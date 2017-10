SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Zbog svoje kćeri Deniz Nihan se ne može prepustiti Kemalovoj ljubavi (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.20, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Ramón ne podnosi Franciscova ponižavanja, te ga udari. Francisco kaže Fabioli da ga mora otpustiti. Ona mu odvrati da nije lijepo što ga je udario, ali da je Francisco bio zaslužio taj udarac jer je bio bezobrazan. Osim toga, kaže mu da nije ona ta koja otpušta, nego Antonio. Antonio želi provesti noć s Roxanom, ali ona ga odbije. Francisco se žali Juani jer ga je njezin sin udario. Julio kaže Margariti da ne može vjerovati da je prihvatila maminu psinu da naude Fabioli i Andreji. Juana predbaci Ramónu jer je udario Fabiolina dečka. On kaže da ga je Francisco uvrijedio i da kani dati otkaz. Fabiola moli Ramóna da ne daje otkaz jer je izvrstan radnik. Fabiolu obuzima ljubomora dok gleda Daliju u Ramónovu zagrljaju. Dalia se razočara kada joj Ramón kaže da je voli kao sestru. Juana misli da Julio skriva nešto jer je zasipa komplimentima i slatkim riječima. Luisa kaže Daliji da je vidljivo da joj se Ramón sviđa, ali da je ta ljubav jednostrana.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ejlul se dovede u veliku opasnost. Ozljeđuje Kemala i pobjegne. Kemal je bijesan. Uzima pištolj i kreće tražiti Ejlul. Djevojke shvate da je Mesude nestala i panično kreću u potragu za njom.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko podrži dogovorenu priču sa Snježanom u kojoj jedno drugome daju alibi. Snježana prepozna Vladinu jaknu i servira Hrvoju priču u kojoj Vlado zvuči kao krivac za Asjinu smrt. Snježana nagovara Ranka da joj pomogne podmetnuti Vladi, ali on to odbija učiniti. Rus daje Ranku ključeve “pokvarenog”, smrtonosnog auta. Snježana potpiruje strah u Vladi da će završiti u zatvoru. Vlado sve više paničari. Kada ugleda Hrvoja i Tomu, Vlado, već sluđen, odbija surađivati, krade ključeve Rankova “pokvarenog” auta i bježi. Ranko kreće za njim. Sonja i Jasna tješe očajnu Eminu, koja ne može oplakati gubitak sestre. Prekida ih Tomo s viješću da je Vlado pobjegao. Vlado na trkalištu čeka Eminu, želeći joj prije bijega sve priznati. Emina mu ne vjeruje. Vlado sjeda u “pokvareni” auto i bježi. No, ubrzo doživi prometnu nesreću.

Hrvoje u Tominoj kući zatiče Blaža i Branku kako sastavljaju ormarić za Tomu. Branka je zaintrigirana Hvojem, dok Blaž baš i nije oduševljen.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Još jedna tajna je razriješena, Kemal je saznao jedan od razloga zašto je Nihan ostala s Emirom. Mržnja i želja za osvetom koju Nihan gaji prema Emiru nada je za Kemalovu nesretnu ljubav. Više nema odustajanja. Kemal će se boriti dok ne svane dan kada će njihova priča sretno završiti, usprkos Nihaninu otporu. Nihan ne može ostaviti postrani svoje strahove i Emirovu prijetnju i, iako to žarko želi, ne može se prepustiti naručju ljubavi. Svaki korak koji će načiniti prije nego što stigne dobar trenutak ugrozit će Deniz.