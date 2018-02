SESTRA BB NIKOLE OBJASNILA POZADINU NJEGOVE JUČERAŠNJE IZJAVE: ‘Nikad nismo zajedno kao obitelj sjedili za stolom’

Nikola Vidović iz Belog Manastira ušao je u Big Brother show ne nadajući se da će baš on biti jedan od stanara obiteljske kuće Big Brothera.

I dok u showu Nikola ima zadatak biti Matijin brat i sin Dubravke i Marijana, u stvarnom svijetu, 22-godišnjak nije imao prilike živjeti u skladnoj obitelji. Stoga ne čudi kada je sinoć, u emisiji uživo, razgalio gledatelje izjavom da mu je u obiteljskoj kući jako lijepo jer je napokon doživio kako to izgleda kada je cijela obitelj za stolom. Njegova sestra Emina, potvrdila je Nikoline riječi, rekavši da njihova obitelj nikada nije funkcionirala kao normalna obitelj budući da su ih još kao malene razdvojili.

Povezali se tek kad je postao tinejdžer

‘Ja sam od njega starija šest godina, a roditelji su nam se rastali kada je on imao godinu dana. Budući da mama i tata nisu bili u dobrim odnosima, tata je uzeo mene, a Nikola je ostao s mamom. Nismo bili baš povezani, a on je tatu posljednju put vidio i čuo prije godinu dana’, otkriva njegova sestra, koja se s Nikolom povezala tek kad je postao tinejdžer.

‘Kao obitelj rijetko smo se prije tih godina čuli, no ako je trebalo pomoći, pomagali smo si. Tek prije tri godine on i ja smo se zbližili i tada je došao kod mene u Zadar gdje je i živio, a ja sam mu pomogla pronaći posao’, prepričava Emina dodajući da smatra kako bi Nikola i njegov ‘brat’ Matija mogli postati prijatelji.



Nikolina ‘druga mama’

To je potvrdila i Nikolina najbolja prijateljica Ivana, koja je od njega starija čak devet godina. ‘Mislim da se on još nije potpuno opustio, no ne vidim razloga zašto ne bi bio dobar s Matijom. On vam je jako zrelo dijete za svoje godine, valjda zato što ga život nije mazio. Sve ono što je pričao u svom video profilu je bilo više zbog društva nego do njegova stava’, otkrila je Ivana koja ga je upoznala preko Nikoline mame.

‘Ja sam učiteljica, a Nikoli su u sedmom razredu trebale instrukcije iz hrvatskog pa je njegova mama uzela mene, budući da smo prijateljice. Tako smo se on i ja sprijateljili da bi, kada je otišao u učenički dom u Lovranu većinu vremena bio kod mene s obzirom da sam živjela zgradu preko puta njegovog doma’, kaže Ivana koja za Nikolu ima samo riječi hvale i smatra se njegovom ‘drugom mamom’. ‘On je jedno krasno i kulturno dijete, ne glumata i neće nikada biti bahat ako netko nije bahat prema njemu, no isto tako neće dati na sebe ako ga netko isprovocira’, kaže.

S kim bi se mogao zbližiti u Kući?

Nikola je po zanimanju kuhar, ali ne radi u struci, a navijač je riječke Armade te voli ići na nogometne utakmice kada igra njegov klub. Također, ima i umjetničko ime, Nixara, te youtube kanal gdje stavlja svoje rap pjesme. ‘Nitko od nas nije baš pretjerano bio oduševljen njegovim pjesmama, ali nas je sve iznenadio kada je snimio i spot!’, smije se njegova sestra dok Ivana ima i anegdotu vezanu uz njegove reperske početke.

‘Dao mi je svoj prvi tekst da pročitam, a ja sam ga cijelog ispravila na hrvatski standardni govor! Tek sam poslije shvatila da je riječ o njegovom izričaju, pa smo se dobro nasmijali na moj prijevod njegovog teksta’, sjeća se Ivana. Na pitanje što misli kako će se snaći kada uđe u veliku kuću Big Brothera, Ivana misli da bi se mogao sprijateljiti sa Zebom jer su oboje jaki karakteri, a što se tiče lažne obitelji, smatra da će zadatak izvršiti do kraja te stati na stranu ‘brata’ Matije i ‘roditelja’ ako će to biti potrebno.