to će se promijeniti kada ju sestra zamoli da joj pričuva njezino troje djece. Iako je bez sumnje najotkačenija teta u New Yorku, situacije u kojima će se naći stavljat će je na popriličnu kušnju



HRT2, 18.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Stipe u gostima

Stipe želi biti od koristi dok čeka na termine pretraga u bolnici. Kako je oduvijek bio spretan s drvetom, odluči napraviti novi krevet. U dnevnom boravku ima dovoljno mjesta za stolarske radove. Za Lanine već ionako tanke živce to je priličan udarac. O Laninom tepihu da i ne govorimo. Ni Ivo ne sjedi besposlen. Preko veze organizirao je Stipi ultrazvučni pregled. Kod svog prijatelja Paška, veterinara.

DOMA TV, 19.45, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Laura Rowen (gostujuća glumica Megan Ward), supruga marinca, u samoobrani ubija uljeza koji ju je pokušao silovati. Tim istražuje slučaj i otkriva da žena vodi dvostruki život dok joj suprug služi na brodu. Navodno je chatala s nepoznatim muškarcem na Internetu ne znajući njegove skrivene namjere. Tim vjeruje da ga je možda namamila u svoj dom, ne znajući da je serijski silovatelj. Anthony nestaje za tajne operacije u kojoj se izdaje za odbjeglog zatvorenika i prati osuđenika koji zna gdje je prastara iračka skulptura velike vrijednosti. GPS lokator kojim je Abby opskrbila Tonyja prestaje raditi i tim mora naći Tonyja prije nego što ga lopov ubije.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Zatvorenik osuđen na smrtnu kaznu (LL Cool J) ima zagonetne simptome pa je House pozvan kako bi riješio misterij. U međuvremenu u bolnici, Cameron oklijeva reći mladom pacijentu da ima terminalnu bolest. House i Stacy nastoje postići dobar poslovni odnos, pogotovo nakon što House organizira da se zatvorenika prebaci u bolnicu na liječenje.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, John Wick

Nakon što je sahranio suprugu Helen (Bridget Moynahan), koja je preminula od bolesti, John Wick (Keanu Reeves) po povratku kući dobiva poseban, posljednji poklon od svoje žene – slatko štene Daisy, koje on od tog trenutka obožava jer mu pruža utjehu. John i Daisy ugodno provode dan vozeći se mjestom sve dok na benzinskoj postaji Wick ne sretne trojicu ruskih gangstera, čiji vođa Iosef Tarasov (Alfie Allen) inzistira da mu Wick proda auto, klasik iz 1969., Ford Mustang. John odbija ponudu, a banda ga te večeri prati do kuće, napadne, ukrade auto i ubije Daisy.

HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel-bar: Detour

U goste stiže grupa Detour, vlasnici Porina za pjesmu godine, koji će nam otkriti sve o zajedničkom koncertu s grupom Pavel (koja nam, pak, stiže krajem mjeseca) u Lisinskom na Valentinovo. Je li ljubav dominantna tema njihovih pjesama, čime se sve bave kad ne sviraju i pjevaju, koliko im znače nagrade a koliko prva mjesta na top-ljestvicama, samo su neka od pitanja na koja ćemo pokušati naći odgovor.

Uz puno smijeha, uživo ćemo, uz ostale pjesme, čuti i njihov aktualni singl Bez tebe.

Ni ova emisija neće proći bez naših stalnih rubrika Nešto drugo, Snimam ti pismo… i Koktel vijesti.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA DRAMA, Ljubavni posrednik

Ostarjeli Leo (J. Broadbent) putuje na mjesto gdje je proveo ljeto 1900. kao gost (J. Hollington) kod obitelji imućnog školskog prijatelja Marcusa Maudsleyja (S. Joslin). Prisjeća se kako je tamo proslavio svoj trinaesti rođendan i zagledao se u prijateljevu stariju sestru Marian (J. Vanderham) od koje je obitelj očekivala da se uda za lokalnog zemljoposjednika. Međutim, Marian je više zanimao lokalni zakupac, a Leo je poslužio kao posrednik koji je dostavljao njihove poruke čijih posljedica nije bio svjestan. Na kraju puta Leo se sastane s Marian (V. Redgrave) i njezinim unukom, a ona ga nagovori da joj opet bude posrednik…

Ovo je drugi film snimljen prema romanu The Go-Between L. P. Hartleyja. Prvi je bio 1971. u režiji Josepha Loseyja, a scenarist je bio Harold Pinter.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Invazija na Zemlju

Izvještaji o neobjašnjivim svjetlima na nebu pojavljuju se kroz cijelu povijest i u svim dijelovima svijeta. Ova epizoda počinje na istočnoj obali SAD-a 1965. nakon prijavljenog prisilnog slijetanja, zatim odlazimo u Europu ispitati čudna svjetla koja su se pojavljivala na španjolskom i portugalskom nebu ne tako davne 2004. Naposljetku se vraćamo u 1960-e, ali ovaj put da bismo istražili zagonetni slučaj NLO-a u jugoistočnoj Aziji, u ratom uništenom Vijetnamu. Jedan čovjek govori o sablasnom iskustvu zagonetnog svjetla koje se pojavilo iznad vojne baze te joj navodno isključilo struju.

HRT3, 22.55, DRAMA, Iluzija

Dvojica braće dinarskog podrijetla, stariji Branko, dobro situirani direktor i partijski funkcioner i mlađi Ivo, student, teško nalaze zajednički jezik, a kada se Ivo i bratova prijateljica Ela zbliže, među braćom dolazi do nepopravljivog jaza…

Nakon omnibusa “Ključ” i vrlo dobre recepcije njegovog kratkog debitantskog filma “Čekati”, Papić snima svoj prvi dugometražni igrani film, “Iluziju”, priču o međugeneracijskom sukobu dvojice braće potpuno oprečnih političkih i svjetovnih stajališta. U ono vrijeme kritika je sasjekla “Iluziju” zamjerivši Papiću da su mu likovi neživotni, priča neuvjerljiva te se potom povrijeđeni redatelj okrenuo dokumentarnom filmu u kojem je nanizao uspjehe ostvarivši nezaboravna i nezaobilazna djela hrvatske kinematografije.

NOVA TV, 23.00, TRILER, Prekršeni zavjet

Tommy Lee Jones je Joseph McMahon, katolički svećenik koji nakon što obavi posljednu pričest umirujućeg mladića krene istraživati njegovo ubojstvo. Istraga će ga dovesti do njegove bivše djevojke koja će Josepha dovesti u situaciju da počne preispitivati svoju vjeru i svoj poziv. Oca Jospeha McMahona (T. Lee Jones) vjernici vole, jer je suosjećajan, pun razumijevanja i svima dostupan. Jednog dana nakon mise neki ga dječak odvede na mjesto gdje umire nepoznat čovjek. Čovjek je uboden nožem, mlad je i ne želi ni posljednju pomast ni ispovijed, samo spomene žensko ime, Nim. Sljedeći dan u sakristiju dolazi djevojka (A. O’Toole) raspitivati se o ubijenom mladiću, a kad je otac Joseph upita zove li se Nim, ona pobjegne. Svećenik krene u potragu za njom.

HRT1, 23.20, DRAMSKA SERIJA, Dobra žena

Sastaje se istražna porota koja odlučuje o sudbini Petera Florricka, a postupak vodi pomoćnik državnog odvjetnika Connor Fox. Alicia, Eli i Peterov odvjetnik Mike Tascioni pokušavaju doznati za što ga terete. Alicia i Jason žele mirno provesti zajednički vikend, ali ometa ih njezina obitelj koja gura nos u tuđe posle.