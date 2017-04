TV PREPORUKA DANA: Barcelona s velikim zaostatkom dočekuje Juventus, dok Monacu u goste dolazi Borussia D.

HRT2, 13.05, OBITELJSKA KOMEDIJA, Prevrtljivi duhovi

Ralf (P. Aleardi) je udovac, ima dvoje djece, tinjedžericu Miriam (S. Gerhardt) i osnovnoškolca Nicu (T. Kulzer). Seli se s djecom iz Berlina 600 km daleko, i u staroj gostionici pokraj mlina, u prirodi, uz jezero, daleko od grada, otvara restoran. Međutim, već na početku Nico otkriva da kućom vladaju duhovi, trojica braće Bückler. Braća praktički unište dan otvorenja restorana: Valeriji (A. Frier) ruše čaše i tanjure, prosipaju hranu po gostima… Ralph vjeruje da je Valerie šeprtlja, no kad svi gosti vrate jela jer su preslana – a on ih je osobno kuhao – jasno mu je da nešto nije u redu. Osim duhova, u poslu ga želi onemogućiti i bogati i utjecajni Felix von Hohenfels (T. Heinze), koji je i sam želio kupiti gostionicu, a i bio je Valerijin dečko. I sad je pokušava osvojiti, ali ona ga više ne želi. Ralf je na putu da odustane od svega, što bi Miriam učinilo sretnom, jer misli da joj otac uništava život, jer je u Berlinu ostao njezin dečko, u kojega su sve cure zaljubljene i ona se boji da će je on zaboraviti.

HRT1, 14.00, TALK SHOW, Kod doktora

U ekskluzivnoj epizodi pratimo operaciju koja će pomoći pacijentu da smanji težinu. Rezultat će vas zaprepastiti. Sve više roditelja otkriva drogiraju li im se djeca s pomoću pasa koji mogu to detektirati. Jedna će žena dobiti dentalnu preobrazbu, a doktori će odgovarati na neugodna pitanja gledatelja.

HRT3, 15.35, DRAMA, Hrabra ljubav

Nakon što je ulove kako krade po robnoj kući, Shaa upozna uličnog pjevača podrijetlom Talijana, Massima, te zajedno počnu pjevati. Ubrzo joj stiže ponuda za samostalnu pjevačku karijeru o kojoj stalno sanja te napušta Massima koji se razočaran vraća u Italiju. Massima tješi Anne, Shaa snima album, na naslovnim je stranicama, međutim, njezin uzlet ne potraje dugo. Ali se zato Massimu u Italiji osmjehnula sreća. Udovica Sabine prodaje svoje raskošno imanje koje bi Gorkini, vlasnik lanca pizzerija želio kupiti.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Dvanaest papiga koje su turistička atrakcija Dubrovnika živi na najprestižnijoj adresi u Hrvatskoj. Iz sobe promatraju Stradun. Mjesečno pojedu tonu egzotičnog voća, vole se ljubiti, pričati i fotografirati. S neobičnom krilatom skupinom ekipu IN magazina upoznao je njihov vlasnik, koji ih od milja zove – dvanaest veličanstvenih.

Priča puna mirisa i okusa stiže s krajnjeg juga Hrvatske – iz Konavala. Proljeće je stiglo u šume i vrtove, a obitelj Mujo plodove koje im daruju priprema prema recepturama starim stotinama godina. Šparoge s jajima i meso pečeno na lovoru tek su neki od specijaliteta u kojima su uživali naši stari.

Na sam spomen respektabilnih japanskih borilačkih organizacija, većini će vjerojatno prvo na pamet pasti imena Mirka Filipovića i Branka Cikatića. Tako je bilo dosad. No već ovog vikenda Marko Burušić i Anto Radman upisat će se u povijest kao prvi Hrvati koji su se okušali u Pancraseu, najstarijoj japanskoj borilačkoj organizaciji. S ovim simpatičnim dvojcem gledatelje će upoznati novinarka IN magazina Sanja Kuzmanović.

HRT2, 20.35, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Barcelona – Juventus

Nogometaši Barcelone pokušat će ponoviti ‘čudo’ nalik onom nedavnom kada su nadoknadili 0-4 protiv PSG-a i plasirali se u četvrtfinale Lige prvaka. Na svom će stadionu Camp Nou dočekati Juventus i nadati se da mogu ‘okrenuti’ 0-3 i izboriti polufinale natjecanja. Dvoboj ovih dviju momčadi je repriza finala iz 2015. godine, tad je u Berlinu slavila Barcelona, u utakmici u kojoj je strijelac bio i Ivan Rakitić. Torinezi žele uzvratiti za taj poraz i ući među četiri. Talijanska momčad u kojoj svoju nezamjenjivu ulogu ima hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić, prilično je tvrda i borbena, dominira u talijanskom prvenstvu i želi naslov europskog prvaka nakon 21 godine.

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Monaco – Borussia Dortmund

Prva utakmica prije tjedan dana u Dortmundu, odigrana je u sjeni bombaškog napada na autobus s igračima Borussije. Uefa je inzistirala da se igra već sljedeći dan, a šokirani domaćini bez ozlijeđenog Marca Bartre koji je stradao u autobusu, izgubili su 2:3.

Uzvrat je potpuno otvoren, Monaco se još jednom pokazao kao momčad koja svakome može zabiti barem tri gola, predvođena “čudom od djeteta” Kylianom Mbappeom. No, i Borussija, s Pulišićem, Dembeleom i Aubameyangom, ima svoje adute. Hrvatski reprezentativac Danijel Subašić mogao bi na vratima Monaca večeras imati puno posla… Ulog je velik, polufinale Lige prvaka.

HRT1, 21.10, POLITIČKI TALK SHOW, Iza zavjese

U ovotjednoj emisiji Tihomir Dujmović će ugostiti kandidatkinju za zagrebačku gradonačelnicu – Brunu Esih.

Tko je kriv da se nije našla u HDZ-ovom timu za lokalne izbore, da li joj je vodstvo HDZ-a ikada nudilo da bude njihov kandidat, zbog čega njezinog imena nema u Povjerenstvu za suočavanje s prošlošću, kako to da nije angažirana niti oko zakona o arhivima, što nudi Zagrebu i Zagrepčanima, što donosi njezin program, tko su ljudi na njezinoj listi, te što misli o Bandiću, Švaljek i Mrak Taritaš koji su po svim anketama ispred nje, pitanja su na koja ćemo čuti odgovore Brune Esih.

DOMA TV, 21.25, KRIMI SERIJA, Mentalist

Rigsby i Van Pelt idu na tajni zadatak kao par koji ima problema kako bi istražili smrt žene koja je dobila savjet od radijskog doktora za ljubav.

HRT3, 22.05, CRNA KOMEDIJA, Snovi su besplatni

Priča o skupini kolumbijskih vojnika preopterećenih poslom i potplaćenih koji su našli blago, a nisu ga tražili. Njih četvorica pripadaju protugerilskom bataljunu i slijedi priča o tome kako su došli do bogatstva i što je bilo poslije kad su odlučili međusobno podijeliti novac umjesto predati ga vlastima… Nominiran za nagradu Goya kao najbolji strani film.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Ove godine Raj ne može organizirati božićnu večeru za društvo jer mu otac, potišten zbog razvoda, dolazi u grad. Umjesto Raja, čast je pripala Amy, koja se odlučuje za viktorijansku temu večere. Sheldon i Amy odlučili su da si neće međusobno kupovati božićne poklone, no Sheldon ipak nabavi poklon za Amy kako bi joj se osvetio što ga je natjerala na tematsku božićnu večeru.

NOVA TV, 00.05, KOMEDIJA, Život se događa

Kim (Krysten Ritter), Deena (Kate Bosworth) i Laura (Rachel Bilson) mlade su, privlačne i vode bezbrižne živote bez obaveza. Nakon što Kim neplanirano zatrudni i odluči zadržati dijete, kasnonoćne zabave i izlaske prisiljena je zamijeniti odgovornim životom. Nasreću, Kim uz sebe ima Deenu i Lauru, koje daju sve od sebe da joj pomognu. Kim se u međuvremenu pokušava vratiti „u igru“ i nastaviti potragu za ljubavi.