‘SHOW JE SUPERTALENT, A NE SUPERSAŽALJENJE’: Gledatelji o prolasku mladića koji je ispričao tragičnu životnu priču

U sljedeći krug Supertalenta prošao je i Valentino Zec koji svojim nastupom nije baš oduševio publiku.

Ljudi na Facebooku smatraju da je prošao samo zahvaljujući tragičnoj životnoj priči te da nije pokazao razinu talenta potrebnu za prolazak. Valentino je završio u domu za nezbrinutu djecu s 11 godina jer su ga napustili roditelji. U domu je bio do 18. godine kada se vratio roditeljima, no ponovno su ga istjerali iz kuće.

Kazao je da mu je najteži životni trenutak ipak bio kada mu je 11-godišnji brat preminuo od tumora jetre pa je njemu posvetio svoj nastup. Žiri je i sam priznao da je njegova tužna životna priča glavni razlog prolaska, no gledateljima se to nije svidjelo.

Na Facebooku su se moglu pročitati razni komentari pa tako Koraljka piše: ‘Ljudi moji šta vam je, show je supertalent a ne supersažaljenje. Nastup nije bio za prolaz. Prošao je zbog svoje priče koje bi mene iskreno bilo sram iznositi na TV-u i to iz razloga da prođem. Nije jedini kojemu je loše. Ima još djece koja su umrla od tumora. Nastup je bitan, a on nije bio za prolaz i točka. Strašno. Btw, nije da mi ga nije žao, samo sam realna.’



Antun komentira: ‘Loš nastup i loša poruka mladima da samosažaljevati se je ispravno…poručujem da je to loš put i nije dobro…iako je njegova priča emotivna ,mora znati da je to njegova osobna stvar i križ te ga ne treba dijeliti s javnošću…’

Na Facebooku se oglasila i Tamara koja kaže: ‘Svi imaju neku priču i neku povijest iza sebe al ne shvaćam zašto dopuštate ovdje da ovako govore i naravno ovakvi prođu a nisu zaslužili, je l’ se ovdje gleda talent ili neka priča iz svog života .’

Davor je napisao: ‘Svaka čast njemu ali nije ovo za prolaz…ali eto, ispričaš priču i nekako privučeš žiri na DA.. ali sve najbolje njemu 👍’.

Na status je komentirao i Valentino koji je poručio: ‘Trema ljudi. Prvi nastup.. Sad sam se malo oslobodio.. Nisam mogao pratiti svoj flow.. Al pokazat ću nešto sto još niste vidjeli.. Moji pravi flow..

I brate nije bitno sažaljenje.. Moja priča.. To je sve nebitno.. To je moja stvar.. I znam kako se nosim time. Ovo je bilo za mog mlađeg brata!❤

Samo vjera brate, uz Boga postaneš čovjek. I dozivi nešto neprocjenjivo.. Samo ako vjeruješ😉

A svi koji misle da je nastup bio loš.. Briga me.. Pokazat ću vam pravo i nastup’.