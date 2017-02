SUZE I ZARUKE: Najmlađi djed i najstariji pjevač napustili show ‘Nikad nije kasno’

Puno pjesme, malo suza i pregršt ljubavi – mogao bi to biti rezime druge emisije „Nikad nije kasno“.

U drugoj emisiji od šestero kandidata njih dvoje nije ostvarilo prolaz u sljedeći krug. Žiri u sastavu Tonči Huljić, Dino Rađa i Emilija Kokić odlučili su da daljnje natjecanje neće nastaviti Željko Lapec koji je izveo pjesmu „Živio bih kao kralj“ Zlatka Pejakovića te Aleksandar Miladić koje je pjevao hit Idola „Djevojka mala“.

Prolaz dalje ostvario je Branko Pepeš s pjesmom „Još i danas teku suze jedne žene“, a kako je Tonči Huljić rekao ne bi ostao živ da dvojnika Miše Kovača nije pustio dalje. I Ksenija Menkovska je prošla dalje i to zahvaljujući dirljivoj izvedbi pjesme „Stand by your man“, a publiku je raznježila i pričom o svom pokojnom suprugu.



Marija Cvetković odlučila se žiriju predstaviti s pjesmom „Tri sam ti zime šaptala ime“ za koju je Tonči pronicljivo zaključio da ju je otpjevala svom bivšem suprugu. A i prolaz dalje i budućeg supruga u emisiji dobila je Elizabeta Vrban. Žiri je očarala pjesmom „Over the rainbow“, a svog partnera Damira je očarala još prije 32 godine, ali ju je on tek sad odlučio zaprositi. U šali je rekao kako ju je htio još bolje upoznati, ali se boji da će uskoro ostati bez kose pa na fotografijama od vjenčanja neće izgledati lijepo zbog čega se ipak odlučio na zaruke.

Nakon dvije emisije „Nikad nije kasno“ poznato je osam kandidata koji idu u drugi krug. Tko će im se pridružiti saznat ćemo već sljedeće nedjelje u 20 sati na RTL-u.