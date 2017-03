SLIJEDIO JE SVOJE SNOVE: Pedofil koji je brutalno silovao 10-godišnju djevojčicu nastupio na X Factoru

Manuel je svojim glasom oduševio i žiri i publiku te prošao dalje. No, nitko nije znao da je pred njima stajao traženi pedofil.

Manuel Pons Sanchez je 2009. godine oduševio žiri britanskog X Factora svojim izvedbama U2-ovih hitova i prošao nekoliko krugova natjecanja. Istovremeno su ga tražile španjolske vlasti zbog pedofilije i silovanja desetogodišnje djevojčice, piše Daily Mail.

Producenti glazbenog talent showa nisu imali pojma tko je on, baš kao ni članovi žirija koji su hvalili njegov pjevački talent.





Manuel je prošlog kolovoza osuđen na 23-godišnju zatvorsku kaznu na sudu u Mallorci zbog nekoliko seksualnih napada na djevojčicu u vremenskom periodu od njene šeste do desete godine. Sanchez je na sudu iznio mučne detalje svog brutalnog iživljavanja nad njome, kako ju je vezao za krevet i tukao je. Zbog traume koju je proživljavala, zlostavljana djevojčica danas boluje od PTSP-a.

Zlostavljača je prijavila majka djevojčice još 2007. godine, no on je tada već pobjegao u inozemstvo. Kada je došao u Englesku, neko je vrijeme radio kao portir u jednoj liverpulskoj privatnoj klinici. No, kasnije je odlučio slijediti svoje snove i prijavio se na X Factor.

Španjolske vlasti su obavijestile britansku policiju koja ga je zatim privela i napokon je doveden pred lice pravde.