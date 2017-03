TV PREPORUKA DANA: Bourneovo nasljeđe, Koji je tvoj broj? i Rockonrolla su samo neki od filmskih naslova za ovu večer

HRT2, 13.40, TRILER, Neznanka u kući

Jade (E. Vaugier) se brine o svom ocu Wayneu (J. Novak) koji je bolestan, gotovo nepokretan i u kolicima. Majka joj je stradala u prometnoj nesreći, pa se osjeća odgovornom za oca. Ona sama nepunu godinu ranije udala se za Marca (M. Maccaull), no mladi par zbog Waynea nije imao priliku otići ni na bračno putovanje. Wayne je izvanredno bogat čovjek i oko njegovog imena veže se afera poznata širom Amerike, kad su mnoge obitelji ostale bez domova, jer su životnu ušteđevinu ulagale u Wayneovo poduzeće. Jade nikad nije povjerovala u očevu krivicu. Marco nagovara Jade da angažiraju njegovateljicu i fizioterapeutkinju koja bi se mogla brinuti o Wayneu, pa bi njih dvoje napokon mogli otputovati na toliko željeni odmor. Iako nevoljko, Jade pristaje. Kad se na oglas javi mlada i očigledno vrlo stručna Samantha (J. Largy), Jade je angažira. No, kad se poslije mjesec dana vrate, zatječu oca pomlađenog i vedrog, a Samantha na ruci ima vjenčani prsten. Iako uvjerena da je Samantha samo lovac na Wayneovo bogatstvo, ne može to dokazati, čak ni kad kratko vrijeme nakon toga Wayne bude pronađen mrtav. Prema policijskom izvještaju, zajedno s kolicima pao je niz liticu.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Bourneovo nasljeđe

CIA je izgubila svaki trag Jasona Bournea (Matt Damon) prije šest tjedana u Moskvi. Istovremeno, Aaron Cross (Jeremy Renner), vladin operativac, nalazi se na tajnom zadatku Ministarstva obrane na Aljasci, gdje mora preživjeti ekstremne vremenske uvjete i naporne treninge, kao dio tajnog eksperimenta u kojem sudjeluje kao pokusni kunić. Naime, Croosu su dane droge koje pojačavaju mentalne i fizičke sposobnosti kod korisnika. U međuvremenu, nakon što je Bourne razotkrio tajne operacija CIA-e (Treadstone i Blackbriar), FBI i senat, istražuju aferu koja je došla u medije, a pod povećalom su direktor CIA-e, Ezra Kramer (Scott Glenn), Blackbriar predstavnik Noah Vosen (David Strathairn) te doktor Treadstona, Albert Hirsch (Albert Finney), koji pak, odluče prekinuti sve tajne operacije, uključujući i onu u kojoj sudjeluje Aaron Cross, a svi sudionici moraju nestati.



HRT2, 20.00, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Obiteljska razmirica započeta još za Prvoga svjetskog rata kulminira u Midsomer Parvi nakon otkrivanja ratnog spomenika. Bojnik Dave Hicks krivi Johnnyja Hammonda za smrt svog djeda, koji je strijeljan na Sommi zbog kukavičluka. Kad umirovljenog pukovnika pronađu ubijenog, Barnaby i Jones otkrivaju da su disfunkcionalne obitelji povezane opasnim tajnama.

HRT1, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Heroji Vukovara: Grad I – Mitnica

Pretposljednja epizoda serijala, predaja Mitnice, bazira se ponajviše na arhivskim snimkama predaje civila i ono malo preostale vojske vojsci JNA. Uplakani ljudi, žene i djeca u nepreglednim kolonama koračaju u nepoznato, a neprijateljski ih vojnici tek sporadično i depersonalizirano promatraju i usmjeravaju prema autobusima.

U epizodi se pojavljuje zapovjednik obrane Mitnice Komšić, koji opisuje kako je izgledala obrana Mitnice. Taj je dio grada izuzetno dugo odolijevao napadima i branio se svim silama do posljednjeg daha. Branitelji Mitnice uspjeli su čak srušiti i avione neprijateljske JNA, no na kraju su ostali bez municije i protuoklopnih sredstava i nisu se više čime imali boriti.

NOVA TV, 22.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Koji je tvoj broj?

Priča o usamljenoj mladoj ženi koja kreće u potragu za savršenim muškarcem nastala je prema romanu spisateljice Karyn Bosnak. Ally razmatra 20 bivših ljubavnika i pita se nije li jedan od njih mogao bio gospodin Savršeni i njena prava ljubav.

HRT3, 22.05, VESTERN SERIJA, Deadwood

Vlada SAD-a planira ozakoniti sporazum s Indijancima o pripojenju Crnih planina, stoga i Deadwooda, pa Swearengen sazove sastanak na kojem bi se trebale prodiskutirati nadolazeće promjene. Farnum nalazi pismo koje je Hickock neposredno prije smrti napisao svojoj ženi, a Jane odlazi iz grada. Osjećajući nelagodu zbog uzajamne privlačnosti, Bullock prizna Almi da ima ženu i dijete.

HRT2, 22.10, KRIMI KOMEDIJA, Rocknrolla

Kad u Londonu ruski mafijaš (K. Roden) na muljaži sa zemljištem zaradi milijune, mnogi se iz podzemlja nađu pozvani da sudjeluju u raspodjeli dobiti. Lenny Cole (T. Wilkinson), gospodin One-Two (G. Butler), računovotkinja Stella (T. Newton), drogirana rock zvijezda Johnny Quid (T. Kebbell), samo su neki od kriminalaca koji će učiniti sve kako bi se dočepali dijela zarade…

“RocknRolla” je naslov koji će gledatelja držati u napetosti i neizvjesnosti do samoga kraja, jer vremena se mijenjaju a s njima pravila poslovanja i kriminala. Samo je pohlepa trajan univerzalni jezik.

RTL TV, 22.50, AKCIJSKI TRILER, Čovjek bez lica

Sean Archer (John Travolta) je FBI agent opsjednut hvatanjem Castora Troya (Nicolas Cage), kriminalnog genija koji mu je prije nekoliko godina ubio sina. Toliko je posvećen potrazi da mu je i brak u ozbiljnoj krizi. Nada da se mukama i neizvjesnosti bliži kraj kad Troy bude ranjen i uhvaćen za vrijeme jednog obračuna. No genijalac je postavio biološku bombu koja može uništi cijeli Los Angeles i ne želi otkriti gdje. Bomba će biti detonirana satom, a jedina osoba koja, osim Troya, zna lokaciju je njegov brat Pollux (Alessando Nivola) pa FBI znanstvenici osmisle plan – kako bi od Polluxa izvukli informacije, na Archerovo lice će privremeno staviti Troyevo.

HRT3, 23.00, DRAMA, Klub

La Boca, Chille. U zabačenom gradiću u jednoj kući žive četvorica svećenika premještena iz svojih župa i jedna časna sestra koja brine o njima. Jednog dana dobivaju novog stanara, oca Matiasa Lozcana. Nakon skandala koji izazove jedan od bivših ministranata, optuživši oca Lozcana za seksualno zlostavljanje, svećenik se ubije. Kako bi izvidio i primirio situaciju, u kuću stiže isusovac otac Garcia koji je ujedno i psiholog. Otac Garcia treba istražiti što se u kući događa te ustanoviti jesu li izolirani svećenici svjesni svojih (zlo)djela i kaju li se. Na temelju toga će odlučiti hoće li se kuća u kojoj žive zatvoriti.

U filmu “Klub” Larraín se bavi nemilom temom koja je nanijela veliku štetu Rimokatoličkoj Crkvi, a o kojoj je javno i otvoreno progovorio tek papa Franjo osudivši seksualno zlostavljanje djece od strane svećenika te zaključio nultu toleranciju spram takvih slučajeva.

HRT1, 23.45, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Histerija

Radnja je smještena u viktorijansko razdoblje a u središtu priče je mladi liječnik Mortimer Granville (H. Dancy) koji je izumio vibtrator. Godina je 1880. i dr. Granville nakon nekoliko otkaza u bolnicama gdje je svojim modernim pristupom medicini dovodio u pitanje metode svojih šefova, dobije posao kod dr. Dalrympla (J. Pryce). Dr. Dalrymple liječi žensku histeriju ručnom masažom u području zdjelice. Pojava mladog i zgodnog dr. Granvilla privukla je novu mnogobrojnu žensku klijentelu.

NOVA TV, 00.00, KRIMI DRAMA, Bijeli prah

Većina ljudi zna da su iza skoka u popularnosti kokaina stajali moćni kolumbijski narkokarteli koji su bili odlučni zaraditi bez obzira na sve. No ono što većina ne zna jest da su kolumbijski narkolordovi imali vezu u Americi koja je sve to omogućila: Georgea Junga (Johnny Depp), običnog mladića iz američkog gradića koji je odlučio ostvariti američki san na svoj način – postavši prvi Amerikanac koji je masovno uvozio kokain u Sjedinjene Države te koristio svoje poduzetničke vještine da izloži studente, dobro plaćene profesionalce i kremu Hollywooda novom, modernijem obliku fiksanja. Uskoro je Jung sanjao, disao i jeo novac i živio fantastičnim životom bez pravila o kojem su mnogi samo sanjali. No što god učinio, nije mogao dobiti jedino što je želio: ljubav koju mu nitko ne može oduzeti.