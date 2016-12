TV PREPORUKA DANA: Bruce Willis, Helen Mirren i John Malkovich dokazuju da oni najbolji nemaju vremena za mirovanje (Red 2)

RTL TV, 12.10, ANIMIRANI FILM, Balto

Balto, mješanac sibirskog haskija i vuka živi na rubu grada Nome na Aljasci zajedno s gusanom Borisom i dva polarna medvjeda, Mukom i Lukom. Kako je mješanac, Balto nije najbolje prihvaćen niti od ljudi niti od pasa, a njegova najbolja prijateljica je crveni haski Jenna, koja se Baltu jako sviđa te se za njezinu naklonost bori s omiljenim gradskim psom Steelom, arogantnim čistokrvnim aljaškim malamutom. Jednog se dana sva djeca u gradu, uključujući i Jenninu vlasnicu Rosie, razbole od difterije, a zbog jake zime i loših vremenskih uvjeta, lijek se ne može dostaviti ni zrakoplovom ni morem, a najbliža željeznička stanica je u dalekom gradu Nenanu.

HRT2, 13.45, OBITELJSKA DRAMA, Zlatne kopačke

Niskog rasta i nježne konstrukcije, Christian Larou (C. Koza) najsitniji je član školskog nogometnog tima i samo skupljač lopti, još ni jednom nije dobio priliku da zaigra. Trener Dominic (D. DeLuise) pokušava mu dati priliku više iz sažaljenja, jer mu je otac u vojsci, u ratu, no Christian se zbog treme ne uspijeva iskazati. Glavni sponzor kluba, Frank Granger (E. Roberts), ima dvojicu sinova blizanaca koji igraju u ekipi i ne gleda blagonaklono na trenera kad u igru pušta malog Christiana, kao zamjenu za jednog od njegovih sinova. Jednog dana Christianova mama (D. Meyer), dok se vozila po njega u školu, dobije zloslutan telefonski poziv: iz vojske joj javljaju da je njezin muž nestao u akciji. U šoku, ona izgubi kontrolu nad upravljačem i zabije se u drvo. Završi u bolnici s prijelomima. Christian za to vrijeme mora živjeti kod njihovog susjeda, već spomenutoga Franka, koji se pokaže gorim od zle maćehe: Christian spava u podrumu, ne dopušta mu da telefonira mami, a kad mu mora kupiti tenisice, u trgovini traži najjeftinije koje imaju. I trgovac Christianu dade prljave zlatne tenisice koje izgledaju jadno i smiješno. Razočaran, mali Christian svejedno pristojno zahvali, a na sljedećem treningu, kad ga trener pusti u igru, igra bravurozno i s lakoćom pogađa gol.

HRT2, 17.10, SERIJA ZA DJECU, Operacija Barbarossa

Serija od 7 nastavaka, rađena prema romanu “Zagonetni dječak” Ivana Kušana. Priča je to o dječaku koji neko vrijeme živi u uvjerenju da je kriv za smrt prijatelja, vršnjaka, koji se utopio u Savi. Da bi prikrio njegovu “smrt”, dječak pod njegovim imenom (jer nestali je tek došao u Zagreb) ide i u drugu školu. Tako u dva turnusa (prije podne – poslije podne) nastoji biti učenik u dvije škole te zapada u mnoge dramatične situacije. Zagonetku, naravno, rješava Kušanov glavni junak Koko.

HRT2, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Sir Alex Ferguson – Tajne uspjeha

Sir Alex Ferguson najuspješniji je nogometni trener svih vremena. No on nije bio samo trener nogometnoga kluba nego i tvorac jednog od najvećih britanskih tržišnih brendova – Manchester United obožavaju fanovi diljem svijeta, pa čak i oni koji ne govore engleski. Ovaj dokumentarac otkriva tajne njegova uspjeha bez presedana. Vrlo iskreno on govori o tome što znači biti vođa te objašnjava kako je tolike godine ostao u samom vrhu i motivirao ljude oko sebe. Osim njegovih razmišljanja, donosimo i izjave vodećih ljudi iz svijeta sporta, biznisa, politike, religije i vojske; među njima izdvajamo Tonyja Blaira, lorda Alana Sugara, Ryana Giggsa, Sir Michaela Moritza, biskupicu Libby Lane, profesoricu Anitu Elberse, Rija Ferdinanda, generala Sir Mikea Jacksona i Paula McGinleyja. Sir Alex nam govori o životu nakon sportske karijere i otkriva kako su njegove metode vođe primjenjive i izvan svijeta sporta. Osvajanje nogometnih trofeja razlikuje se od vođenja tvrtki i drugih velikih organizacija, no neke osobine zajedničke su svim vođama kojima je cilj nadahnuti ljude za velika ostvarenja. Ključ uspjeha Sir Alexa Fergusona leži u njegovu razumijevanju ljudi. Ovaj inteligentno napravljeni portret nije namijenjen samo ljubiteljima nogometa nego i svima koje zanimaju ljudi, psihologija i tajne uspješnih vođa.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Kako je obranjena Hrvatska

Vinkovci su mjesto koje je vrlo rano osjetilo velikosrpsku agresiju. Kako se nalazilo na jednom od glavnih smjerova napada JNA na Hrvatsku, oko Vinkovaca je uvijek bilo prisutno 300 do 350 tenkova JNA. Iako se nije nalazio na prvoj liniji bojišnice, Slavonski Brod i njegova okolica bili su uključeni u Domovinski rat kroz masovni odaziv stanovnika u postrojbe Hrvatske vojske, posebice na zapadnom i istočnom slavonskom ratištu. Poslije pada Gline, Petrinje i Hrvatske Kostajnice Sisak je predstavljao temelj cjelokupne obrane na Banovini. Drugo strateški važno mjesto bila je Sunja. Okružena srpskim selima i Savom, predstavljala je mostobran prema okupiranim dijelovima i postala je jedina hrvatska enklava južno od Kupe i Save. Pokušaj stvaranja novog mostobrana u operaciji ‘Vihor’ završio je neuspjehom i velikim gubicima hrvatskih snaga.

HRT2, 21.40, AKCIJSKA KOMEDIJA, Red 2

CIA-in umirovljeni agent Frank Moses ponovno se vraća sa svojim timom vrhunskih operativaca u potrazi za malenim nuklearnim uređajem. Dok Frank (B. Willis) pokušava život sa svojom djevojkom Sarah Ross (M.-L. Parker) vratiti u svakodnevni ritam, koji je narušila prethodna akcija, pristupi mu bivši partner Marvin Boggs (J. Malkovich) i tvrdi da ga još uvijek traže. Ali Frank ga otpravi. Marvin pokuša ponovno i eksplodira mu auto. Iako Frank ne vjeruje da je Marvin doista mrtav, Sarah ga uvjeri da mu ode.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Iako je priveden osumnjičenik za smrt sestara Filipović, mnoga pitanja slučaja obavijenog velom misterija još nisu dobila odgovor. Roberta Žaju policija je provjeravala neposredno nakon nesreće, a ‘Provjereno’ istražuje zašto tada nije bio sumnjiv, a 10 godina poslije – jest. Ekipa ‘Provjerenog’ donosi ekskluzivne snimke iz sudnice. Zbog prijetnji novinarki ‘Provjerenog’, Tito Gubić završio je na optuženičkoj klupi. Suđenje je to koje će studenti, koji su toga dana bili ondje, zasigurno pamtiti. Dok je zapadni dio Alepa slavio pobjedu, istočni je slao svijetu apel da spriječe genocid! Na licu mjesta u tom trenutku bio je Zoran Marinović, fotoreporter koji svjedoči koliko je snažna medijska propaganda. Priča petogodišnjeg Šimuna previše podsjeća na životnu priču znanstvenika Stephena Hawkinga. Iako komunicira samo očima, otkrili su da je Šimun matematički genije! ‘Provjereno’ donosi više u ovotjednoj emisiji.

HRT3, 22.45, POLITIČKI TRILER, Maratonac

New York, sredina 1970-ih. Brat (B. Dova) ratnog zločinca iz Drugog svjetskog rata, SS-ovca Christiana Szella (L. Olivier), izlazi iz banke u kojoj je pohranio kovčeg s vrijednim sadržajem. Međutim, naoko rutinska operacija pretvori se u verbalni obračun s postarijim Njujorčaninom Židovom s kojim se počne natjeravati gradskim prometnicama. Nepažnjom dvojice staraca njihova se vozila zalete u cisternu punu goriva i obojica poginu. Istodobno, uzorni doktorant na Sveučilištu Columbia Tom “Babe” Babington (D. Hoffman) trči na svom uobičajenom jutarnjem treningu i jedva zamjećuje tragediju u susjednoj ulici. Obožava maraton i priprema doktorsku disertaciju o McCarthyjevoj eri čija je žrtva bio i njegov otac (A. Joseph). Tomov stariji brat Doc (R. Scheider) predstavlja se kao uspješan poslovni čovjek, ali s kolegom Janewayom (W. Devane) zapravo radi za tajnu vladinu agenciju na tragu neonacističkoj organizaciji koja krijumčari dragulje. Doc se vrati u New York, a Tom mu ispriča da su ga dvojica muškaraca napala u parku dok je bio sa svojom novom djevojkom Elsom (M. Keller).

HRT1, 23.15, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1

Ovotjedni gost emisije je Pinhas Zaklas, rabin na čelu židovske organizacije Chabad Hrvatska. Ugostit ćemo ga u ozračju Hanuke, jednog od najvećih židovskih blagdana, koji evocira događaje iz 164. pr. Kr. kad je, nakon trogodišnjih progona i borbi, ponovno posvećen jeruzalemski Hram. No, neposredan je povod za razgovor s rabinom Zaklasom, koji je u Hrvatskoj desetak godina, skup koji je netom završio u New Yorku: na konvenciji se susrelo oko 5500 hasidskih rabina. Tko su hasidi, koliko ih ima, odakle Chabad-Lubavitch i što znači taj naziv, na koji način je umrežena ta najmoćnija organizacija u židovskom svijetu, koja je povijest hasida i Chabada Lubavitch, tko ga vodi i koji su mu vjerski i filozofski temelji, po čemu se razlikuje unutar židovskoga svijeta i što je novoga donio tome svijetu, kako je biti Židov u današnjoj Hrvatskoj i ima li ikakvog antisemitizma u njoj, koja je uloga rabina, koliki je broj Židova u Hrvatskoj i s kakvim se problemima susreću, zašto su zavađene židovske zajednice, zašto se ne obnavlja sinagoga, kakav je odnos Chabad-Lubavitch i hrvatskih vlasti, na koji način Chabad u svojoj djelatnosti pomaže svojoj sredini, kakav je stav Chabad-Lubavitch o odnosima Hrvatske i Izraela, kakvo je iskustvo Židova današnje Europe, sedamdeset godina nakon holokausta i je li biti Židov danas u Europi komotno, kako se može to iskustvo komparirati s onime života Židova u SAD-u, koji je smisao Hanuke i koja je njezina poruka, teme su večerašnje emisije.

NOVA TV, 00.45, MINI SERIJA, Crveni šator

Mini serija donosi starozavjetnu priču o dvanaest izraelskih plemena ispričanu kroz život Dine, jedine Jakovove kćeri. Priča započinje njezinim odrastanjem u crvenom šatoru u kojem su se žene iz njezina plamena okupljale i dijelile tradicije i probleme kroz koje su žene prolazile u davninama. Dina odraste i doživi veliku ljubav koja vodi do velikog gubitka, a pritom se sudbina njezine obitelji zauvijek promijeni.