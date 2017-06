‘SVE JE OTIŠLO K VRAGU…’: Massimo jednoj od Marija dao prvu trojku i poslao je doma pred polufinale – evo kojoj

Finale se bliži, natjecatelji showa Zvijezde dobivaju sve teže i teže zadatke, a žiri gleda svaku sitnicu. Iako su natjecatelji već umorni, na pozornici daju sve od sebe, no na putu prema tituli najbolje pjevačke zvijezde za jednu natjecateljicu nije bilo previše napretka.

Đakovčanka Marija Radonić u ponedjeljak navečer napustila je show Zvijezde, i to s vrlo niskih 29 bodova. Simpatična 21-godišnja Marija pred žirijem je otpjevala vrlo tešku pjesmu Gdje Dunav ljubi nebo glazbene dive Josipe Lisac. I dok je avangardna pjevačica svima otkrila 1000 razloga za ljubav, žiri showa Zvijezde mladoj je Mariji otkrio 1000 razloga zašto mora napustiti show.





„Malena, kada Josipa to pjeva, ona pjeva unazad. Ti si žurila i krenuli su ozbiljni problemi. Draga, ti si pjevala refren tamo gdje je instrumental i obrnuto. Sve je otišlo k vragu i ja sam ti dao tri“, objasnio je Massimo te dodao kako je njezina izvedba zaslužila ovakvu lošu ocjenu. Fox se sažalio nad Marijom i pretpostavio da će joj ostali članovi žirija dati loše ocjene pa joj je on dao devet bodova, što je, pak, razbjesnilo Tonyja, koji smatra da u showu ne bi trebalo biti mjesta strateškim ocjenama. Naravno, Fox i Tony su se odlučili našaliti cijelom situacijom pa su odglumili i da su se potukli.

Bernarda opet ‘rasturila’

Šećer na kraju, a prva na tablici s visokih 48 bodova, bila je Brođanka Bernarda Bobovečki, koja je žiri oduševila izvedbom pjesme Tyrone Eryke Badu. Simpatična crnka od samog početka showa iznenađuje žiri svojim glasom, a ovog je puta otpjevala pjesmu u kojoj sebe najbolje vidi jer, kako kaže, najteže je kad netko pjeva, a ne osjeća pjesmu.

Visokih 47 bodova prikupila je 26-godišnja Marija Barišić, koja je ovog puta umjesto rekvizita, iznenadila žiri francuskom pjesmom i otpjevala pjesmu Derniere Danse glazbenice Indile. Marija je pjesmu posvetila svima koji su imali propale veze te preporučila da se uz njezinu izvedbu opuste i sve emocije izbace iz sebe. Da je Marija uspjela zabaviti publiku i žiri, dokazuju i njezini osvojeni visoki bodovi.

S druge strane, Filip Rudan posvetio je pjesmu Tko ti to grize obraze svojoj djevojci iako je naglasio da to nema veze s tekstom same pjesme. Čini se da i Filip, baš kao i njegov idol Toše Proeski ima veliki vokalni potencijal, barem ako je suditi po ocjenama žirija koji ga je nagradio s 46 bodova.

Punđa kao srećonoša

Uvijek nasmiješena Zadranka, mlada Jessica Atlić McColgan završila je emisiju na četvrtom mjestu s 45 bodova, a otpjevala je Vanninu pjesmu Kao da me nema. Želja joj je bila doći na pozornicu sa stavom, a osim što je u tome uspjela, pokazala je žiriju da može pjevati domaće, ali i visoko, snažno i moćno.

Zagrepčanka Sara Knežević prikupila je 44 boda pjesmom Hurts Emeli Sande, dok je njezina imenjakinja Sara Andrić osvojila 42 boda, a žiriju je otpjevala pjesmu Vjetrenjače Nine Badrić. Posljednji na tablici bio je Miro Lozar s 41 bodom i pjesmom Human britanskog Rag ‘n’ Bone Mana, a čini se, kako mu je prepoznatljiva punđa koju je vratio i ovog puta donijela sreću.

Već sutra, u srijedu, 6. lipnja, ulazimo u polufinale showa Zvijezde, a tko će svojim nastupom razveseliti i nasmijati publiku i žiri, a tko napustiti show, ne propustite doznati u 20 sati na RTL-u!