TV PREPORUKA DANA: Čeka vas prijateljska utakmica između Hrvatske i Crne Gore kao i filmovi Harry Potter i odaja tajni i Obitelj Miller

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Djed Božićnjak, ljubavni posrednik

Melanie (L. Chabert) očekuje da je Justin (T. Luckinbill) uskoro zaprosi, pa kad joj on pred Božić kaže da će ga provesti kod njegove majke, Melanie misli da je to trenutak koji je očekivala. Međutim, Justina u zadnji čas spriječe poslovi, pa joj on kao pratnju šalje svog prijatelja i poslovnog partnera Deana (A. Mayfield). Nije to prvi put, Dean je već toliko puta uskakao pa se Melanie s njim sprijateljila, a on prema njoj gaji osjećaje koje samo ona ne primjećuje. Ali primjećuje netko drugi, netko tko zna gdje je prava ljubav. I koji ispunjava želju koju je Melanie davno, davno, kao djevojčica, zaželjela za jedan Božić – da jednog dana nađe svojega princa.

Na putu se počinje događati niz nevolja, a sve imaju veze sa suputnikom sijede kose i sijede brade (D. Scott).

HRT3, 18.35, DRAMA, Priče

Sedam vinjeta o različitim ljudima s nekim dodirnim točkama i njihovim svakodnevnim problemima u suvremenom Iranu…

Na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji 2014. Rakhshan Bani-Etemad i Farid Mostafavi osvojili su nagradu za najbolji scenarij, a redateljica Bani-Etemad je nominirana za Zlatnog lava.

HRT1, 20.05, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Harry Potter i odaja tajni

Školske praznike svatko provodi kod svoje kuće, a Harry sa svojim neljubaznim rođacima. Jedva čeka da se vrati u Hogwarts, ali stalno se pojavljuju prepreke i upozorenja da se tamo ne vraća. I kad se spektakularno vrati uz Ronovu pomoć, u Hogwartsu se već zbivaju neobične i strašne stvari. Harry čuje tajanstvene glasove koji dopiru iz zidova…

“Harry Potter i odaja tajni” bio je zadnji film Richardu Harrisu, tumači ulogu profesora Albusa Dumbledorea, jer je ubrzo nakon snimanja umro.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Godišnji festival klasične glazbe u Thassinghamu privlači mnogo publike, a nekoliko se glazbenika nervozno bori za prestižnu nagradu. Kad netko okrutno ubije pobjednika i ukrade violinu neprocjenjive vrijednosti, Barnabyja i Wintera istraga odvodi duboko u svijet koji živi u sjeni smrtonosnog prokletstva.

RTL TV, 20.00, PRIJENOS, Rukomet: Hrvatska – Crna Gora

Ususret Europskom prvenstvu, svega tjedan dan prije početaka natjecanja, Hrvatska igra prijateljsku utakmicu s Crnom Gorom. Nakon posljednje faze priprema za Europsko prvenstvo, koja je pod vodstvom izbornika Line Červara započela 1. siječnja u Splitu, naši najbolji rukometaš susrest će se s Crnom Gorom, koja na prvenstvu u skupini C igra s Makedonijom, Njemačkom i Slovenijom.

Imat ćemo priliku vidjeti u kakvoj se formi nalazi naša reprezentacija i na koji je način Červar posložio „kockice“. Sraz naših i Crnogoraca odigrat će se u Spaladium Areni, a sredstva prikupljena od ulaznica bit će donirana Klinici dječje kirurgije KBC-a Split.

HRT3, 21.05, DRAMA, Rondo

Umjetnički dizajner (Relja Bašić) živi u sretnom braku sa suprugom (Milena Dravić) u potkrovlju jedne zagrebačke zgrade. Jednoga dana, promatrajući u parku dokone šahiste, umjetnik upozna suca (Stevo Žigon), isto tako pasioniranog kibica. Dvojica muškaraca ubrzo postaju prijatelji i sudac počinje redovito nedjeljom posjećivati umjetnika i igrati s njim šah. Tijekom tih druženja između njega i umjetnikove žene, nezadovoljne činjenicom da njezin suprug još uvijek nije spreman imati dijete, rađa se ljubav.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Vera

Kad mjernici na vrištini otkriju zakopano tijelo tinejdžerice Mije Hinkin koja je nestala prije šest tjedana, viša inspektorica Vera Stanhope mora donijeti strašnu vijest slomljenoj obitelji koja očajnički želi odgovore. Kako istraga napreduje, u čvrsto povezanoj zajednici Brindalea raste napetost i međusobno optuživanje. Budući da je djevojčino tijelo nađeno blizu njezine kuće, Vera mora slijediti korake ranjive mlade žene od izolirana života na selu u mračnu i zapetljanu mrežu prijevare.

RTL TV, 22.30, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Lov na vještice

U Villachu u 13. stoljeću lokalni svećenik (Nick Sidi) optuži tri žene za vještičarenje. One su obješene i zatim utopljene. Kako se ne bi vratile ponovno u život, svećenik naredi da se održi još jedan ritual koji bi zauvijek zapečatio njihove sudbine. I dok čuvari odbiju sudjelovati, svećenik se vrati kako bi sam završio ritual. No vještice poprime demonski oblik i ubiju ga. U 14. stoljeću njemački križari Behmen von Bleibruck (Nicolas Cage) i Felson (Ron Perlman), nakon što svjedoče masakru nevinih civila, odluče napustiti vojni red i vratiti se u Austriju. Pri povratku u domovinu dočeka ih zemlja koju je poharala kuga. Crkva za pomor krivi crnu magiju te zapovjedi vitezovima da otprate optuženu do zabačene crkve gdje će se održati ritual koji će zaustaviti tragediju.

HRT3, 22.35, RATNI FILM, Rat

Otmice su bile način financiranja rata, pa su tako u rukama Čečena završila dvojica ruskih vojnika te britanski par, John Boyle (I. Kelly) i njegova zaručnica Margaret (I. Dapkunaite). Britanci su bili na kazališnoj turneji u Gruziji gdje su i oteti. Čečenski vođa pustio je muškarce iz zatočeništva, a Margaret je bila talac dok ne stigne novac za otkupninu.

NOVA TV, 22.45, KOMEDIJA, Obitelj Miller

David (Jason Sudeikis) je sitni diler koji se ne voli previše isticati. Kada ga napadnu huligani i ukradu mu sav novac i zalihu robe koju prodaje svojoj vjernoj klijenteli, nađe se u nemilosti svojeg dobavljača (Ed Helms). Kako bi mu nadoknadio počinjenu štetu, David je prisiljen prokrijumčariti veliku količinu droge iz Meksika. Međutim, svjestan je da sam ne može uspješno odraditi misiju, pa nagovori svoje susjede – ciničnu striptizetu (Jennifer Aniston), snalažljivu tinejdžericu (Emma Roberts) i naivnog štrebera (Will Poulter) – da mu pomognu i glume njegovu savršenu obitelj. Napravili su savršeni plan i zajedno kreću u nezaboravnu avanturu!

HRT2, 23.05, KRIMI SERIJA, Ubojičin kod

Uzbudljiva britanska serija, koju potpisuju redatelj “Broadchurcha” i producenti serije “Na dužnosti”, temelji se na istinitoj priči o tome kako su briljantan znanstvenik i napredan policijski istražitelj zajedničkim naporima ostvarili revolucionaran napredak u modernoj kriminalistici.

Sredinom 1980-ih ubijene su dvije školarke u selima u Leicestershireu. Istražitelj Baker (David Threlfall) odlučuje obratiti se za pomoć dr. Alecu Jeffreysu (John Simm), koji je nedavno otkrio metodu očitavanja jedinstvenog DNK otiska svakog pojedinca, koja bi trebala pomoći u rješavanju slučajeva useljenika i utvrđivanju očinstva. Mogu li s pomoću te metode otkriti ubojicu prije nego što ponovno napadne?

HRT1, 00.05, SF FILM, Zvuk grmljavine

Godina je 2055. i bogati imaju priliku putovati vremenskim tunelom u prethistoriju na vremenski safari kako bi ubijali dinosaure malo prije njihovog izumiranja. Safari je izuzetno profitabilan te je Charlesu Hattonu (B. Kingsley) donio golemo bogatstvo. No jedan od vodećih eksperta za vremenski safari, Travis Ryer (E. Burns), primijeti promjene klime i prirode u sadašnjosti te ustanovi da je prirodna ravnoteža opasno narušena. Travis mora popraviti uništeno i vratiti prirodni tijek no pitanje je hoće li uspjeti.

RTL TV, 00.20, HOROR, Slučaj 39

Socijalnoj radnici Emily Jenkins (Renée Zellweger) dodijeljen je slučaj obitelji Sullivan i ona odlazi razgovarati s roditeljima desetogodišnje Lillith (Jodelle Ferland). Otac Edward (Callum Keith Rennie) i majka Margaret (Kerry O’Malley) optuženi su za zlostavljanje kćeri pa Emily od njih zatraži dodatni razgovor kako bi mogla doći do zaključka o čemu se točno radi. Da je situacija daleko opasnija i kompliciranija nego što je mogla i pretpostaviti, shvatit će kada usred noći zajedno s detektivom Barronom (Ian McShane) upadne u dom Sullivanovim i vidi kako roditelji žele kći ugurati u pećnicu.

NOVA TV, 00.45, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Bračni zavjeti

Wendy (Lisa Whelchel) se naviknula na samački život nakon dugog žalovanja za pokojnim suprugom, pa preuzima obiteljsku tvrtku koja se bavi organizacijom najljepših vjenčanja u gradu. Međutim, kada šarmantni i nevjerojatno iritantni Marco (Antonio Cupo) otvori odvjetnički ured koji se bavi isključivo razvodima, i to odmah uz Wendynu kapelicu za vjenčanja, ona čvrsto odluči spasiti svoju tvrtku, ali i obraniti instituciju braka. Wendy pritom upozna samu sebe i neočekivano otkrije put prema vlastitoj sreći.