SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Zbog Maksutovih prijetnji Elif ostavlja Kahramana i vraća se kući (Sudbina)

HRT1, 12.25, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

George odlazi u grad na sastanak o političkoj budućnosti i nalazi Saru uz cestu, sagnutu iznad bicikla. Sarah završi u bolnici i želi da joj dovedu Renéa. Douglas izjavljuje ljubav Elizabeth, no njezini obrambeni mehanizmi se probude. Lloyd je začarao Oliviju te ona želi okončati tu vezu. George shvati da ne može mirno gledati kako drugi muškarac odgaja njegovo dijete. James se suočava s Lloydom zbog Olivije. Olivia moli Jamesa da joj oprosti.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kader se srami toga što je Banu učinila te želi osujetiti njezine planove. Banu za Ekrema, ali i za njegovu suprugu i Kader sprema veliko iznenađenje koje će dodatno zakomplicirati situaciju. Svi su razočarani jer je Nazan puštena na slobodu. Nazan odmah po izlasku dočeka Kemala i obračuna se s njim.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Elif i Kahraman uživaju zajedno, no ubrzo će im idilu narušiti Maksut. On ih napokon pronalazi te prijeti da će ubiti i Elif i Kahramana i njihova sina Topraka. Elif se pod Maksutovom prijetnjom vraća kući s njime. Gospodin Zija pokazuje znakove oporavka. Defne uhvati panika jer to znači da će je Zija uskoro razotkriti pred Kahramanom i ostatkom obitelji.

NOVA TV, 22.15, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Nakon Vesne, i Petar posumnja da je Ana trudna pa ju iznenadi poklonom – testom za trudnoću – koji potvrdi Vesnine sumnje. Ana je trudna!

Mladen, na žalost seljana, daje otkaz. No, unatoč otkazu, pomaže Holceru koji mora na hitnu operaciju koljena. Mladen dogovori najboljeg kirurga koji napravi sjajan posao. Holceru je koljeno spašeno, a Mladen je opet njihov junak.

Kada Mladen kaže Evi da se ne planira vratiti u Zagreb, ona ga otvoreno pita je li to zbog Nere. No, Mladen ne želi s njom pričati o tome. Eva poziva Ranka da joj pomogne. U prisnom zagrljaju zatiče ih Kata koja se bori za Mladenov ostanak. I Nikola inzistira da Mladen ostane u selu. Iziritiran Tomislavom, odluči igrati prljavo. Ucijeni ga da će njegove mutne poslove plasirati u medije, ako ne vrati Mladena na posao. Tomislav poludi, ali ne da se samo tako ucjenjivati.

Domagoj s djecom priprema Mari rođendansko iznenađenje – prvi urod šitake gljiva. No, Marina reakcija na Domijevo iznenađenje iznenadi i djecu i Domagoja.