TV PREPORUKA DANA: 96 sati: U bijegu s Liamom Neesonom, Nemogući susret s Mattom Damonom te Ratovi zvijezda III: Osveta Sitha u režiji Georgea Lucasa

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, 96 sati: U bijegu

Bivši vladin agent Bryan Mills (Liam Neeson) posjećuje kćer (Maggie Grace) povodom njezinog rođendana, a nakon toga odluči pozvati na ručak svoju bivšu suprugu Lenore (Famke Janssen). Iako odbija izaći, ona se ipak pojavljuje u njegovom stanu kako bi se izjadala o problemima u svom braku, a Mills je pušta da pokuša izgladiti situaciju sa svojim suprugom Stuartom (Dougray Scott). Idući dan Mills prima poruku od Lenore da se nađu na doručku te on odlazi nabaviti namirnice. Kad se vrati u svoj apartman čeka ga užas – pronalazi njezino beživotno tijelo.

HRT1, 20.05, SF TRILER, Nemogući susret

Ambiciozni političar David Norris (M. Damon) na korak je do mjesta u američkom Senatu. I baš tada upozna prekrasnu balerinu Elisu (E. Blunt), ženu kakvu nikada do tada nije sreo, i zaljubi se. Ali tada se između njih umiješa treća strana, tajanstveni čovjek ih pokušava razdvojiti. David shvati da protiv sebe ima agenta sudbine, koji će učiniti sve da David i Elisa ne budu zajedno. Hoće li se David suprotstaviti sudbini da bi bio sa ženom koju voli ili prihvatiti uspješnu budućnost pod kontrolom za sebe?…

Kritičari su hvalili ovaj film, osobito glumu M. Damona i kemiju s partnericom E. Blunt koja je osvojila nagradu Saturn za najbolju sporednu ulogu.

HRT2, 20.05, PRIJENOS, Dodjela Nagrada hrvatskog glumišta

Svake godine svečanost dodjele održava se na isti datum, na dan 24. studenog kada se glumac Vilim Lesić s povijesne pozornice obratio gledalištu na hrvatskom jeziku. Ove godine Nagrada hrvatskog glumišta je 25. jubilarna dodjela.

U kategorijama za najbolja ostvarenja iz područja dramske, operne, baletne, radijske i televizijske umjetnosti nominirana su po tri kandidata, a tko su najbolji, doznat će se tijekom svečanosti. Nagrade za svekoliko umjetničko djelovanje u kategoriji Drame ove godine pripale su dramskoj umjetnici Zdenki Heršak, koja je kao iznimna glumačka osobnost dugi niz godina svojim ulogama obilježila repertoar Dramskog kazališta “Gavella”, no jednako tako i televizijsku i filmsku scenu. Žiri za operu ove je godine dodijelio nagradu za svekoliko umjetničko djelovanje pijanistu, dirigentu i glazbenom pedagogu, maestru Vladimiru Kranjčeviću.

Bogat i raskošan program ovogodišnje dodjele u znaku je jubilarnih datuma, te daje uvid u godišnju produkciju najboljih hrvatskih predstava.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Ja sam La Scala

Otvaramo vam vrata slavne milanske operne kuće i otkrivamo intimni portret njezine povijesti, na neobičan način ispripovijedan glasom samog kazališta. Personificirana La Scala vodi nas kroz svoju čudesnu zgradu, otkriva svoju prestižnu prošlost krenuvši od trenutka kad je na njezinom mjestu stajala crkva. Kao što bacamo pogled unazad, na veličanstvenu glazbu kojoj je ova dvorana svjedočila, ovim se jedinstvenim dokumentarnim filmom dotičemo i svjetski poznatih umjetnika koji su nastupali na njezinim daskama, uključujući slavni sopran Marie Callas te vrhunskog dirigenta Artura Toscaninija. Donosimo i razgovore sa stalnim i dugogodišnjim Scalinim opernim pjevačem Placidom Domingom.

RTL TV, 21.50, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Ratovi zvijezda III: Osveta Sitha

Tri godine nakon invazije na Geonosis, koju je predvodio grof Dooku (Christopher Lee), galaktika je u ratu. Za vrijeme bitke iznad planeta Coruscant, jedi vitezovi Obi Wan Kenobi (Ewan McGregor) i Anakin Skywalker (Hayden Christensen) u misiji su spašavanja kancelara Palpatinea (Ian McDiarmid) od ruku vođe separatista generala Grievousa (Matthew Wood). Nakon što se uspije probiti na generalov brod, Anakin svlada Dookua te ga, na zapovjed Palpatinea, ubija. Griveous bježi te se spusti na Corusant, na kojem se nalazi Anakinova supruga Padmé Amidala (Natalie Portman), koja Anakinu otkriva da je trudna. Iako isprva uzbuđen, Anakin ima viziju da Padmé umire pri porodu. Kasnije, Palpatine imenuje Anakina Vijeću kao njegovog predstavnika, no Vijeće odbije dati Anakinu titulu jedi učitelja te mu naredi da špijunira Palpatina, nakon čega Anakin izgubi vjeru u jedi red.

HRT1, 21.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Romance velikih umjetnika: Rudolf Nureyev & Eric Bruhn

Ljubavna veza Rudolfa Nureyeva s danskim plesačem Erikom Bruhnom rodila se zahvaljujući zajedničkoj strasti za plesom, no ista ta strast poslije je bila uzrok brojnih trvenja među njima. Iako su jedan drugoga pratili po Europi, često su se rastajali i imali druge ljubavnike. No njihova uzajamna ljubav, u kojoj nikad nisu pronašli sreću, opstala je sve do kraja života.

HRT2, 22.10, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Godišnji sajam i smjeli vozači na zidu smrti dolaze u midsomersko selo Whitcombe Mallet. Kad vlasnika konjičkog centra zgazi vlastiti konj, viši inspektor Barnaby i narednik Nelson moraju raspetljati složenu zavadu iz prošlosti u kojoj ništa nije kao što se čini.

NOVA TV, 22.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Pod suncem Toskane

Frances Mayes (Diane Lane) je 35-godišnja spisateljica iz San Francisca čiji savršeni život odjednom skrene u neželjenom pravcu. Zbog nedavnog razvoda nema inspiracije za pisanje i postane depresivna. Njezina najbolja prijateljica Patti (Sandra Oh) zabrinuta je da se nikad neće oporaviti. Frances odluči odmoriti se od svega i kupi vilu u prekrasnoj Toskani, gdje želi početi ispočetka. Ondje napokon pronađe ljubav za kojom je dugo tragala.

HRT3, 23.15, FILM STRAVE, Rec 4: Apokalipsa

U zaraženu zgradu dolaze vojnici specijalne postrojbe, uspiju spasiti mladu TV reporterku Ángelu Vidalu (M. Velasco) i iza sebe sve unište. Ángela se našla na naftnom tankeru koji plovi oceanom opremljen kao karantena i ničega se ne sjeća. Dr. Ginard (P. Obregón) je pregledava i testira njezinu krv koja pokazuje da nije zaražena smrtonosnim virusom. Dok se Ángela pomalo prisjeća što se dogodilo, iz laboratorija pobjegne zaraženi majmun. Brodski kuhar bio je prvi kojeg je ugrizao i zarazio.

HRT2, 23.50, KRIMI SERIJA, Viši inspektor Banks

U novoj sezoni britanske kriminalističke serije smještene u dojmljiva jorkširska sela i gradove viši inspektor Banks i kolege rješavaju tri nova slučaja.

Kad u šumi nađu žrtvu mahnitog napada, tim se pita je li ubojstvo nasumično ili ima veze s mjestom na kojemu je mještanka nedavno počinila samoubojstvo. Kad identificiraju žrtvu, Banks otkrije vezu s gangsterom Steveom Richardsom i stvori svoju teoriju: uvjeren je da je dotad nedodirljivi Richards imao prste u ubojstvu. Trseći se da nađe dokaze, Banks postaje opsjednut Richardsovom krivnjom. Kako ostatak tima saznaje detalje o žrtvi, izranjaju novi sumnjivci i tim polako počinje sumnjati da se nepogrešivi Banks ovaj put vara. Banksov se osjećaj napokon pokaže ispravnim kad se ispostavi da je Richardsov alibi za noć ubojstva lažan. Pronašavši Richardsovu slabu točku, Banks misli da je uspio što nijedan policajac prije njega nije, ali onda događaji dobiju tragičan obrat.

NOVA TV, 00.40, KOMEDIJA, Riskantan posao

Dvije najveće preokupacije u životu 17-godišnjeg Joela Goodsena (Tom Cruise) su upis na fakultet i zabava s djevojkama, iako se ovo drugo događa samo u njegovoj mašti. Međutim, Joelovi roditelji odlaze na odmor i ostavljaju ga samoga u kući, što je savršena prilika da Joel i njegovi prijatelji dožive ono što nikako nisu mogli u blizini roditelja. Situacija će se ubrzo izmaknuti kontroli, a Joel će naučiti mnogo toga o sebi, djevojkama i životu, i to uz pomoć snalažljive prostitutke Lane (Rebecca De Mornay).