TV PREPORUKA DANA: Brzi i žestoki s Vinom Dieselom i Paulom Walkerom i Obiteljski kaos s Adamom Sandlerom i Drew Barrymore

HRT2, 13.40, KRIMI FILM, Tajna dvorišne rasprodaje: Kriva dok se ne dokaže suprotno

Jennifer( L. Loughlin) i njezina partnerica Dani (S. Strange) muče se s neplaćenim računima, pa kao dar s neba dođe neobična ponuda Jennine nekadašnje prijateljice Sandre (K. Robek). Sandra također ima trgovinu antikvitetima, mnogo bogatiju od Jennine, i nudi joj više nego povoljnu pogodbu: preuzet će sve njezine stvari, a platit će tek pošto ih proda, i to svega 20 posto od postignute cijene. Osim u trgovini Sandra ima mnogo toga i u velikom skladištu, u kojemu su stvari njezinog bivšeg zaručnika Michaela. Michael ju je napustio dvije godine ranije, ostavivši samo poruku da je otišao s drugom ženom. Kad Jennifer dođe vidjeti stvari u skladištu, iznenadi se kako ima mnogo lijepih i vrijednih stvari, a još više kad otkrije otvor u podu, koji vodi u još bogatije opremljenu prostoriju pod zemljom. No, među antiknim namještajem otkrije još nešto: leš muškarca ustrijeljenog pištoljem, za kojega se otkrije da je Michael.

HRT2, 20.00, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

John Nettles i Jason Hughes, u ulogama inspektora Toma Barnabyja i detektiva Bena Jonesa, ponovno istražuju zlodjela i mračne spletke, misterije i umorstva koja potresaju mirna i slikovita sela Midsomera, u 12. sezoni popularne istoimene britanske serije.

Smještena u otrovni midsomerski golf klub zvan Whiteoaks, priča prati aspiracije odlučne klupske konobarice da njezin sin Darren nadiđe ograničenja svoga statusa i postane punopravni član kluba. Ta škrta lihvarica raspolaže neočekivanom moći radeći za klupskim šankom. Kad jedan od članova kluba bude pronađen mrtav na terenu, Barnaby i Jones otkrivaju sumnjive financijske afere koje vode do ucjena između članova kluba i osoblja.

HRT1, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Ljeta u Indiji

Simlu zatrese potres te se Aafrin i Alice nađu izloženi opasnosti. Dok Ralph pokušava ublažiti posljedice posljednjeg napada, Adam odlučuje uzeti sudbinu u svoje ruke. Ralph počinje sumnjati u njegovu prošlost.

HRT3, 20.10, DOKUMENTARNI FILM, Dobar, loš… – Filmski svemirac

Bilo da su neprijateljski ili prijateljski raspoloženi, moćni ili slabi, ljigavi ili prekriveni ljuskama, ili čak veoma slični nama, izvanzemaljci su veoma popularni likovi u fikciji. Čini se da moramo upoznati njih da bismo bolje upoznali sebe. Kako su geopolitički i moderni društveni sukobi promijenili naše odnose s drugima i kako je taj razvoj prikazan kroz izvanzemaljce u fikcijama 20. stoljeća? Kakvo mjesto u procesu naše samospoznaje ima izvanzemaljac?

NOVA TV, 22.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Obiteljski kaos

Dvoje samohranih roditelja, Jim (Adam Sandler) i Lauren (Drew Barrymore) odlaze na prvi spoj koji završi katastrofalno, pa se oboje slože oko jedne stvari: više se nikad ne žele vidjeti. Međutim, kad se oboje slučajno prijave za obiteljski odmor s djecom, nađu se u istome odmorištu gdje su prisiljeni tjedan dana dijeliti apartman. Ove dvije, potpuno različite obitelji sada će morati pronaći način da prežive odmor.

RTL TV, 22.15, AKCIJSKI TRILER, Brzi i žestoki

Brian O’Conner (Paul Walker) je mladi agent FBI-ja koji istražuje seriju otmica kamiona i krađu njihovih tereta, pod krinkom jednog od članova bande koju predvodi karizmatični Dominic Toretto (Vin Diesel). O’Conner upoznaje Torettov svijet kriminala i bandi, u kojem se sukobi rješavaju noćnim autotrkama. S vremenom počinje suosjećati sa svojim glavnim osumnjičenikom i zaljubljuje se u njegovu sestru Miju (Jordana Brewster).

HRT3, 22.55, DRAMA, Čovjek bez prošlosti

Drugi dio Kaurismäkijeve trilogije “Finland” u čijem je središtu čovjek koji stiže vlakom u Helsinki. Zaspi u parku i tamo ga huligani opljačkaju i pretuku. Ima ozbiljne ozljede na glavi, izgubi svijest i probudi se u bolnici, ali ne sjeća se ničega. Budući da ne zna svoje ime niti bilo koji podatak iz prošlosti, ne može naći posao ni unajmiti stan. Pa tako ode u predgrađe, na rub grada, gdje živi u kontejneru i polako sastavlja svoj život…

Od mnogih nagrada i nominacija koje je ovaj film dobio spomenut ćemo 4 osvojene nagrade u Cannesu i nominaciju za Zlatnu palmu, te nominaciju za Oscara u kategoriji najbolji strani film.

HRT1, 23.00, TRILER, Sedam psihopata

Pisac Marty Faranan (C. Farrell) živi u Los Angelesu i sanja da dovrši svoj scenarij Seven Psychopaths, a ne da se petlja s gangsterima što mu se i dogodilo…

Naime, njegov najbolji prijatelj Billy Bickle (S. Rockwell) nezaposleni je glumac koji preživljava tako što otima pse i dobiva novčane nagrade kad ih vrati. Jednog dana Billy je s kompanjonom Hansom (C. Walken) ukrao shi tzua, Bonnyja, ne znajući da je to obožavani ljubimac gangstera Charlieja Costella (W. Harrelson)…

Kritike o filmu su vrlo pozitivne, osobito za glumu.

FOX LIFE, 23.05, DRAMSKA SERIJA, Slatke male lažljivice

U trećoj sezoni serije „djevojke se, svaka na svoj način, nosi sa posljedicama turbulentih zbivanja u Rosewoodu – Aria je preko ljeta pohađala tečaj fotografije, Spencer je na koledžu slušala predavanja, Hanna je pohađala tečaj kuhanja, a Emily na Haitiju gradila kuće. Međutim, nakon kraćeg mirnog perioda, nov i šokantan događaj ponovno će potresti cijeli Rosewood, a pogotovo djevojke koje dobivaju novu poruku od A! Samo, ovoga puta, igra ide na novu razinu i ne štedi se nikoga!

HRT2, 23.40, TRILER, Serum istine

Istražujući slučaj višestrukog umorstva, policijski mrtvozornik David Krane (R. Liotta) naiđe na trag identičan onom nađenom na poprištu umorstva njegove žene. Naime, ona je ubijena pod sumnjivim okolnostima, a među osumnjičenima je bio i sam Krane, no oslobođen je optužbi zbog nedostatka dokaza. U ovom tragu on vidi priliku da napokon sazna tko ju je ubio i spere ljagu sa svog imena. Na jednoj liječničkoj konferenciji dr. Martha Briggs (L. Fiorentino) predstavi svoj eksperiment kojim pokušava dokazati da jedan čovjek može spoznati sjećanja drugoga ako si u krv ubrizga njegovu moždanu tekućinu. Nakon neuspješnog nagovaranja doktorice da na njemu isproba taj postupak, Krane mu se odluči podvrgnuti bez njezina znanja. Kad se dokopa moždane tekućine svoje pokojne žene, pokušat će jednom zauvijek riješiti tajnu njezina ubojstva.

NOVA TV, 00.10, PUSTOLOVNI SPEKTAKL, Gospodar prstenova: Prstenova družina

U prvom dijelu Tolkienove epske trilogije ‘Gospodar prstenova’ mladi i sramežljivi hobit Frodo Baggins dobije u naslijeđe zlatni prsten. Zna da prsten ima moć, ali ne može ni zamisliti da je prsten tajna preživljavanja svijeta, ili njegova ropstva. Frodo zajedno sa čarobnjakom Gandalfom, vilenjakom Legolasom, patuljkom Gimleyjem, Aragornom i Boromirom i tri hobita Merryjem, Pippinom i Samom se upućuje na avanturu kroz planine, snijeg, tamne šume, rijeke i proplanke, suočava se sa opasnošću na svakom koraku ne bi li spasio svijet kakav poznaje i ljude koje voli od gospodara tame Saurona… Za potrebe snimanja izrađena su dva prstena, jedan originalne veličine i jedan promjera 15 cm. Prsteni su izloženi u muzeju na Novom Zelandu. Redatelj Peter Jackson je sastavio prolog filma od odbačenih materijala sa snimanja zbog toga što izvorno nije trebao biti snimljen prolog.

RTL TV, 00.30, AKCIJSKI TRILER, 16 blokova

Jack Mosley (Bruce Willis) je istrošeni njujorški detektiv, koji itekako voli potegnuti iz boce. Bez obzira što je radio noćnu smjenu, šef ga odmah šalje na novi zadatak, čuvanje svjedoka Eddieja Bunkera (Mos Def), najprije u kući, a zatim mora osiguratii njegovo prebacivanje šesnaest blokova dalje, u sudnicu, kako bi ovaj mogao svjedočiti korumpiranosti. Bunker se želi sprijateljiti s Mosleyem, priča mu kako planira preseljenje u Seattle, gdje želi otvoriti slastičarnicu sa sestrom. No otpratiti Bunkera do sudnice će postati težak zadatak jer ga Mosleyevi kolege po svaku cijenu želi spriječiti da tamo i stigne.