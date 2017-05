‘TU VIŠE NI NORMABELI NE POMAŽU’: Fućkaš Vladu, ljudi spremni izaći na ulice zbog ‘Tvoje lice zvuči poznato’

Čini se da su građani napokon pronašli dovoljno bitan problem zbog kojeg bi moglo doći do prosvjeda, a to je emisija ‘Tvoje lice zvuči poznato’, u kojoj je pobjedu odnijela glimica Mia Anočić Valentić koja je u finalu izvela pjesmu Tereze Kesovije.

Mijina izvedba toliko je razočarala gledatelje da su joj rekli da je gora čak i od Ane Gruice, koja je svojim izvedbama do sada bila najomraženija kod publike. Neki od komentare koji su se mogli pročitati na Facebooku glase: ‘Ko gura ovu Miju…..ubila je Terezu sa svih strana … katastrofa….kako nju nije sram ….Mija priznaj sama sebi da je to bila katastrofa svi ti se smiju….’, Pod hitno mijenjati žiri,više su dosadili sa prepisivanjem bodova. Imaju li oni svoje mozgove. Fuj gade mi se do bola.’, ‘Emisiju treba gledat samo do glasanja!!!!Tu više ni normabeli ne pomažu!!! 😤😠’…





Ispod videa pobjedničkog nastupa našlo se još mnogo kritika koje kažu: ‘Kakve mi to glumice imamo…nije ni cudo da nam kinematografija ide u p.m….ovo je uvreda za Terezu…kao da je histericna ludakinja….UZAS!!!!!’, ‘Jadna Tereza, šta ju je iskrivila .Ovo je teško ruganje.’, ‘Koju karikaturu napraviti od žene…pretjerala je sa trešnjom glave…užas…Dame nigdje.’, ‘Meni nije jasno zasto se to radi takve legende uzet i onda izmasakrirat pjesmu u potpunosti, pa ovo je teska uvreda i za Terezu i za cijelu glazbenu scenu u RH, a dobro se zna ko ovu malu gura nebi niti bila u ovoj emisiji da nije nekih ljudi strasno, od njezine navodne “glume” ni G nije pokazala presetavala se po pozornici ko kokos epilepticna…’, ‘Jedva cekan Terezin komentar 👏🏻😌 Cisto da objasni kako nema Parkinsonovu i sl. 🙄’

Kontroverzni nastup i Facebook komentare možete pogledati u nastavku: