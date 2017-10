SUPERTALENT NASTAVLJA PO STAROM: Gledatelji ne razumiju ponašanje žirija, mislite li da je ovo zaslužilo zlatni gumb?

Voditelji Igor i Rene, Janko Popović Volarić i Maja Šuput iskoristili su svoje pravo pritiska zlatnog gumba i mogućnosti da nekoga pošalju u polufinale najzabavnijeg i najgledanijeg talent showa. U jučerašnjoj emisiji to je pravo iskoristio i Davor Bilman.

lesni sastav Sambastica iz plesnog centra Split, čine četiri djevojke koje su se predstavile fuzijom brazilske sambe i orijentalnog plesa. Najpoznatija među njima je Polina Mytko koju smo imali priliku gledati u prošloj sezoni Supertalenta. Tada je nastupala sama, a ove je godine odlučila doći s pojačanjem.

‘Nisam impresioniran vašim plesnim znanjem, ali vas svakako želim vidjeti ponovo i zato ću vam pritisnuti ovaj zlatni gumb. Ja sam siguran da nisam stisnuo ovaj zlatni gumb, da vas ne bi više vidjeli i siguran sam da može biti bolje”, rekao je Davor nakon šoka koji je izazvao među ostalim članovima žirija, piše Dnevnik.hr.

”Polina, meni je zbog tebe osobno iznimno drago da je Davor stisnuo ovaj neshvatljivi zlatni gumb jer znam da si talentirana i sposobna ženska, ali ja bih te molila da se ovakav nastup i ovakva nekoordiniranost i ovoliko grešaka više ne ponovi”, obrazložila je Martina Tomčić svoj doživljaj nastupa.

Naravno, reakcije publike bile su predvidljivo strastvene pa tako Leon piše: ‘Ak će se žiri međusobno prepirat i slat ne talentirane ljude u finale onda neka ugase show i motaju kablove i idu kućo’.

Nezadovoljan je i Emanuel: ‘ritantne do bola. Evo onome dečku iz Beograda još 4 kokoši za hipnozu’. Ogorčena je i Paula koja je na Facebooku napisala: ‘Ozbiljno pitanje producentima ove emisije, zašto ovaj ćelavi Clan u žiriju sjedi u ziriju? On je smrknut, nikad se ne smije i ljuti se kao malo dijete sto nema zadnju riječ?!? Wtf?’

Nakon nastupa petnaestogodišnje Paule Ribić koja se predstavila hupanjem, žiri je zaključio da apsolutno nema mjesta tremi s kakvom je došla na pozornicu Supertalenta. „Zašto bi netko poput tebe uopće imao tremu? Ti si odradila nešto, ja ne znam, mi bi bili mokri do gole kože,a ti se nisi ni oznojila i s užasno minimalno pokreta si napravila sve što si napravila. Ti si ozbiljan talent i ovo što si ti napravila danas je vrlo, ako ne i odlična točka.“, poručila joj je Maja, a Davor je komentirao: „Ja sam impresioniran tvojom vještinom hupanja. Ono čime sam još impresioniran, a ne znam jesi li toga svjesna, imala si jako dobro usklađene pokrete s muzikom.“

Veselu i zaraznu energiju donio je i natjecatelj iz Argentine, Juan Augustin Lopez, koji se doselio u Hrvatsku zbog ljubavi, a zbog ljubavi prema glazbi u zagrebačkim tramvajima uveseljava putnike svojim pjevanjem. „Drago mi je da ste došli u Hrvatsku i možda bih se češće trebao voziti tramvajem.“, rekao mu je Davor, a Maja je dodala da se nada kako će iz tramvaja otići pjevati u taksije. „Meni je ovo bilo fantastično. Bila je jedna zarazna energija koju priželjkujem. Ja te želim ponovno gledati.“, oduševljena je bila Martina.

Izuzetno atraktivan nastup osigurao je i iluzionist Emir Samardžić koji se predstavio hipnozom, a hipnotizirao je kokoš na stolu žirija. Obzirom da Maja ima strah od pernatih životinja, zamolio ju je da izađe na pozornicu kako bi na njoj izveo trik. Unatoč prvotnom protivljenju, Maja je ipak pristala. „Ja bih samo voljela da se vratiš ponovo i da svakome od njih pokažeš, pa makar u backstageu da ja ovo nisam izglumila, jer je ovo bilo stvarno!“, kazala je Maja vidno šokirana. „Meni se sviđa pristup. Ja volim jednu takvu samouvjerenost i samodopadnost koja ima opravdanje. Znatiželjna sam užasno, jako me zanima u kojem smjeru bi to išlo dalje.“, komentirala je Martina, a Davor je dodao: „Ako obećate da ćete sljedeći put, kao što ste sada ušutkali Maju, malo primiriti Martinu i ako to upije, onda mogu reći da je ozbiljno.“

Oduševljenje natjecateljem Matejem Prpićem, poznatog kao ‘senjskog slavuja’ žiri nije mogao sakriti. „Skoro da ti i ne vjerujem da imaš 8 i pol godina, koliko djeluješ zrelo i koliko ti znaš po što si ovdje došao i zašto stojiš zasluženo na ovoj zvijezdi.“ poručila mu je Martina na izvedbu pjesmi ‘O sole mio’ i ‘Vilo moja’. Davor je kazao da ima pravi supertalent, a Janko je dodao: „Nevjerojatno imaš snažan glas i super si na pozornici, vidi se da si tu doma.“

Četiri iksa od žirija je dobio Mate Rukavina koji je žiriju najavio ‘glazbeni performans s pjesmom Zdravka Čolića’. Na njegovo pjevanje Martina je konstatirala: „Supertalent imaš, ne u kategoriji u kojoj si se prijavio, mi tu kategoriju nemamo, a ta kategorija bi bila krv u ušima za mene. Hvala što si došao.“, a Maja je dodala: „Mate, kada si rekao performans, ja sam očekivala da će se desiti performans. Prijatelju, ti si sigurno dobar čovjek, ali dobra je i moja mama pa se nije prijavila na Supertalent. Ti stvarno ne znaš pjevati i izabrao si još velikog Zdravka Čolića. Ja sam te samo pustila jer obožavam Čolića, ali nigdje veze s ovim nastupom, nit pjevanja, nit plesa. Nemoj se ljutiti, bolje da ti ja kažem, nego netko drugi.“

Sa zanimljivim talentom predstavio se i Vladimir Flegar koji je žiri impresionirao svojim umijećem umjetničkog oblikovanja grmova, a škara se primio i Janko. „Ja jako mogu razumjeti tu potrebu kontakta fizičkog s prirodom. Sigurna sam da se ovime morate nastaviti baviti. Nisam sigurna da je Supertalent kao takav mjesto gdje nam možete rasti iz emisije u emisiju, ali ja uopće ne sumnjam u vaš daljnji napredak i veselje i radost života koju zapravo svaki dan živite. Hvala Vam na ovome danas, meni ste uljepšali dan.“ poručila mu je Martina.

Plesna grupa USB Poreč priredila je pravi spektakl s nastupom inspiriranim temom cirkusa. „Rekao bih da ovo nije bio cirkuski maraton nego triatlon. S klaunovima, rekao bih da imate zavidnu akrobatsku sposobnost, čak možda i malo klaunovskog dijela. Grimase i izrazi lica su čudesne, isto kao i kretanja.“, poručio im je Davor, Maja je zaključila da su oni „gotov proizvod“.

Natjecatelj Dejan Ćosić žiriju se predstavio s jednim rijetko viđenim talentom – sviranjem s češaljem. „Nakon ovoga se pitam zašto ljudi uopće nose saksofone i ne znam kojem bi to instrumentu bilo najbliže. Zaista fascinantno.“ poručio je Davor Dejanu koji na češlju odsvirao pjesmu Dina Dvornika ‘Ti si mi u mislima’. „Mislim da su i naši međusobni pogledi govorili više od riječi.“ zaključila je Maja.

Svojim talentom žiri je oduševila i Helena Gudelj, studentica splitske glazbene akademije koja se predstavila Beyoncinom pjesmom ‘Listen’. „Helena mrak! Jako mi je drago što si se uhvatila u koštac s tehnički grozno zahtjevnom pjesmom. Žao mi je užasno što te tako pojela trema. Mene si povela na jedno jako lijepo putovanje, posjela si me na neki oblačić i otišli smo gore i baš mi je lijepo.“, kazala je Martina.

Plesači koji su također očarali žiri su Nina Jugo i Marin Čačija koji dolaze iz Rijeke. „Bili ste kratki i slatki!“ poručila im je Martina, a Maja se nadovezala: „Bili ste strasni i krasni!“

Žiri ni glazbeno-scenski nastup Bruna Tomašića nije impresionirao, pa je vrlo brzo uslijedio stisak na crveni gumb. „Meni je bila želja da ovo vidim i zaboravim zauvijek“, kazala je Maja koja je posljednja stisnula X. Davor je istaknuo kako je on vidio „tu i tamo točnog ritma i natruhe plesa“, ali da nije shvatio točku, a Martina je zaključila: „Ja mislim da se ovdje radi u tvojoj unutarnjoj potrebi da čuješ crveni X. Mislim da si dovoljno talentiran da sa svojim talentima možeš nešto poduzet, ali ovo je krivi način i krivi put. Žao mi je.“