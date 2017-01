‘SAMO NEBO ZNA’ – I BRUNO ŠIMLEŠA: ‘Treba slušati srcem, a razmišljati glavom!’

Zagrebački sociolog i autor knjiga samopomoći vodi vas kroz komplicirani svijet osjećaja za koji tvrdi da bi mogao biti sasvim jednostavan!

Dokumentarna sapunica ‘Samo nebo zna’, koja na RTL-u kreće s emitiranjem 30. siječnja od 20 sati, donosi jedinstvenu priliku pogleda u budućnost kako biste vi i vaš potencijalni partner mogli izgledati za 20-30 godina. Koristeći opsežno istraživanje, procjene, genetske informacije, intervjue i ekonomska predviđanja, ‘Samo nebo zna’ mjerljivo predviđa kako bi budućnost nekog para mogla izgledati, ako ostane zajedno, piše RTL.

U emisiji će kandidatima pri njihovom odabiru pomoći Bruno Šimleša, predani suprug i otac, pisac u usponu koji je po struci sociolog, a po životnom pozivu terapeut.

“Na početku emisije će se birati prema onome kako će partner izgledati za 20, 30 godina i jednoj njihovoj izjavi, a to je vrlo zanimljivo. Odlično je da se eliminirao trenutačni izgled jer tako biraju naše oči, a ne srce”, započeo je Šimleša.



Opće je poznato da zaljubljeni ljudi više razmišljaju srcem, a ne razumom, a što je pravilnije i zdravije, savjetuje Bruno.

“Treba slušati svoje srce, a razmišljati glavom. Srcem volimo, opraštamo, osjećamo zahvalnost i ono je neprocjenjivo. No zdrava glava jednako je važna kao i zdravo srce. Uz zdravu glavu možemo imati realna očekivanja od sebe i partnera, maknuti ružičaste naočale, uočavati svoje mane i razvijati se”, objasnio je.

Smatra kako bi ljudi trebali što bolje upoznati potencijalnog partnera te, kako savjetuje, mudro je biti što iskreniji, odmah na početku veze jer tako povećavamo šansu da će i druga strana biti iskrena s nama.

“Razumijem da tako ponekad neće doći do drugog spoja, ali neće doći do drugog spoja s ljudima s kojima ionako ne možemo biti svoji. Jer ako netko nije za nas, pa nije li to bolje saznati nakon dva tjedna ili dva mjeseca, nego nakon 12 godina?“, savjetuje Šimleša.

Naširoko je poznato da se suprotnosti privlače, ali ne i zašto se to događa. Kada je riječ o privlačenju suprotnosti, Bruno ima drugačije mišljenje.

“Suprotnosti se mogu privući, no veću šansu za sretnu vezu imaju parovi koji dijele ključne sličnosti. Bitno je da imamo što više zajedničkih ključnih vrijednosti i uvjerenja. Ne moramo i ne možemo biti isti, ali bitno je da smo što sličniji u onim područjima koje smatramo ključnima. Je li to roditeljstvo, odnos prema tijelu, religijska pripadnost, odnos prema materijalnom… Za svaki par je nešto drugo. Što smo sličniji, imamo mnogo vežu šansu da razvijemo i poštovanje i razumijevanje, a onda i ljubav“, objasnio je Bruno koji će u emisiji praviti društvo voditeljici Marijani Batinić.

Baš kako dijeli savjete u ljubavi te savjetuje da je bitno da ste što sličniji s partnerom u ključnim životnim područjima i uvjerenjima, Bruno otkriva kako je upoznao ljubav svog života. Sa suprugom Majom je u braku od 2007. godine, a upoznali su se prije 25 godina, točnije prvog dana srednje škole. Kaže da su tada bili najbolji prijatelji, a onda se potpuno razišli tijekom fakulteta. Priznaje da joj je tada bio naporan jer je stalno razmišljao o smislu života, dok mu je ona bila dosadna jer joj to nije bilo ni na kraju pameti. Ponovno su se zbližili prije otprilike 15-ak godina i otad su u vezi, a danas, Šimleša uživa već 10 godina u sretnom braku.

„Smatram da za svakoga postoje osobe uz koje se može osjećati voljeno i svoje. Ne smatram da postoji srodna duša uz koju je sve savršeno pa da možemo živjeti smisleno jedino kad je pronađemo. To su nam servirale romantične komedije. Jednako kao i mit da je dovoljno samo pronaći partnera pa će sve sjesti na svoje mjesto“, kazao je Bruno.

Šimleša je objavio osam knjiga, među kojima je najprodavanija ‘Ljubavnologija’, iskrena i realna knjiga o ljubavnim odnosima za one koji žele učiti od sretnih ljudi. Šimleša u ‘Ljubavnologiji’ govori da bi svaka kvalitetna veza trebala počivati na pretpostavci da osobe koje ulaze u tu vezu imaju zdrav odnos prema sebi samima, a nas je zanimalo što ga je potaknulo da napiše takvu knjigu?

„Imao sam stotine i stotine sastanaka s ljudima pa sam vidio koji su najčešći problemi i koja su rješenja. Zanima me i teorija ljubavi, ali mnogo više zanima me praksa. Jer često znamo što bismo trebali napraviti, ali ne znamo kako. A mene u knjigama zanima odgovor na to pitanje ‘kako’… Kako zavoljeti sebe, kako pronaći zdravog partnera, kako otpustiti prošlost, kako razgovarati s partnerom…“, otkrio je Bruno.

Poučen svojim bogatim iskustvom Bruno Šimleša će zajedno s ostatkom tima kandidate dokumentarne sapunice „Samo nebo zna“ voditi kroz život kakav bi bio za 20 godina. Što nam sve donosi nova dokumentarna sapunica, ne propustite pogledati 30. siječnja u 20 sati, samo na RTL-u!