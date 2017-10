ŠABAN DUMNICA OSTAVIO ŽIRI SUPERTALENTA BEZ RIJEČI: Izašao na pozornicu i pokazao dlakavo tijelo, ali to je bio tek početak…

U novoj epizodi Supertalenta okupila se raznolika ekipa od kojih su neki oduševili, a neki doslovno uspavali žiri svojim nastupom.

Gabrijel Rodić talentirani je 11-godišnjak iz Bjelovara. Dirnuo je žiri i publiku Supertalenta svojim nastupom, ali i velikom tremom koju je imao na nastupu!

Maja Šuput počela je zamalo plakati, Janko Popović Volarić bio je na rubu, a ovaj slatkiš smekšao je i Martinu Tomčić. Preslatki i talentirani Gabrijel Rodić dirnuo je svojom tremom, ali i glasom, strogi žiri Supertalenta. Na natjecanje ga je doveo tata Andrija, a kad je talentirani Gabrijel stao na pozornicu krenulo je sjajno. Osvojio je žiri i prije nego je zapjevao, a kada je usred pjesme zastao, dirnuo je publiku koja ga je podržala velikom pljeskom. U borbi s tremom pomogao mu je Janko Popović Volarić pa je na kraju dječak završio pjesmu i dobio četiri ‘da’, prenosi Dnevnik.hr

Zbog Supertalenta i glazbene škole, Gabrijel je trenutno odvojen od roditelja. Mama i tata, inače invalid Domovinskog rata, otišli su s dvoje mlađe djece u Njemačku, trbuhom za kruhom. Gabrijel i njegova 18-godišnja sestra tako su trenutno kod strica i tetke, koji o njima vode brigu. Ipak, nakon blagdana, Gabrijel će najvjerojatnije otići s roditeljima i upisati školu u Njemačkoj.



“Glupo je možda reći, ali naravno da bi htio puniti arene, a nama bi kao roditeljima to bio veliki ponos! Znate kako je. Otišli smo u Njemačku s dvoje mlađe djece, oni pohađaju vrtić, supruga radi. Ja sam invalid Domovinskog rata, i dolazim u Hrvatsku jako često, zbog Gabrijela i njegove starije sestre. Na brigu su kod naših, pomažu stric, strina, baka, djed. Ali ipak, on će najvjerojatnije s nama nakon polugodišta. Raspitivao sam se u Njemačkoj za glazbenu školu u koju bih ga upisao. Teško je jedino jer ne zna jezik”, priča Andrija o budućnosti talentiranog dječaka, koji će budućnost graditi najvjerojatnije na zapadu. “Borba je to, za djecu, iako mi nije lako otići i ove Lijepe naše”, zaključuje otac tu tužnu temu.

Osim talentiranog Gabrijela, publiku je iznenadio i plesački duo Flipping Art. Dečki su prvo na pozornicu došli s gitarama i gadno zafalšali, nakon čega su se pokupili s bine kako bi ‘naštimali gitare’. No, na pozornicu su se vratili izvodeći salta, čime su odmah osvojili i žiri i publiku.

Žiri i publika podjednako je iznenađena ostala nastupom Šabana Dumnice koji se jednostavno odlučio depilirati na pozornici, a nastup otvorio raskopčavanjem košulje na što je Martina bez oklijevanja pritisnula X. Šaban je već prije prve trake za depilaciju uspio zaraditi tri iksa, a u nastavku pogledajte kako je to izgledalo.

