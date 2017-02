STIGLA OREHNJAČA PAŽANINOVE MAME: Hoće li Špiček održati obećanje i gol trčati do Trga bana Jelačića?

S Pažaninom se nije za zezati, pogotovo kada je riječ o okladi, a ulozi su visoki.

Prošlog tjedna Pažanin je tvrdio da najbolju orehnjaču radi upravo njegova majka, a izjava je uznemirila Špičeka koji je tražio da se ista potkrijepi materijalnim dokazom. Iako su svi bili uvjereni da će oklada i prepucavanje brzo pasti u zaborav i da od orehnjače neće vidjeti ni šnite, Pažanin će ih večeras (ne)ugodno iznenaditi.

PALA JE OKLADA! Evo zašto je Špiček spreman ‘gol do pasa trčati do bana Jelačića’

„Zar si sumnjao da će moja majka napraviti orehnjaču?!“, slavodobitno je kazao Pažanin i dodao: „Ja svoja obećanja održavam. Nadam se da ćeš i ti održati svoje obećanje“.



No, Špiček se nije htio predati tako lako. „Od kud ja mogu znati da je to od tvoje majke?“, sumnjičav je bio, „Nema ni pisma od mame, ničega“.

A otkud uopće orehnjača u centru pozornosti? Pažanin je prošlog četvrtka isprovocirao Špičeka izjavom da njegova majka radi najbolju orehnjaču.

„Nemoj da ju sad naručim iz Splita za sljedeću emisiju“, samouvjereno je rekao Pažanin.

„Teške su to riječi“, upozorila ga je Željka, no ovaj se nije dao smesti, a priliku da ga bocne odmah je iskoristio Špiček.

„Pazi, to si na televiziji rekao! Nema šanse da ju doneseš, da ju mama ispeče i pošalje iz Splita. Niti najmanje se ne bojim tebe ni orehnjače, mislim da ništa od toga. Ja se skinem do pasa gol i trčim do bana Jelačića odavde ako ta orehnjača dođe“, obećao je Špiček, na što je Pažanin kratko rekao: „Mislim da me Špiček krivo procijenio.”

I imao je pravo.

