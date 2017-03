SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Završnica donosi odgovore na sva pitanja koja postoje u obitelji Ipekči (Obitelj mog oca)

HRT1, 12.25, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Sarah odlazi u Pariz da bi pokušala ostvariti odnos s mužem Reneom. U Invernessu George ostaje slomljenog srca i pije da bi ublažio bol. Anna se seli u gostinsku kuću kada doznaje da je Elizabeth naudila Georgeu. Elizabeth pokuša pomoći Georgeu. Regina i dalje pokušava doći do Georgea i služi se raznim manipulacijama. Jacku je sve teže kraj Anne i oboje se iznenade kad joj održi predavanje o Elizabeth.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kemala je obuzela panika da će i njega uhititi, pa ne kaže policiji da je Emine kriva za Mesudinu ozljedu. Računa na to da će Emine šutjeti i tako ga ne uvaliti u nove probleme. Nazan je uhićena i policija je odvodi iz pritvora u zatvor. Ondje će ugledati osobu koju nije očekivala.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Defne prati Maksutov automobil koji je opazila pred bolnicom, što je dovede do njegove vile. Prizor koji će ondje ugledati potpuno će je šokirati – Elif je živa! Defne odmah obavijesti Kijmet o tome. Svjesna je da nitko drugi to ne smije saznati, a posebice Kahraman. Za to vrijeme Elif govori Maksutu da želi ponovno vidjeti svojeg sina.

NOVA TV, 21.10, TURSKA SERIJA, Obitelj mog oca

Suzan će dobiti najveću potporu u razotkrivanju Masžide i Tamera od Kemala. Iako Nilgun proživljava teške trenutke, nikad neće izgubiti vjeru u ljubav koju nosi u sebi te će se svim snagama priviti uz Kemala. Tamer će još jednom pokušati uništiti Kemala, no hoće li mu to poći za rukom? U trenutku kad je sudbina cijele obitelji na raskrižju, tko će biti osoba koja će pokrenuti promjenu nabolje i osigurati svima novi početak?