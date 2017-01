Upoznajte ovogodišnje kandidate popularnog showa ‘Tri, dva, jedan – Kuhaj!’

U ponedjeljak, 30. siječnja u 21.15 sati počinje četvrta sezona natjecateljsko-kulinarskog showa ‘Tri, dva, jedan – Kuhaj!’, a ovog će puta kandidati kuhati u parovima podijeljeni u dva tima (Selo i Grad) te se tako boriti za titulu najboljeg amaterskog kulinarskog para i nagradu od 100 tisuća kuna.

Prije nego što uzmu kuhače u ruke i krenu u pripremu svojih prvih jela, upoznajte ovogodišnje kandidate popularnog showa.



TIM GRAD

Katarina Pentek (22, ekonomistica, Zagreb) i Ozana Vujčić (22, studentica poslovne ekonomije, Zagreb)

Vedre i vesele prijateljice, Katarina i Ozana, vrlo rado kuhaju za svoje najmilije, a svoje su znanje odlučile pokazati i u showu. Katarina ih je prijavila kako bi obje stekle nova poznanstva, ali i naučile ponešto novog od iskusnih članova žirija. Priznaju da su daleko od profesionalnih chefova, ali njihovim receptima rijetko će se naći zamjerki. Katarinine su punjene paprike pravi specijalitet, posebice zbog tajnog sastojka kojeg koristi.

Sanja Zlatar (51, inženjerka tekstilne tehnologije, rodom iz Zagreba, živi u Zadru već godinu dana) i Željko Horvat (55, referent, Zagreb)

I Sanja i Željko su prijatelji koji dijele strast prema kuhanju. Delicije najčešće pripremaju za svoje obitelji i prijatelje. Željko je suprug Sanjine najbolje prijateljice, pa su se često družili u kuhinji i osmišljavali nove recepte. Prate show od samog početka i oduvijek su se htjeli prijaviti kako bi od profesionalaca saznali mogu li se njihovi kreativni recepti naći u ponudi nekog od restorana u Hrvatskoj, dobro se zabaviti s protukandidatima, ali i pritom naučiti nešto novo.

Zdravko Rogina (52, ekonomist, Varaždin, trenutno nezaposlen nakon 30 godina) i Moira Rogina (27, komercijalist, Varaždin)

U obitelji Rogina za pripremu suhomesnatih proizvoda, domaća, tradicionalna jela i ona ‘na žlicu’; zadužen je upravo Zdravko. No, kada se u proces pripreme jela uključi i kćer Moira, tada nastaju ‘umijeća’. Priprema hrane je objema najveća, zajednička ljubav i uživaju u pripremi jelovnika za ukućane. Zdravko i Moira zajedničkim će snagama pokušati očarati žiri ukusnim specijalitetima.

Tin Mlivić (19, medicinski tehničar, Zagreb) i Ana Tomšić (31, grafička dizajnerica, Rijeka)

Tin i Ana upoznali su se u showu ‘Anno: Ljeta Gospodnjeg 925.’ i u početku se nisu dobro slagali. Oboje su ispali iz showa, a s vremenom su postali prijatelji. U posljednje vrijeme često kuhaju zajedno. Iako Ana ima više iskustva u kuhinji, a i vodi kulinarski blog, upravo ju je Tin nagovorio da zajedno nastupe u novoj sezoni showa.

Arsen Košta (61, radijski novinar, Split) i Željan Gregov (61, ekonomist, Split)

Arsen i Željan nerazdvojni su prijatelji već 45 godina, još od srednjoškolskih dana, a pritom i dvostruki vjenčani kumovi. Obojica vole iznenaditi svoju obitelj i prijatelje pravim, domaćim dalmatinskim specijalitetima od rižota do jela s mesom i morskim plodovima. Prijavili su se u show kako bi se okušali u „zdravom i poučnom natjecanju“, utvrdili koliko uistinu vrijede pohvale njihovih najmilijih, te proširiti svoje gastronomske spoznaje.

TIM – SELO

Martin Špaćek (37, kamenoklesar, Pazin; rođen u Pragu) i Kristijan Benić (31, programer, Vela Traba)

Martin i Kristijan prijatelji su već 13 godina, otkad je Martin iz Češke došao u Hrvatsku. Martinova supruga, a kojom ima troje djece, je Kristijanova najbolja prijateljica. Martin je povučeniji od Kristijana, koji vrlo rado preuzima inicijativu, ponajviše kada su u pitanju organiziranje zabava i okupljanja na kojima su glavni kuhari. Za njih je prijavljivanje u show istovremeno i izazov i zabava.

Natali Rade (26, IT tehničarka, Jastrebarsko) i Hrvoje Hrkać (25, ekonomist, Klinča sela)

Natali i Hrvoje u vezi su nešto više od godine dana, a zajedno žive od samog početka veze. Obožavaju kuhati zajedno, a još više kada pripremaju zabave za prijatelje. Dok Hrvoja u kuhinji krasi snalažljivost, spretnost i želja za eksperimentiranjem, Natalijini su vegetarijanski wokovi „za prste polizati“.

Aleksandra Fabac (29, radi u cateringu, Mahično kraj Karlovca) i Kristijan Perez (29, voditelj nabave, Tuškani, kraj Karlovca)

Kristijan je najbolji prijatelj Aleksandrinog dečka i poznaju se već godinama. Iako dolazi s kontinenta, Aleksandra se može pohvaliti da su njezini mediteranski specijaliteti s ribom omiljeni kod prijatelja. Žarko žele provjeriti dijele li i profesionalni članovi žirija isto mišljenje s njihovim prijateljima kada kažu da njihovim delikatesama nema premca.

Sara Žderić (36, ekonomistica, Stablin (Ploče)) i Anna Mišar (36, tajnica, Buzin)

Sara i Anan nerazdvojne su prijateljice već dvije godine, nakon upoznavanja u jednom reality showu. Anna je rođena u Rusiji stoga ne čudi da su joj ruski specijaliteti najdraži, dok Sara voli dalmatinsku kuhinju, te poneko jelo s umakom ili pak gulaš. Rado razmjenjuju recepte i dijele savjete, kako međusobno, tako i prijateljima i rodbini.

Marjana Koprivnjak (45, umjetnica, Stari Brod) i Željko Koprivnjak (50, vojni umirovljenik, Stari Brod)

Marijana i Željko u braku su 5 godina. Željko je rođen u zagrebu gdje je živio do prije 20 godina. Marjanu je upoznao preko prijatelja, a čak su kao djeca živjeli jedno pored drugoga, a da to nisu ni znali. Upravo je Marjana krivac za to što su se prijavili u show jer je i sama veliki fan emisije. Imaju dva psa i dvije mačke, a Željko za Marjanu kaže da je sigurno u prošlom životu bila mačka jer ih naprosto obožava. „Drugi s mora nose školjke, a ona mačke“, kaže kroz smijeh Željko.