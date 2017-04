SVI IZGUBILI KILOGRAME, OSIM DARJANA: Crveni tim pobijedio na vaganju iako je plavi imao tri kile manje

Kandidate je dočekao novi zadatak, Veliki izazov – penjanje po šljunkovitom brdu, a na brdo se pojedinačno penju po zastavice koje onda moraju donijeti u podnožje. Tim koji prvi spusti zastavice je pobjednik i ima tri kilograma prednosti na vaganju. Vlatka nije sudjelovala u izazovu jer je istegnula tetive, a Crveni tim je morao još izbaciti dvoje koji neće sudjelovati, jer ih je više. Odluka je pala na Mirjanu i Nevena.

Gabi je već na početku komentirala kako ju je strah da će njezin Plavi tim izgubiti u Izazovu jer ona misli da neće uspjeti obaviti zadatak. “Mislim da ću iznevjeriti i sebe i tim u ovom izazovu”, komentirala je u suzama Gabi, no svi su bili uz nju.

Kada se uspjela popeti do kraja brda i uzeti zastavicu shvatila je da je pobijedila samu sebe. “Da nije bilo Sanje i ekipe nema šanse da bih uspjela, ovako sad znam da sve mogu kada sam ovo uspjela!”, rekla je sretna Gabi.

Hana je također imala problema s penjanjem, no Mario ju je bodrio cijelim putem. Za to vrijeme Marko se ‘filmskim’ padom spustio niz šljunčano brdo – skočivši nizbrdo na glavu!



KANDIDATI ‘ŽIVOTA NA VAGI’ U POHODU NA NAJVEĆI IZAZOV DO SADA: Nekima je to kamilica, a neki će ispustiti dušu

Hana se uspjela popeti na brdo i uzeti zastavicu čime je također nadmašila samu sebe. Na kraju je Crveni tim izgubio, no Mario im je rekao da su pobjednici jer su se svi uspjeli popeti. Hana je bila najtužnija jer smatra da je bila najgora te se plaši da će ispasti, ali ju je Mario utješio rekavši da je bila odlična.

Vlatka je dočekala ekipu kada su se vratili. “Tužna sam i razočarana jer ne mogu ni trenirati, nego samo ležati”, komentirala je Vlatka s Katarinom.

Mario je odlučio da će Vlatka ipak odraditi trening bez obzira na ozljedu te ju je na leđima doveo iz kreveta u teretanu.

Plavi tim je komentirao kako im niti tri kile manje neće biti dovoljne da pobjede na vaganju budući da su skoro svi malo prekršili pravila o prehrani nakon otrčanog maratona, osim Gabi koja je rekla Darjanu da se držala ishrane.

Došao je red na vaganje. Vlatka nije mogla stajati na nogama, a zafrkavala se na svoj račun. “Zapalile su mi se noge na traci”, šalila se Vlatka.

Hana je prva stala na vagu, sa 123,9 pala je na 121,9 kila, s čime je bila zadovoljna. Marko je sa 113,9 kilograma pak pao na 112,1 kg. Darjan je dobio deset dekagrama na vaganju, pa ima 107,6 kilograma. “Nije da nisam radio na sebi”, branio se Darjan, a na pitanje kako se hranio rekao je da se dobro hranio. “Jeo sam i salame i šta ja znam…, ali pureću”, objašnjavao je Darjan Marijani. “Probat ću se ne dovesti više u ovu situaciju, ako me ne izbace danas”, kazao je Darjan. “Ma to nije nikakav problem, on je izgubio pola svoje tjelesne mase već”, komentirala je Gabi.

Vedran je izgubio 3,6 kilograma, pa sada ima 131,5 kg, dok je Mirjana bila ugodno iznenađena kada je vidjela da je s 95,7 pala na 93,5 kg. Ana je s 95,6 došla na 93,9 kg, a Krolo je sa 111 kg došao na 108,4.

Gabi je bilo strah stati na vagu. Imala je 164,7 kilograma, a sada ima 162! Neven je sa 215,3 pao na 210,9.

Vlatka je sa 103,9 pala na 102,1, zbog čega je bila presretna. Leonardo je sa 123,4 kg došao na 119,6 i tako izgubio čak 3,8 kilograma! Katarina je imala 118 kg, a sada ima 116,5. ‘Povratnik’ Damir vani je dobio četiri kilograma, a sada je ponovno stao na vagu i skinuo je 6, 2 kilograma – sa 164,2 kg pao je na 158!

Marijana je na kraju vaganja pročitala rezultate oba tima. Tako je Plavi tim sa 605,1 kilograma pao na 595,2 kilograma što je postotak od 1,6%. Crveni tim je imao 1067,1 kilogram, a danas imaju 1042,8 što je 2,3 % tjelesne mase. S obzirom da je Plavi tim pobijedio u Velikom izazovu, dobili su tri kilograma manje pa je na kraju rezultat bio da su izgubili 2,1%, što opet nije bilo dovoljno da pobjede Crveni. Tako Plavi tim mora odabrati koga će izbaciti, a svi su bili razočarani zbog Darjana, komentirajući da je više skinuo, bili bi pobjednici. Znači li to da će Plavi tim izbaciti Darjana? Ne propustite pogledati u ponedjeljak, na RTL-u od 20 .10 sati.