TV PREPORUKA DANA: Adaptacija istoimene autobiografske knjige britanskog književnika Tobyja Younga (Kako izgubiti prijatelje i otuđiti se od ljudi)

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA DRAMA, Dvije godine ljubavi

Samantha (K. Ewell), diplomirana psihologinja, vodi slušanu radijsku emisiju pod imenom Dr. Sam, u koju se javljaju ljudi s ljubavnim problemima. No, u zadnje vrijeme čini se da ona sama ne može riješiti problem u vlastitom braku. Ona i John (R. Merriman) u braku su dvije godine, ona ima trideset i četiri i misli da više nema što čekati s djetetom. No, kad god započne tu temu, John doslovno bježi iz kuće. Na godišnjicu braka umjesto očekivane romantične večere John joj na dar donosi štene i Samatha je razočarana. Tih dana u njezinu se emisiju počinje javljati slušatelj Pierre, s jakim francuskim akcentom i s bračnim problemom za koji od dr. Sam traži savjet. Od prvog javljanja Pierre postaje miljenik slušatelja, a Samantha osjeća kako joj je nepoznati slušatelj neobjašnjivo blizak.

HRT2, 20.05, PRIJENOS, Zlatna kuna – dodjela gospodarskih nagrada

Hrvatska gospodarska komora sa 165 godina dugom tradicijom u promicanju domaćeg gospodarstva i ove će godine dodijeliti tradicionalnu nagradu “Zlatna kuna”. Iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice Hrvatska televizija prenosi svečanu dodjelu prestižnih nagrada.

Priznanje “Zlatna kuna” se od 1993. godine dodjeljuje najuspješnijim velikim, srednjim i malim tvrtkama, najboljoj banci, osiguravajućem društvu i inovativnoj tvrtki te za životno djelo. Prvi put ove godine bit će nagrađena i najbolja post startup tvrtka, a posebno priznanje dodjeljuje se i za promicanje domaćeg gospodarstva.

Zlatna kuna simbol je izvrsnosti u poslovanju koja se vrednuje nizom pokazatelja – od profitabilnosti, likvidnosti, zaduženosti, zaposlenosti, do uspješnosti izvoza – koje je tvrtka ostvarila u 2016.

Ove godine bit će dodijeljeno 8 nagrada, osam kipića Zlatne kune. Osmislio ih je arhitekt Željko Kovačić, a statue je izradio kipar Želimir Janeš.

HRT1, 20.05, IGRANO-DOKUMENTARNA SERIJA, Tin… trideset godina putovanja…

Nakon deset beogradskih godina i nekoliko sarajevskih zima, Tin se iscrpljen, izmoren vraća u Split, u kojem boravi između 1937. i 1940, odnosno sve do odlaska u Zagreb gdje dobiva stalno zaposlenje u uredništvu sindikalnog glasila Pravica. Ovdje ga zatiče i Drugi svjetski rat, a Pravica radi zaokret i postaje sredstvo ustaške propagande.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski premijeri osobno: Jadranka Kosor

Iako je kao premijerka (2009.-2011.) pokrenula borbu protiv korupcije u državi, te dovršila predpristupne pregovore s EU, Jadranka Kosor nije bila omiljena. Protiv nje je pokrenuta i hrvatska inačica tzv. Facebook revolucije u Zagrebu. Odrasla je bez oca i tvrdi da zbog trauma iz djetinjstva ne vjeruje muškarcima. U posljednjoj epizodi serija “Hrvatski premijeri osobno” donosi nepoznate detalje pregovora Jadranke Kosor i slovenskog predsjednika Boruta Pahora.

“Uvijek sam smatrao da “junction” znači pristup Slovenije međunarodnim pomorskim vodama. To je smatrala i EU”, tvrdi za seriju Borut Pahor. Jadranka Kosor u epizodi svjedoči o svom političkom usponu nakon što je kao radijska reporterka upoznala predsjednika Tuđmana. O tome kako je Kosor od lojalne suradnice Ive Sanadera postala ona koja ga izbacuje iz stranke, za seriju govore HDZ-ovci Luka Bebić, Vladimir Šeks, Andrija Hebrang, Jerko Rošin i drugi. Jadranka Kosor govori i o svom traumatičnom iskustvu odrastanja bez oca. “Uvijek je htjela biti kraljica i zapovijedati drugima”, opisuje je jedna on njezinih prijateljica iz rodnog Pakraca.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako izgubiti prijatelje i otuđiti se od ljudi

Mladi Sidney Young (S. Pegg) arogantan je britanski trač-novinar, momak koji svijet slave i glamura istodobno obožava i prezire. On je pomalo nesiguran mladić koji ismijava zvijezde opsjednute svojim slikama u medijima, pa ga iznenadi kad mu moćni urednik Clayton Harding (J. Bridges) neočekivano ponudi posao u svom njujorškom listu Sharps. Odlučan je uspjeti u okrutnom svijetu slavnih, ali već na početku Sidney će naići na nerazumijevanje novog šefa Lawrencea Maddoxa (D. Huston) i utjecajne holivudske publicistice Eleanor Johnson (G. Anderson). Nakon što od potpunog anonimusa postane zvijezda trač-rubrika, Sidney će napraviti nekoliko krivih koraka. Ipak, kad upozna romantičnu kolegicu Alison (K. Dunst) koja u njemu vidi više od ambicija, arogancije i nespretnosti, Sidney će se početi mijenjati.

DOMA TV, 21.10, KRIMI SERIJA, Navy CIS LA

Callen mora ispitati svoga oca kada ga zatekne u bolnici NCIS-a tijekom istrage slučaja trovanja zračenjem. Istodobno, tim razgovara o planovima za Dan zahvalnosti.

FOX LIFE, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Dogovor

Serija prati Megan Morrison (Christine Evangelista), prelijepu mladu glumicu koja odlazi na audiciju za ulogu u velikom ljetnom kino-hitu u kojem bi trebala glumiti s Kyleom Westom (Josh Henderson), jednom od najvećih svjetskih akcijskih filmskih zvijezda. Kyleov je mentor Terence Anderson koji sa svojom ženom Deann (Lexa Doig) vodi organizaciju za samopomoć pod nazivom „Institut razvijenijeg uma“, u kojem je dosta toga obavijeno velom tajni. Nakon što je Meganina zanimljiva audicija dovede do čarobnog prvog spoja s Kyleom – njena priča o Pepeljugi doživljava nagli preokret kada pred nju stave ponudu za ugovorni brak vrijedan čak deset milijuna dolara…

U gradu u kojem je slava sve, Megan mora odlučiti koliko je daleko spremna ići kako bi ostvarila karijeru i hoće li prihvatiti taj naizgled sjajan „dogovor“.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Leonad postaje ljubomoran na Pennynog školskog prijatelja, britanskog studenta Colea, tajeći joj pritom da Alex već danima s njim flertuje. Howarda i Raja zanima gdje Sheldon odlazi svaki dan između 14:25 i 15:05, pa ga odluče pratiti, postavljajući pritom skrivene kamere u podrumu tvrtke.

NOVA TV, 22.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Nevenin iznenadni dolazak i prisjećanje događaja iz prošlosti, izaziva dilemu kod Fazlinovića, u kojoj nije sigurno je li je Damir (Moamer Kasumović) uopće Farukov (Senad Bašić) sin. U kaotičnu priču o potencijalnom ocu upliće se i Dino sa svojom verzijom događaja koji su se zbili prije dvadeset godina. I dok svi s neskrivenom nervozom iščekuju rezultate DNK analize, Nevena se pokušava vidjeti s Damirom, kako bi ispravila greške iz mladosti. Međutim, Izet (Mustafa Nadarević) je opet brži.

HRT3, 22.50, RATNI FILM, Stalag 17

U njemačkom logoru Stalag 17 u baraci 4 nalaze se američki časnici. Pokušavaju otkriti tko dojavljuje Nijemcima informacije o bijegu, jer tkogod pokušava, njemačka zasjeda je spremna. Neki sumnjaju na J. J. Seftona (W. Holden) koji trguje sa stražarima i ima privilegije…

W. Holden osvojio je Oscara za glavnu ulogu, a za Oscara su nominirani još R. Strauss za sporednu ulogu i Billy Wilder za režiju.

NOVA TV, 23.35, AKCIJSKI FILM, Snajper 5

Nemilosrdni ubojica rješava se osoba na visokim položajima u američkoj vojsci. Kad narednik Brandon Beckett (Chad Michel Collins) sazna da je jedan od ubijenih njegov otac, legendarni snajperist Thomas Beckett (Tom Berenger), on odmah kreće u akciju kako bi se osvetio krivcu. No kad ga njegov otac spasi od zasjede, Brandon shvati da je on samo pijun u igri svojih nadređenih. Na Brandonu i Thomasu je da ih zaustave prije nego što postane prekasno.