SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Zbog Maksutove prijetnje Elifin i djetetov život su u opasnosti (Sudbina)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Život teče dalje

Eva promatra Rodriga i Anu kako razgovaraju u autu. Manuela se povjeri baki da je Rodrigo postao nekako dalek i da ne zna kako da se zbliži s njim. Sofia kaže majci da odustaje od tenisa i da želi živjeti s Marcosom. Vitória pristane. Ângela počinje raditi u Jonasovom uredu umjesto tajnice koju je otpustio. Eva hvali Ani Rodriga. Ana se povjeri Alice u vezi s proslavom Božića kod Manuele i Rodriga. Celina previše popije i kaže Nandi da je Tiago Lourençov sin. Nanda to kaže Rodrigu. Jonas je zadovoljan Ângelinom učinkovitošću. Alice i Renato razmijene božićne darove. Ana i Eva dolaze Manueli na božićnu večeru. Manuela se iznenadi kada ugleda Evu. Eva daje dar unuci. Rodrigo kaže Manueli da su Jonas i Cris “kupili” dijete. Cris daje darove Tiagu, ali ga na Badnjak ostavi samog. Lui kaže da će raditi na Badnjak. Lúcio i Celina skupa večeraju.

RTL TV, 10.55, DRAMSKA SERIJA, Ruža vjetrova

Nives je toliko ushićena da ne može dočekati dan svog vjenčanja. Marica je pristala biti joj kuma, a čak se i Dragica sprema doći u Split kako bi pomogla u pripremama za svadbu. S druge strane, Marko se posvađao i s Jakovom pa očajan zbog svega utjehu traži u alkoholu i tumaranju po splitskim ulicama. Srđan se brine za Milu u kolibi i otvoreno joj prizna da bi, da nije pogriješio u svojim odlukama, njih dvoje ipak bili zajedno. Za to vrijeme Ivan poziva Suzanu da se još jednom nađu prije nego što on ode iz Splita.



RTL TV, 15.30, TURSKA SERIJA, Ranjena ljubav

Eftelija traži Dževdeta u vojarni, ali je on potjera. Leon dolazi u bolnicu pronaći odbjeglog vojnika kojeg Hilal skriva. Eftelija dolazi u bolnicu k Azize, ali je Azize odbija poslušati. Tevfik slavodobitno dolazi k Azize i govori joj da možda nije istina da Dževdet ima ljubavnicu, ali mu ona govori da ih je ih je vidjela zajedno. Kada Tevfik sazna da je Eftelija bila kod Azize, napadne je i prijeti joj.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Defne pokuša napakostiti Buraku na izletu, što je bila kap koja je prelila čašu. Burak se razbjesni i reagira ekstremnom mjerom. Nakon prometne nesreće u kojoj je sudjelovao autobus s putnicima, puno je ozlijeđenih. Ejlul i Songul u životnoj su opasnosti te su prebačene na operaciju.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Maksut je otkrio da je Elif trudna. U isto vrijeme ljudi koji su u partnerstvu s Maksutom isti su oni koji žele prevariti Kahramanova brata. U međuvremenu Kahraman unajmljuje privatnoga detektiva da bi pratio Kadira i pronalazi ga u bolnici specijaliziranoj za tumore u kojoj ga liječe. Maksut nalazi Elif dok ona razgovara s Keremom i krene im prijetiti. Elifin i djetetov život ponovno su u opasnosti.

NOVA TV, 22.30, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Iako Petar, na Nerino nezadovoljstvo, inzistira da Ana prenoći u ljetnikovcu, Antun ju ipak odvodi doma, ne želeći da Petar provodi s njom vrijeme. Vesna pak navija za Petra i u tajnosti dogovori njegov posjet Ani. Isprva oštra, Ana omekša i pusti ga da malo ostane s njom. Nera je izvan sebe od bijesa zbog Petrove naklonosti Ani, a ni Mladenu se ne sviđa njihov odnos. Nikola ga ohrabri i savjetuje mu da se da u akciju: kad bi Ana imala nekog na kog se može osloniti, udaljila bi se bi Petra. Martina pita Ivana želi li s njom otići u London. On se predomišlja, a ona daje sve od sebe da ga uvjeri kako bi im bilo sjajno da zajedno odu. Uvjerena je da Ivan popušta. Sviće novi dan i Ana prima posjete, od Žane i Mare, do Kate, Dalibora, Mladena i Petra. U jednom trenutku krene potres. Petar u panici skoči i spasi Anu iz kuće (brži je od Mladena i Antuna koji su imali istu namjeru), dok Dalibor pomogne Kati. Ivan nastrada na gradilištu za vrijeme potresa. No, radi li se uistinu o potresu.