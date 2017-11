ŠPIČEK POTPUNO IZGUBIO ŽIVCE I POČEO URLATI NA SLAVONCE: ‘Doneseš li mi to, tanjur ću vam u glavu baciti!’

Natjecatelji showa Tri, dva, jedan – kuhaj! korak su do osvajanja titule najboljeg hrvatskog amaterskog kuhara i glavne nagrade od 50 tisuća kuna. Upravo zbog toga što je čak šest parova stiglo do kraja showa, žiri uvodi sve strože kriterije i više neće ponavljati isto gradivo.

Iako su prošle četiri sezone, a uskoro je pri kraju i peta sezona RTL-ovog kulinarskog showa Tri, dva, jedan – kuhaj!, gledatelji još nikad nisu vidjeli Tomislava Špičeka tako ljutitog. Naime, kandidati su imali svega 75 minuta za pripremu toplog predjela i glavnog jela, a kada je Tomek u obilasku posjetio Antinu i Antonijevu radnu jedinicu, njihovo neznanje potpuno ga je izbacilo iz takta.

„Pa dokle ću ja govoriti da to meso nema veze s biftekom?! To je lažni biftek koji zahtijeva pirjanje! Pogledaj ovo! Žilavo je! Nema tu više pomoći! Gospodo, ako želite kuhati, poznavanje mesa je obavezno! Doneseš li mi to, tanjur ću vam u glavu baciti!“, kazao je odrješito Tomek i ljutito otišao s njihove radne jedinice.



Alfa i omega showa, chef Tomislav Špiček, već nebrojeno puta ponavlja iste stvari kandidatima. A da će mu se osušiti i usta od ponavljanja te dići kosa na glavi zbog krivih odgovora, znaju već i gledatelji gastro showa.

Kako su na kušanju prošli Anto i Antonio i postoji li uopće barem jedan par koji se pokazao najboljim