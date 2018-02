ŠTO NAM DONOSI DRUGA EMISIJA UŽIVO? Big Brother opet zakuhao stvari; Renata progovorila o bivšem zaručniku

Večeras u 20 sati ne propustite drugu emisiju uživo!

U prvoj emisiji uživo upoznali smo sve kandidate i smjestili ih u odaje Big Brothera, a večerašnja emisija donosi pregršt zanimljivosti. Nakon burnog tjedna u kući došlo je vrijeme da se kandidati suoče s rezultatima svog zadatka. Djevojke moraju pogoditi sve tajne dečkiju iz kuće kako bi se time spasile od nominacija. Uspiju li u tome, dečki će biti nominirani.

Zlatna propusnica određuje sudbinu stanara

Voditeljici Antoniji Blaće i ovog puta će se telefonski javiti Big Brother kako bi joj priopćio što je zakuhao, a između ostalog gledatelji će saznati i tko je posljednji par koji je osvojio zlatnu propusnicu te što će se dogoditi s onim parom koji je ostao bez nje!

I kod tajne obitelji bit će zanimljivo – oni će dobiti još jedan zadatak. Naravno, tajni! Emisiju uživo ne propustite danas od 20 sati na RTL-u!



Renata o prekidu zaruka

BB stanarka Renata Nemečak konačno je progovorila o prekidu zaruka s bivšim dečkom te razlog zbog kojih se veza raspala. Bili su zajedno godinama, kako priča Brođanka, ali je ona tražila više od njega. On je, navodno, stavljao druge ljude na prvo mjesto, a nju na posljednje.

„Iako smo spavali, odlučili smo par mjeseci živjeti u čistoći. To je bila borba za oboje. No, uz sve to i dalje mi nije odgovarao i radio je stvari koje su mi smetale!“, ispričala je Renata Luki i Jurju te dodala da je razlog tomu bio što se on okrenuo Bogu i htio postati svećenik.

Kada je Renata shvatila da njihova veza nema budućnosti, odlučila mu je vratiti prsten i pozdraviti se s njim. Dodaje da su zajedno molili krunicu u autu kada su se sreli nakon prekida. Renata također otkriva i neke nesuglasice u svom odnosu s bivšim zaručnikom, a o čemu se točno radi, doznajte u drugoj live emisije u 20 sati na RTL-u!