ŠPIČEK SE KRIŽAO, A PAŽANINA SU ODUŠEVILI NATALI I HRVOJE: ‘Janjetina je savršena, a pire je sami seks’

S najboljim ocjenama dan su završili Natali i Hrvoje koji su od žirija zasluženo dobili 27 bodova. Najlošije su večeras bile Katarina i Ozana, koje su za svoje jelo dobile svega 14 bodova. Na vrhu tablice je stanje neporomijenjeno i tu se nalaze Moira i Zdravko, dok su na dnu tablice Anna i Sara.

Natali i Hrvoje apsolutno su oduševili Pažanina, koji je posegnuo i za vrlo slikovitim opisom njihova jela. Mladi par je pripremao janjetinu, a žiri nije ostao ravnodušan ni na njihovu prezentaciju jela.

„Napravili smo vam prekrasno kremasti pire od cvjetače i krumpira aromatiziran maslacem, lijepe glazirane mrkvice s bijelim vinom, šećerom i kajenskim paprom te najljepšu moguću janjetinu polegnutu na božanstveni jastuk od luka i bijelog zelja“, izložio je Hrvoje.

„Puno stvari učimo od žirija pa smo i ovu prezentaciju naučili od njih. Uporno nam ponavljaju da ne smijemo govoriti neki umak, neki pire i slično, pa smo ih poslušali“, objasnila je Natali.



„Malo sam pretjerao, ali namjerno, da im bude simpatično“, dodao je Hrvoje. No, u svom izlaganju nije pretjerao jer je jelo bilo odlično.

Par iz Jaske briljirao

„Jelo je jako dobro, meso je odlično ispečeno, savršeno. To je bio njihov moment. Pire je fantastičan, ekskluziva sama. Reklo bi se dolje kod mene seks sami“, komentirao je Pažanin.

Kristijan i Martin su poslušali Žakline i napravili novu salatu, a i umak koji su pripremili je bio ukusan. No, problem je u njihovom jelu nastao sa začinima. Arsen i Željan dobro su ispekli ribu, no špinat im ovoga puta nije najbolje uspio, a Pažanin im je zamjerio kuhanje tikvica.

Anna i Sara su se dobro snašle s pripremom ogromne hobotnice, no zeznule su kod serviranja. Naime, za takvu vrstu jela potreban je duboki tanjur, a Pažanin im je zamjerio i to što su u palentu dodale luk. Špiček se ozbiljnije naljutio na njih i to zbog toga što su djevojke servirale svega tri ploške tikvice, dok su većinu toga bacile u smeće.

Špiček se križao

Špičeka su naljutile i Ozana i Katarina, pa se čak morao i prekrižiti kada je čuo da su bacile jedan od najboljih i najvažnijih sastojaka svog jela.

„Perfektno ste zapekli kunića i perfektno ste dinstale luk. To je ono što govorim stalno, pola priče je gotovo. Ali dalje niste znale“, komentirao je Špiček.

„Nisu dobro usitnile peršin, a kroketi su bili puni ulja. No, cijeli tanjur je imao dobar okus. Ali nisu dovršile jelo“, zaključio je Pažanin.

Moira i Zdravko su zeznuli u pripremi kaše koja je servirana raskuhana, a Sanja i Morena svojim telećim odreskom nisu oduševile žiri.

„Teletina nema neku čar, sve mi je nedorečeno, prilog je nezgrapan. Kao da od početka nije bilo prave ideje“, zaključio je Špiček.

Kandidati imaju još jedan dan za pokušaj spašavanja stanja na bodovnoj tablici. Tko će u duel u četvrtak, doznat ćemo već sutra!