SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Zbog Tominog i Sonjinog odlaska na sprovod Ranko sprema osvetu (Čista ljubav)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Ramón kaže Antoniju da ako nema povjerenja u njega, onda je pametnije da on ode. Antonio odvrati da ako želi otići, on ga neće sputavati. Ramón odbrusi neka onda Rulo popravi automobil jer je klijentu ionako svejedno tko mu je popravio auto. Julio kaže Jorgeu i Virginiji da su njegovom sinu ukrali auto. Sudac obavijesti obitelj Medinu da su grafološka vještačenja pokazala da potpis na polici životnog osiguranja nije Ricardov. Hortensia kaže da je znala da je Juana krivotvorila potpis i traži njezino uhićenje. Sudac kaže da nije riječ o krivotvorini, nego samo potpis nije onakav kako se Ricardo inače potpisivao. Fabiola kaže Hortensiji da je njoj i sestri Juana veoma važna i da su zbog Hortensije ostale bez novca, no Hortensia smatra da je za sve kriva Juana. Fabiola se ljuti jer je izgubila milijun dolara. Hortensia pokušava otpustiti Juanu i izbacuje njezine stvari. Spotakne se i pri padu se udari u čelo, a tu ozljedu iskoristi kako bi optužila Ramóna da ju je udario. Fabiola kaže baki da bi njezina laž mogla učiniti veliku štetu Ramónu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

U nedostatku hrane i vode, Ejlul vodi svoju najveću životnu borbu. Mesude staje na noge dok Kemal ne primjećuje. Songul postaje žrtva Zehrine igre. Nađe se u teškoj situaciji sa Sadulahom. Gunej zaprosi Songul kako je ne bi izgubio.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Sonja i Tomo dolaze s Eminom u njenu rodnu kuću. Povezuju se preko Emininog gubitka te popiju vode s Aninog izvora; legenda kaže da su sada suđeni jedno drugome. Te večeri dijele spavaću sobu. Hrvoje useljava kod Edite, u čemu mu pomaže Branka. To Blaža učini vrlo ljubomornim. Jasna uvjerava Milana da će Ranko sve učiniti za Vladu, što Milana potakne da odlučno zahtijeva njegovu pomoć. Milan posjeti Vladu i ispriča mu se što nije bio dobar otac. Ranko saznaje za budući pretres kafića te naređuje Rusu da se riješi dokaza. Rus ih baca u smeće pored šanka, a Snježana je u panici. Iako policija ne pronađe dokaze, Hrvoje tijekom pretresa dozna da je Snježana trudna. Ranko saznaje da je Sonja s Tomom na sprovodu, što ga razbjesni. I dok on podmeće dokaze u Vladinu sobu, Snježana smješta zamku Hrvoju.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kad se Nihan napokon vrati u život, Kemal se sjeti bespoštedne zamke u koju je upao. Prvo se mora riješiti policajaca koji ga prate, a onda se riješiti Emirove namještaljke. Dok Emir pritišće Hakana da odmah uhvati Kemala, Nihan i Kemala potresa vijest o Asuinu pokušaju samoubojstva.