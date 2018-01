TV PREPORUKA DANA: Akcijski SF film o sukobu s vanzemaljcima i teškoj borbi za opstanak Zemlje (Dan nezavisnosti)

HRT2, 13.25, KOMEDIJA, U novoj obitelji

Holivudska glumica Sabrina (E. Ullerup) prekida karijeru radi udaje za Ricka Pattersona (J. Pangman). Rick živi na farmi, daleko od grada, i ona bez žaljenja napušta gradsku ludnicu. Sa sobom vodi svoju nećakinju Lacey (E. Jones), koja nije nimalo raspoložena napustiti holivudsko blještavilo. S njom je i njezina kujica Cassie, po naravi vrlo slična svojoj vlasnici, blazirana gradska dama.

Na farmi ih čekaju rapoloženi i zaljubljeni Rick, i njegov mnogo lošije raspoloženi sin Josh (D. Schmid). Josh nema ništa protiv Sabrine, no Lacey je upoznao i zna da će se s njom teško složiti. I on ima psa, vučjaka, koji se zove Meatball, i, za razliku od Cassie, normalne je naravi. On misli da je Cassie mačka, jer tako malog psa nikad nije vidio. Kad Josh i Sabrina odu na medeni mjesec, djecu čuva susjeda Krystal (S. Jardine). Ona misli da će sve proći bez problema, jer djeca više nisu tako mala, no stvar će postati složena kad oko kuće počnu vršljati dvojica lopova, koji žele ukrasti nešto vrlo vrijedno što se nalazi u kući, zaključano u sefu.

HRT1, 16.00, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Dvadeset godina nakon otmice djeteta Murdoch istražuje identitet čovjeka koji tvrdi da je bogati nasljednik.

RTL TV, 20.05, AKCIJSKI SF FILM, Dan nezavisnosti

Bio je to sasvim običan, ljetni dan… sve dok, bez upozorenja, golema sjena nije zamračila Zemlju. Neobičan atmosferski fenomen, zloslutni i hipnotički, proširio se nad čitavom našom planetom. Pitanje jesmo li sami u svemiru konačno je dobilo odgovor. I u samo nekoliko minuta, životi svih bića zauvijek su promijenjeni.

S budžetom od 71 milijun dolara i neviđenim specijalnim efektima, „Dan nezavisnosti” je grandiozni, visoko tehnološki homage filmovima katastrofe iz sedamdesetih i ratnim filmovima četrdesetih. Ovdje izvanzemaljci u nebrojenim svemirskim brodovima stižu niotkuda i skupljaju se nad najvećim svjetskim gradovima stvarajući globalnu paniku. I to opravdanu jer zločesti posjetitelji pomoću zraka smrti sravne New York, Washington i Los Angeles sa zemljom. Šačica hrabrih Amerikanaca, uključujući „klintonolikog” predsjednika, pilota borbenog aviona i kompjuterskog freaka, zvanog David, pokušavaju smisliti strategiju protiv osvajača. Četvrtog srpnja njihov riskantni plan stupa na snagu i nekolicina borbenih pilota (uključujući i predsjednika) kreće u napad na svemirske brodove. Ipak, njihov uspjeh i sudbina svijeta ovise o Davidu koji pokušava razoružati matični brod.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Ministarstvo ljubavi

Krešo (Stjepan Perić) je nezaposleni biolog na pragu srednjih godina, bez iluzija i zarobljen u braku sa Sandrom (Olga Pakalović) koji se vjerojatno nije ni trebao dogoditi. U Hrvatskoj je u jeku gospodarska kriza pa država traži načine da napuni praznu blagajnu. Dvadeset godina nakon rata administracija pozornost usmjerava na ratne udovice. Svima onima koje se nisu ponovno udavale, a žive u izvanbračnim zajednicama s novim partnerima, bit će oduzeta braniteljska mirovina. Da bi se izvršile nepopularne mjere, osniva se novi odjel koji treba istražiti udovice koje žive u grijehu – prema državi. Krešo ne može puno izgubiti pa pristaje na angažman u novom odjelu koji mu nudi njegov moćni punac (Milan Štrljić). Problem je što je Krešo, uz svog novog partnera, ekscentričnog Šikića (Dražen Kühn), potpuno krivi čovjek za posao, a stvari se dodatno kompliciraju kad se zaljubi u jednu od udovica (Ecija Ojdanić),

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Slučaj protiv Axe Capitala stječe moćno oružje kad Connerty pretvori osobu blisku Axeu u doušnika. Pritisak Saveznog tužilaštva počinje utjecati na Axea, koji se fizički sukobi sa znancem zbog incidenta s djecom. Kad se pojavi videosnimka sukoba, Axe je prisiljen braniti svoj ugled. Lara se brine da su zbog zaštićenog djetinjstva njezini sinovi postali mekušci i smišlja plan kako ih očvrsnuti. Wendy se nađe s privlačnim agentom za zapošljavanje i razmišlja o promjeni karijere, a prilika za novi posao nije jedina prilika pred kojom se nađe. U Saveznom tužilaštvu Chuck i dalje prikriva upletenost u slučaj Axe Capitala i koristi se prošlošću da stekne prednost nad Spyrosom.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon, koji je odrastao u Texasu gdje je američki nogomet vrlo popularan, uči Leonarda pravila te komplicirane igre, tako da se može bolje razumjeti s Pennynim prijateljima. Za vrijeme igre Leonard pokušava demonstrirati što je sve naučio, no njegova objašnjenja su previše klinička i nikako se ne uspijeva uklopiti. No na kraju odlučuje da više neće pratiti tu čudnu igru, jer jednostavno ima previše prekida u njoj.

HRT2, 22.40, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

Zatvorski čuvar (Brad Garrett) uhićen je zbog silovanja zatvorenica pa se njegov sindikat okomi na Barbu i Odjel za žrtve.

NOVA TV, 22.40, INFO MAGAZIN, Provjereno

Ekskluzivno: optužbe o mitu, korupciji i švercu u taxi Cammeu! Progovorio bivši visokopozicioniran direktor: kome su sve nosili novac na ruke, tko ih je štitio i pomagao. Provjereno istražuje tko je žena zbog koje je Darko Milinović spreman na raskol u HDZ-u. Protiv nje podnesene su 42 kaznene prijave. Htjeli biti brzi i žestoki, ispali namagarčeni. Provjereno donosi priču o ilegalnom nabrijavanju automobila. Dok mole iz njih izlazi jezik koji ne poznaju. Istražujemo fenomen molitve u drugim jezicima!

DOMA TV, 22.50, SF SERIJA, Supergirl

Kara osjeća da joj je propao Dan zahvalnosti kad u grad dolazi njezina pomajka dr. Eliza Danvers (Helen Slater u gostujućoj ulozi), koja se protivi njezinoj novoj ulozi superjunakinje. Osim toga, kad se nezgodnim slučajem prikriveno opasna djelatnica CatCoa pretvori u zlu Livewire, napast će Cat Grant i Supergirl.

HRT3, 22.50, LJUBAVNA DRAMA, Tri sata za ljubav

Među djevojkama koje pred zagrebačkim Zavodom za zapošljavanje anketira televizijski reporter (A. Vrdoljak) je i mlada Maca Jukić (S. Pešić), plaha i senzibilna djevojka koja će uskoro pronaći posao kućne pomoćnice kod jedne dobrostojeće obitelji. Riječ je o pomalo distanciranom paru intelektualaca bez djece, pri čemu se Macin gazda (P. Tasovac) prema njoj odnosi prilično prijateljski, dok ju njegova supruga (T. Salaj) drži lakomislenom djevojkom sklonom krađama. Jedino slobodno vrijeme koje Maca ima jest nedjeljno poslijepodne, koje najviše provodi u društvu najbolje prijateljice Ankice (L. Neumann) s kojom često odlazi u zoološki vrt. U Ankičinoj pratnji često je njezin dečko Zizi (M. Crnobrnja), pa Maca jednom prilikom upozna i Zizijeva nasrtljivog prijatelja Rikija (D. Nikolić). Donekle zabrinuta zbog toga što ju neprekidno prati mucavi mladić nadimkom Janje (V. Žugaj), Maca se nevoljko upušta u odnos s Rikijem. A kad joj se jedne nedjelje nakon povratka iz grada počne udvarati i gazda, Maca će se naći u dodatnim nevoljama.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI FILM, Ubojiti virus

NATO-ov operativac Jacques Kristoff (Jean-Claude Van Damme) na svoj je rođendan poslan u akciju u kojoj mora naći Galinu Konstantin (Laura Harring), koja je pobjegla s iznimno vrijednim i opasnim teretom. Jacques brzo nađe Gallinu, ali mora je odvesti nadređenima kako bi uspješno završio akciju. Jacquesova žena nije zadovoljna takvim razvojem događaja. Na željezničkoj ga postaji ispraća s kćeri tinejdžerkom i sinom. Galinin se ukradeni plijen sastoji od tri bočice otrova SP-43 koji je napravljen od iznimno zarazne vrste boginja. Skupina terorista na čelu s Masonom Coleom (Tomas Arana) namjerava oteti vlak i ukrasti virus kako bi pomoću njega ostvarili svoje ciljeve. Međutim, na njihovu putu stoji Jacques. Virus se na kraju izgubi u ventilacijskom sustavu vlaka. Nažalost, Jacquesova obitelj odluči iskoristiti taj trenutak i iznenaditi ga u vlaku kako bi mu čestitala rođendan.