TV PREPORUKA DANA: Atletico Madrid domaćin je Bayer Leverkusenu, dok Subašićev Monaco ugošćuje Manchester City

HRT2, 13.40, KRIMI FILM, McBride: To je ubojstvo, madam

McBride (J. Larroquette) i njegov pomoćnik Phil (M. Lutz) rado preuzimaju najsloženije slučajeve ne zbog zarade nego zato što vole rješavati komplicirane slučajeve i oslobađati nevine. Ovaj put ubijena je Brenda Hanson, najpouzdanija i najuspješnija losanđeleska moderna “madam” koja uglednim i bogatim klijentima iznajmljuje skupe “djevojke za pratnju”. Brenda je poznata po diskreciji i po tome što su sve njezine djevojke lijepe i sofisticirane. No, ma koliko dobro zarađivala, Brenda još više troši, pa je na vratima luksuzne kuće uvijek dočekuju gomile neplaćenih računa. Jedan dan na vrata joj pozvoni djevojka iz Nebraske, koja je od prijateljice čula kako joj Brenda može naći posao. Ispostavi se da je ta naivka, Marilyn Fletcher (C. Coffee), doista vjerovala da će biti društvo nesretnim udovcima uz večeru, pa kad je prvi klijent odvede u hotelsku sobu i pokuša natjerati na seks, Marilyn istrči iz sobe i ode ravno na policiju. Ondje dozna kako Brenda Hanson iznajmljuje skupe prostitutke, pa s policije ode ravno u njezinu kuću i tamo nalazi Brendu mrtvu u lokvi krvi. Patrolni policajac, koji je čuo njezin krik i zatekao je na mjestu zločina, odmah joj je stavio lisice na ruke. Djevojka je zatvorena, a jedini tko je može osloboditi krivnje i naći pravog ubojicu jest Mike McBride.

HRT2, 16.50, HRVATSKI NOGOMETNI KUP: Osijek – Rijeka

Prije dva tjedna Rijeka je na Rujevici uvjerljivo pobijedila Osijek 3-1 te su stekli ogromnu prednost pred današnji uzvrat u Gradskom vrtu.

No, Osijek se neće predavati. Inače, spomenuti slavonski sastav najugodnije je iznenađenje u HNL-u ove sezone.

Osijek ovaj sraz dočekuje u sjajnom raspoloženju nakon pobjede proteklog vikenda protiv Slaven Belupa u Koprivnici. Nema sumnje, bit će ovo zanimljiv sraz.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Na sportskom terenu danas si pobjednik, sutra već možda nisi. No kada sportaš ima veliko srce poput našeg tenisača Marina Čilića, u očima djece kojoj pomaže svakog je dana samo i isključivo pobjednik. Njegov je trud prepoznat pa su se humanitarnoj večeri organiziranoj u Los Angelesu odazvali mnogi. I ekipa IN magazina bila je ondje! IN magazin donosi priču o Mateju Skenderoviću kojem je humanitarni rad životni poziv. Ovaj snalažljiv i karizmatičan mladić pokrenuo je humanitarnu organizaciju Africana koja trenutačno u Tanzaniji radi na projektima vezanim za zdravstvo, zaštitu djece i borbu protiv siromaštva.

U Podravkinoj kuhinji chef Dražen Đurišević priprema musaku s piletinom i tikvicama!

DOMA TV, 19.55, KRIMI SERIJA, Navy CIS

Bivši član NCIS-a nađen je mrtav. Dok love ubojicu, cijeli je tim u opasnosti. Pred šefom Gibbsom (Mark Harmon) nalazi se težak zadatak. Uz pomoć svog tima, Gibbs će morati čim prije riješiti ovaj slučaj kako ne bi još netko uskoro nastradao.

HRT2, 20.35, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Monaco – Manchester City

Bila je ovo najbolja utakmica od svih prvih dvoboja koji su odigrani u osmini finala Lige ptvaka ove sezone. Etihad je svjedočio nogometnoj rapsodiji u kojoj je bilo viđeno čak osam golova.

No, City je imao više sreće, boljeg golmana i ostvario pobjedu. No, nije sve gotovo. Društvo iz Kneževine ove je sezone ubojito. Monaco je trenutno najefikasnija momčad u Europi, Monaco opako trpa i protiv Cityja će ići na pobjedu vrijednu četvrtfinala natjecanja.

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Atletico Madrid – Bayer Leverkusen

Rojiblancosi napravili su veći dio posla u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka u Leverkusenu, gdje su ostvarili uvjerljivu 4-2 pobjedu. Stoga, večeras na Vicente Calderonu očekuje se potvrda njihovog plasmana među osam najboljih Starog kontinenta.

Kao što se očekuje da će se nogometaši Bayera baciti na glavu protiv Atletica jer nemaju što izgubiti. Ne zaboravite da Nijemci nikad ne odustaju, uvijek idu do kraja, za njih nema bijele zastave. Stoga, očekuje nas susret koji bi trebao biti sraz samo za one prave nogometne sladokusce.

HRT1, 21.10, POLITIČKI TALK SHOW, Iza zavjese

Zašto su ovih dana Hrvatskom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnesene kaznene prijave protiv samog vrha Armije BiH, odnosno protiv ratnih zapovjednika Armije BiH?

Kako izgledaju i kako se vode sudski procesi protiv hrvatskih branitelja u BiH i je li službeni Zagreb uopće svjestan kakve posljedice mogu takve presude imati za hrvatski narod u BiH, ali i za samu hrvatsku državu? Napokon, zašto je i na koji način podignuta kaznena prijava i protiv njega, u emisiji Tihomira Dujmovića “Iza zavjese” objašnjava umirovljeni general HVO-a Zlatan Mijo Jelić.

HRT3, 22.10, KRIMI DRAMA, Russia 88

Banda skinheda “Russia 88” snima propagandni video s namjerom da ga stavi na internet. Istodobno kamera snima i život bande, a oni se uskoro na to naviknu i prestanu obraćati pažnju. Vođa bande Blade (P. Fedorov) otkrije da se njegova sestara (V. Strokova) sastaje s mladićem (K. Kibizov) s Kavkaza. Blade traži od nje da prekine vezu…

Film oponaša dokumentarac, ali priča je čista fikcija redatelja i scenarista Pavela Bardina utemeljena na činjenicama iz suvremenog ruskog života. Baradin je dobio nagradu ruske Akademije za filmsku umjetnost i znanost Nika kao otkriće godine.

HRT2, 23.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Mućke

Del je presretan što je Raquel napokon pristala useliti se u njegovu sobu. U zadnje mu vrijeme sve ide od ruke. Kao da je nešto njegova optimizma prešlo i na Rodneyja. Njegov tast Alan dao mu je ideju kako da ponovo osvoji Cassandru – dočekat će je na aerodromu na povratku iz Španjolske i odvesti na romantičnu večer u apartman za mladence ekskluzivnog hotela. Možda bi mu to i uspjelo da nije bilo njegova brata koji je nehotice prouzročio kaos na aerodromu Gatwick kada je Boycieju pokušao nadomjestiti ukradenu satelitsku antenu.

NOVA TV, 23.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Nema rezervacija

Glavna kuharica Kate (Catherine Zeta-Jones) živi svoj život kao što vodi svoju kuhinju u elitnom restoranu ’22 Bleecker’ na Manhattanu – intenzivno i prizemljena što očarava, ali i zastrašuje ljude u svojoj blizini. Energično odrađuje svaku smjenu nevjerojatnom preciznošću koordinirajući stotine jela, pripremajući delikatne umake, dodajući začine i pripremajući svako jelo do savršenstva. Iako je radije iza scene, napušta utočište svoje kuhinje samo da primi komplimente za svoje kulinarske kreacije ili da se suoči s gostom koji se usuđuje preispitivati njezinu ekspertizu. Nakon posla odlazi kući i liježe prije ponoći da bi ustala u zoru i preduhitrila svoje suparnike u jutarnjem izboru najsvježije ribe na tržnici. Pojava drskoga novog pomoćnog kuhara, vatrenog i pomalo neodgovornog Nicka (Aaron Eckhart) predstavlja prijetnju Kateinu perfekcionizmu. Nick je kulinarska zvijezda u usponu koja voli slušati operu dok radi i nasmijavati kuhinjsko osoblje. Njegov ležeran pristup životu i kulinarstvu itekako se razlikuje od Kateina, no kemija između njih dvoje je više nego očita, a nesuglasice odzvanjaju kao vilice kad padaju s granitne radne površine.