SLOMLJENA SRCA, OPTUŽBE I POLJUPCI U BAZENU: Burna epizoda ‘Ljubav je na selu’ otkrila koji parovi stvarno imaju šanse

Nakon romantičnih izleta farmera i njihovih srodnih duša, u ‘Ljubav je na selu’ došlo je vrijeme za bajkoviti izlet u Istru, gdje je Marijana okupila sve parove.

Prvi su u vilu ušli Zvonko i Danijela, koji su otkrili da se nadaju da će im ljubav potrajati do kraja života. ‘Sretni smo i super se slažemo’, kazala je Nikolina. ‘Moram vam reći da nisam očekivao da će se ovo dogoditi, ali eto, uspjelo je! Što sam želio, to sam ostvario!’, sa smiješkom je kazao Zvonko.

Kada su Vinko i Marija došli pred vilu, Marija se pohvalila Marijani zaručničkim prstenom. ‘Meni je jako bitno da promijenim čovjeka, mora se promijeniti, mislim, već se promijenio, čarape je kupio drugačije!’, smijala se Marija.





Andre i Sonja Marijani su otkrili da se Andre zaljubio u drugu! ‘Prijatelji smo, ja ga podržavam, ako je ljubav prava!’, kazala je Sonja.

Danijel je otkrio Marijani da bi rado ostao s Nikolinom, no ona je ta koja ne želi vezu. ‘Možda da sam manje pričao, možda bih bolje prošao, ali ja sam takav’, komentirao je poslije Danijel dok Zoran i Marija nisu imali ništa za ‘prijaviti’ Amorovoj vili. Marina i Zoran kratko su komentirali da se nisu zaljubili, ali da im je bilo lijepo na izletu.

Kada su se smjestili, Sonja je otkrila ekipi da ima jako izraženu intuiciju, a u tome joj pomažu i tarot karte koje je odlučila baciti svakom od farmera i njihovim srodnim dušama. ‘Sve je pogodila, neka se time bavi, dobro će proći’, komentirao je Danijel, kojem je Sonja gatala još na početku serijala.

Na bazenu su neke stvari isplivale na površinu! Naime, dok su se brčkali u vodi, Sonja je primijetila da se Andre previše zabavlja s farmericom Marinom.

‘Priznaj Andre! ‘, vikali su ostali dok je Andre zaronio jer mu je bilo neugodno, no na kraju se poljubio s Marinom te tako otkrio da su zaljubljeni.

‘Ja sam to prepustila namjerno njemu da otkrije svima ostalima’, kazala je nešto kasnije Marina zašto je skrivala tajnu.

Zoranu nije bilo drago što je Marina zaljubljena u drugog, no ipak joj je zaželio sreću.

Sonja i Andre imali su razgovor na samo. ‘Pa zar sam ja morala otkriti vašu vezu, umjesto da ti to kažeš’, rekla mu je Sonja te dodala da je to bilo sebično od njih oboje. ‘Mislim da sam ja to prva trebala saznati i bilo bi korektno da smo to saznali budući da je ovo prvi put da se među farmerima ovako nešto dogodilo’, iskrena je bila Sonja te mu rekla da nije povrijeđena, nego ljuta. ‘Želim ostati s tobom prijatelj, ne bih volio da budemo u lošim odnosima’, rekao joj je Andre. ‘Čuj, ja sam u ovaj show došla radi tebe pa je bio red da si mi rekao’, rekla je Sonja i zaželjela mu svu sreću svijeta

‘Hoćete me pozvati na vjenčanje?’, upitala ga je Sonja, na što je Andre rekao da hoće, naravno.

Za to vrijeme, izbila je svađa između Nikoline i Danijela, u kojoj mu je ona objašnjavala da ne želi biti s njim, a on joj je predbacivao da ga je izigrala. ‘U ovoj priči nitko nije izigran. Ja te ne mogu u ovo kratko vrijeme zavoljeti. Ja ne mogu, ako meni tu nije kliknulo, to nije to. Oprosti ako si ti mislio da si izigran, ja nisam nikoga htjela povrijediti. Žao mi je jer vidim da imaš neke osjećaje prema meni, a ja ti ne mogu to uzvratiti’, rekla mu je iskreno Nikolina.

‘Ne treba se igrati tuđim osjećajima, ja sam ušao u ovo svim srcem’, rekao je Danijel, kojeg su na kraju tješili brat, Sonja i svi ostali.

Navečer su novootkriveni golupčići, Marina i Andre za sve prisutne priredili roštilj, a nije nedostajalo ni pjesme. Čak se i Danijel primirio nakon što mu je Nikolina rekla da joj ide na živce jer je i dalje svugdje slijedi.

Kako će se farmeri idući tjedan snaći kod roditelja svojih srodnih duša, gledatelji će saznati već u ponedjeljak od 20 sati na RTL-u.