TV PREPORUKA DANA: Barbar Conan s neobičnom družinom kreće u potragu za čarobnim ključem (Conan razarač)

HRT2, 13.30, DRAMA, Pjesma u njoj

Delia Byrd (K. Sedgwick) udala se mlada za svoju mladenačku ljubav, Clinta Windsora (A. Quinn). Volio je i on nju, ali ju je zbog ljubomore i nasilne naravi tukao i zlostavljao. Kad to više nije mogla izdržati, nakon što je uperio pištolj u nju koji slučajno nije opalio, Delia je otišla od kuće i za sobom ostavila dvije kćeri, Amandu i Dede, jer ih nije imala kamo odvesti. Kasnije je upoznala poznatog pjevača Randalla Pricharda (K. Bacon), zaljubila se, s njim nastupala, udala se i s njim dobila kćer Cissy (R. Arnold). Sve godine pokušavala je vidjeti svoje kćeri iz braka s Clintom, no njegova majka, koja ih je odgajala, nije joj to dopuštala. Kad je Randall stradao u prometnoj nesreći, Delia se odlučila vratiti u rodni kraj i ovaj put ne odustati od stjecanja skrbništva nad kćerima. Clinta je zatekla u teškom zdravstvenom stanju, a Amanda i Dede prema njoj su se ponašale kao strankinje. Svaka na svoj način imale su posljedice od nesretnog djetinjstva koje su proživjele, najprije u strahu od nasilja, a potom bez oba roditelja: Amanda (V. Zima) je postala vjerski fanatik, a Dede (A. Mullen), iako tek petnaestogodišnjakinja, promiskuitetna.

Spremna učiniti sve kako bi bila s djecom, Delia pristaje na Clintov prijedlog: dobit će skrbništvo nad kćerima ako ga bude njegovala do smrti, da ne umre u bolnici.



NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Glazbom protiv raka. Četiri tenora udružila su svoje snage i zapjevala povodom 50. obljetnice Hrvatske lige za borbu protiv raka. Na pozornici su im se pridružile i Nina Badrić, Radojka Šverko i Zorica Kondža, a ovaj događaj nije propustila ni ekipa IN magazina. Prvi brk Istre Elio Pisak osvaja Češku i Slovačku. Naime, najpoznatiji istarski glazbenik zaludio je obožavateljice i izvan granica Lijepe naše, a samo za IN magazin otkriva kako mu je to pošlo za rukom. Ekipa emisije pred Elia je stavila i jedan težak zadatak – ocijenit će kojoj poznatoj domaćoj faci bi najbolje stajali brkovi poput njegovih! Ekipa IN magazina posjetila je Željka Mavrovića na treningu s rukometašima i doznala čemu ih je podučila ova boksačka legenda. IN magazin gledateljima donosi i listu najseksi poznatih baka!

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Apokalipsa: Prvi svjetski rat – Ludilo

Dana 11. studenog 1918. Jedanaest sati ujutro. Iznenada je zavladala tišina. Kanadski vojnik George L. Price poginuo je prije samo nekoliko trenutaka. Jedna je od posljednjih žrtava nezamislivog pokolja u kojemu je poginulo gotovo 10 milijuna vojnika, 9 milijuna civila, a ranjenih je ukupno 21 milijun.

Kako je došlo do toga? Koji su korijeni ludila koje je četiri godine vladalo svijetom, koje je uništilo čitave zemlje i srušilo nekoliko carstava? Europa se 1914. još zabavljala u ritmu belle époquea. No 28. lipnja 1914. u Sarajevu je mladi bosanski nacionalist ubio Franju Ferdinanda, nasljednika austrougarskog prijestolja.

Ovaj naizgled beznačajan događaj rasplamsat će stare domoljubne zavade europskih monarhija. Industrijalci se zalažu za oružani sukob na koji gledaju kao na priliku da osujete jačanje radničke klase. Nekoliko tjedana poslije Austro-Ugarska Monarhija objavila je rat Srbiji, što je ostale nacije potaknulo da odaberu stranu.

HRT1, 20.05, MAGAZIN, Potrošački kod

Ugradnja razdjelnika se nastavlja, računi su mnogima previsoki, a radijatori hladni. Je li problem u snazi radijatora?

Korisnici kredita POS-ovih stanova od banaka traže da im vrate preplaćene kamate. Hoće li banke pristati?

DOMA TV, 20.40, KRIMI SERIJA, Mentalist

Čovjek optužen za ubojstvo prijeti Patricku Janeu i drugima pištoljem nastojeći dokazati svoju nevinost. Jane se mora brzo snaći kako bi spasio sebe i ostale taoce.

Nakon ubojstva svjedoka kojeg je Van Pelt trebala čuvati, njezini postupci preispituju se i njezin položaj u CBI-u ugrožen je. Eric Winter vraća se kao agent FBI-a Craig O’Laughlin, a Pruitt Taylor Vince vraća se kao J. J. LaRoche, istražitelj Jedinice za profesionalne standarde.

HRT2, 21.00, PUSTOLOVNI FILM, Conan razarač

U doba barbara i čarobnjaka lukava kraljica Taramis (S. Douglas) ponudi najsnažnijem i najhrabrijem od svih barbara Conanu (A. Schwarzenegger) da za nju izvrši jednu zadaću, a ona će za uzvrat vratiti iz mrtvih ženu koju je Conan volio. U dvorcu uz Taramis živi njezina rođakinja princeza Jehnna (O. d’Abo). Ona je jedina osoba na svijetu koja, ako prijeđe put što joj ga je sudbina odredila, može doći do čarobnog ključa. Taj “ključ” otvara “rog obilja” – sva bogatstva svijeta. Ključ se nalazi kod čarobnjaka Toth-Amona koji se može pretvarati u razna stvarna i mitska bića. Conan prihvati ponudu. S njim krene Jehnna, te njegov vjerni prijatelj lopov Malak (T. Walter), a putem će im se pridružiti i čarobnjak Akiro (Mako) i divovska ratnica Zula (G. Jones). U Jehnninoj je pratnji i Taramisin tjelohranitelj Bombaata (W. Chamberlain) koji mora čuvati princezu. On ima i jedan tajni zadatak koji mu je povjerila Taramis – kad se domognu “ključa” mora ubiti Conana. Taramis želi ubiti i Jehnnu i postati doživotna vladarica svijeta. Tako će početi još jedna Conanova pustolovina prepuna opasnosti i raznih iznenađenja.

HRT1, 21.10, POLITIČKI TALK SHOW, Iza zavjese

Gost u novoj emisiji bit će bivši ministar vanjskih poslova i izvrsni poznavatelj prilika u SAD-u Miomir Žužul. Što Hrvatskoj donosi politika nove američke administracije, kako će se Trump postaviti prema BiH, hoće li Dodiku dopustiti odcjepljenje ili nas čeka novi rat u BiH, hoće li ovu regiju prepustiti Rusiji, ili je na redu neka nova Jalta, kako gleda na napade na hrvatsku predsjednicu glede njezinog posjeta SAD-u, podržava li prijedlog Mosta o početku lustracije, kako to da HDZ nije imao snage za taj potez kroz četvrt stoljeća hrvatske države, što misli o Sanaderu, Karamarku i Plenkoviću?

To su samo neka od pitanja čije ćemo odgovore čuti u novoj emisiji Tihomira Dujmovića “Iza zavjese”, ove srijede na Prvom programu Hrvatske televizije.

HRT2, 22.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Pripravnik

Ostalo je deset kandidata koji će se upustiti u reklamne vode, a Sir Alanova potraga za pripravnikom se nastavlja.

Zadatak je osmisliti TV reklamu i plakat s ciljem da se u Sir Alanovoj aviokompaniji pojednostavi iznajmljivanje privatnih aviona. Kako bi im pomogao, Sir Alan je angažirao vrhunsku reklamnu agenciju Saatchi & Saatchi.

Jednoj ekipi bilo je teško smisliti ideju, a na kraju su obje ekipe odlučile snimati reklamu u njegovu novom avionu. Neki su postali kreativni direktori, neki su pisali tekst reklame, ali samopouzdanje im se srušilo kad su reklame prikazane.

Budući da je klijent uvijek u pravu, Sir Alan će odlučiti tko je pobijedio. Na sastanku s upravom saznat ćemo čija kampanja više odgovara njegovim zahtjevima. Gubitničku ekipu izrešetat će pitanjima, a jedna će osoba dobiti otkaz.

HRT3, 22.55, KRIMI DRAMA, Neki drugi ljudi

Jan, mladić u dvadesetima, i njegov prijatelj umiješani su u nekoliko zločina u svom predgrađu. Nakon što upozna lijepu Sabinu, pripadnicu “zlatne mladeži”, Jan pokušava početi novi život u krugovima u centru grada, no nailazi samo na prezir.

NOVA TV, 23.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Sve što djevojka može poželjeti

Daphne Reynolds (Amanda Bynes) ima sve što svaka djevojka želi. Ova duhovita mlada Amerikanka ima jedinstveni stil, nekonvencionalan, ali dobar odnos s majkom Libby (Kelly Preston) i budućnost punu mogućnosti. Unatoč svemu, Daphne je nepotpuna. Sanja o susretu s ocem kojeg nikad nije upoznala, s čovjekom s kojim je Libby bila u turbulentnoj vezi prije 17 godina i koji je na kraju otišao, jer je njegova aristokratska obitelj mislila da ona nije prikladna žena za njega. Odlučna da oživi svoj san i napiše knjigu priča o odnosu sa svojim izgubljenim ocem, Daphne se ukrca na avion za London gdje ubrzo otkrije da je njezin otac visokopozicionirani političar lord Henry Dashwood (Colin Firth). Kad Henry otvori svoj život i raspored kćeri za koju nije ni znao, Daphnein ulazak u visoko društvo izazove urnebes koji prijeti njegovoj političkoj karijeri. Daphne ne želi dovesti u opasnost njegovu predizbornu kampanju pa zatomi svoju živahnu osobnost, promijeni način odijevanja i uđe u vrtlog uštogljenih britanskih zabava. Unatoč Henryjevoj potpori, njegova zaručnica (Anna Chancellor) i njezina ljubomorna kći (Christina Cole) nimalo joj je pomažu i žele uništiti Daphne po svaku cijenu.