TOP 20 JE POSTALO TOP 21: Massimo u daljnje pustio kandidatkinju viška, Tony i Maja nisu baš bili darežljivi…

Svaki član žirija odslušao je po dvije skupine pjevača amatera u dobi od 16 do 35 godina.

Nakon odslušanih deset pjesama, peteročlani žiri showa Zvijezde donio je odluku kojih 20 najboljih pjevača amatera odlazi u novu fazu natjecanja. Međutim, Massimo je uspio iznenaditi i žiri i natjecatelje odabirom još jedne kandidatkinje u novi krug.

„Odlučio sam staviti ruku u vatru za još jednu curu koja bi trebala ići dalje. A to je Iva Filipan“, izjavio je Massimo pred sam kraj vrlo uzbudljive i, za većinu kandidata dramatične, dvosatne epizode u kojoj je njih 60 tražilo prolaz u novi krug natjecanja.



Svaki član žirija odslušao je po dvije skupine pjevača amatera u dobi od 16 do 35 godina. Pred Massimom su se otpjevale Adeleinu Hello i Sve u meni se budi Kedže & Zsa Zsa, a prolaz dalje, uz Ivu kao 21. natjecateljicu, zaslužile su i Ana Ivanković koja je zaplakala kod objave svojeg imena jer je mislila da će ispasti zato jer je zaboravila tekst pjesme, Stela Rade, Antea Hrelja, Matej Podgorščak i Petar Nižić.

Goran Lisica Fox je slušao Somebody to love grupe Queen i Dio tebe grupe Nola, a u novi krug pustio je dva momka, Karla Vudrića i Džona Gečevića, te jednu djevojku, Saru Knežević.

Remi mrzi Biebera

Mirela Priselac Remi u novi krug poslala je čak četiri kandidata koji su pjevali pjesmu Sweet child o’ mine grupe Guns’n’Roses – Miru Lozara, Mariju Barišić, Mariju Radonić te Saru Andrić, dok su Eric Vidovic, Filip Rudan i Jessica Atlić McColgan jedini prošli iz skupine koja je pjevala pjesmu Love yourself Justina Biebera. Reper Milorad Bošković je tijekom izvedbe zaboravio tekst koji je sam osmislio upravo za tu prigodu, no očigledno je trema učinila svoje…

„Prezirem Justina Biebera, ali vas kao grupu obožavam. Nisam samo jednom zaboravila tekst na pozornici, ali baš zbog toga imaš grupu, koja ti drži leđa. Dobro ste se snašli u ovoj nepredvidivoj situaciji kad je Silk Flow zaboravio tekst. Sve u svemu ste jako dobro odradili nastup, uložili ste vrijeme i u koreografiju i harmonizaciju glasova“, objasnila je Remi kako je osjetila njihov nastup.

Maja i Tony su opasni

Maja Bajamić je iz prve grupe, koja je pjevala pjesmu Singing that rock’n’roll grupe Stijene, za koju je sama Maja emotivno vezana, izdvojila Sandra Bjelanovića, Martinu Peko i Bernardu Bobovečki. Iz druge grupe, koja je pjevala Tonyjevu pjesmu Ako to se zove ljubav, pustila samo Iliju Atanackovića koji se od ostalih kandidata izdvojio zbog dubokog glasa, ali i zbog stava (nije mu bilo do smijeha na pozornici).

Niti Tony nije bio najmanje darežljiv kad su u pitanju glasovi za prolaz dalje. Iz njegove obje skupine (koje su pjevale pjesme Parnog valjka i Raya Charlesa) prošla je samo jedna djevojka, Iva Vranješ.

„U vašem pjevanju nisam osjetio strahopoštovanje. Ja na vaš nastup gledam kao netko tko je platio ulaznicu da vam dođe na koncert. Meni je ovo bilo na granici. Kao da je ulaznica bila preskupa naspram onog što ste mi ponudili“, kazao je Tony prije negoli je cijeloj grupi od pet natjecatelja poručio da nitko nije zaslužio prolaz u novu fazu natjecanja.

Od tisuću prijava i snova o budućnosti na profesionalnoj glazbenoj sceni, ostao je samo 21 natjecatelj koji se bori za nagradu od 100 tisuća kuna. Od sada natjecatelji nastupaju pred žirijem i publikom u studiju, a već sutra, u utorak 23. svibnja u 20 sati vidjet ćemo koja prva tri natjecatelja showa Zvijezde ulaze u TOP12 najboljih!