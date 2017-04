‘ŠTO DA JA SAD S OVIM RADIM?’: Prošlotjedni pobjednik Dalibor Petko ima problema s novom transformacijom

Priču o tinejdžerskom buntu u kombinaciji s nevjerojatnim plesom na pozornici showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ uprizorit će Mia Anočić Valentić koja će se transformirati u Kevina Bacona i otplesati legendarni ples iz mjuzikla Footloose na istoimenu pjesmu koju pjeva Kenny Loggins.

„Vokalno se borim. Imam super dijelova, ali imam i nekih koji su skliski. Ako se dogodi falš, dogodi se, ali ne bih voljela zeznuti korake. To bi bio šamar meni“, priznala je Mia Anočić Valentić i istaknula kako je plesala sedam godina te će joj to iskustvo biti od velike pomoći. „Ako uskladim pjevanje i plesanje, bit će super“, dodala je Mia.

Ivana Mišerić ovoga puta neće imati zahtjevnu koreografiju, a održat će mini koncert s pjesmama ‘Bolje biti pijan nego star’ i ‘Ako su to samo bile laži’, transformirajući se u Sašu Lošića iz grupe Plavi orkestar. „Prva na hrvatskom“, uzbuđeno će Ivana, priznavši kako je ipak iščekivala neku veseliju pjesmu. „Dosta sam se pripremala. On nije poznat po nekom velikom scenskom nastupu, ali ima svoj specifičan vokal“, kazala je i dodala: „Bit će to jedan nastup za raju!“

Nakon što smo ga u prošloj epizodi gledali kao zavodnika Patricka Swayzea, ovoga puta Mario Roth će utjeloviti Stevena Tylera iz američkog rock sastava Aerosmith s pjesmom ‘I Don’t Want To Miss A Thing’. „Kada je u pitanju ta pjesma, ja sam oduševljen“, komentirao je Mario, a hoće li i žiri biti oduševljen, tek ćemo doznati.

Dalibor Petko postaje Jamajčanin a utjelovit će Jacoba Millera iz reggae sastava Inner Circle s pjesmom ‘Sweat’. „Što da ja sad s ovim radim?“, začuđeno će Dalibor.

Iduće nedjelje vidjet ćemo još i zabavne transformacije Bojana Jambrošića u Zoricu Kondžu, Daniel Bilić nastupit će kao grupa Roxette, Nives Celzijus utjelovit će člana norveškog dua Ylvis, a Ana Gruica postat će Miroslav Škoro!