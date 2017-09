‘ŠTO JE BILO? HLAP VAM JE POBJEGAO?’: Tri dvojke za Silvijanu i Maricu, servirale su gotovo prazan tanjur

Neki natjecatelji očito nisu shvatili koliko je važno da u drugom tjednu showa, taman kada su se podijelili u timove i dobili nove zadatke, trebaju kuhati što je bolje moguće, pa su tako Silvijana i Marica žiriju u RTL-ovom showu ‘3,2,1- – kuhaj’ sinoć servirale samo pljukance.

„Što vam je hlap pobjegao?“, upitao je Mate Silvijanu i Maricu, koje su pognute glave jedva došetale do žirija.

‘Dovoljno ste same sebe ubile u pojam’

„Kada je počelo odbrojavanje, razumjela sam da ima još 10 minuta“, pokušala se opravdati Silvijana, na što žiri nije znao kako odgovoriti.

„Ne bih vas htio više ubiti u pojam jer mislim da ste dovoljno same sebe ubile u pojam, tako da nema smisla da ja nadolijevam ulje na vatru. Pljukanci bi mogli biti malo mekši, oblik im je O.K. jer imaju lijepe špiceve. Volio bih da mogu probati umak, no nažalost, ostao je u loncu“, komentirao je Janković, koji smatra da su Silvijana i Marica krivo procijenile vrijeme.



Zadranke su za svoje pljukance, odnosno napola gotovo jelo dobile dvojke od žirija i time zaslužile najmanje bodova u ovoj epizodi.

Za razliku od svojih sugrađanki, simpatične sestre Nina i Branka u lov na bodove krenule su odličnim receptom. Radile su hrskavu piletinu sa slatkim umakom, no već u početku je nešto krenulo po zlu.

‘Sudbina želi da žiri jede sirovu piletinu’

„Očito sudbina želi da ovogodišnji žiri jede sirovu piletinu!“, komentirao je Mate, koji se nada da će kraj snimanja dočekati zdrav. Ni Mateja ni Špiček nisu bili zadovoljni njihovim jelom pa im je žiri dodijelio ukupno 16 bodova. Ipak, nije sve tako crno. Možemo reći da se žiri uspio i najesti jer najbolje jelo dobili su od Ante i Antonija, koji su im servirali svinjski lungić u panceti, te kao prilog pire od batata. Mateja i Špiček odlučili su Slavonce nagraditi osmicama dok ih je Janković počastio devetkom te su tako pokazali da im je njihovo jelo danas bilo najbolje.

U sinoćnjoj emisiji 90 bodova odnio je tim „Čili papričice“, dok je tim „Vallis Aurea“ prikupio ukupno 43 boda. Lov na bodove nastavlja se i danas, a koji će tim biti bolji, te tko će na kraju tjedna ići u dvoboj i napustiti show, ne propustite doznati u novim epizodama popularnog kulinarskog showa „Tri, dva, jedan – kuhaj!“.