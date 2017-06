SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: U završnici se u Dilarinu i Džihanovu kuću vraća mir, dok se izvan njihova doma odvija prava drama (Tuđi život)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Julieta odluči da više neće piti lijekove. Mónica i njezina teta očekuju da se René pojavi. Pokušao je iskoristiti maminu karticu, ali nije mu uspjelo. Gonzalo i Alfonso razgovaraju o tome da će Adrián dati prezime Valentini, te time ona prestaje biti Fonseca, ali ostaje u Alfonsovoj oporuci. Leonel kaže Nuriji da odlazi bolesnoj majci. Deborah upoznaje financijskog savjetnika Franka i Gonzala koji želi prebaciti novac u poreznu oazu. Ona predloži Gonzalu da odu u New Yorku u kupnju, ali on ne može ići. René spava u radionici prijateljevog oca. Nuria kaže Gonzalu da će Leonel otići u New York ili u Miami. René se želi kladiti na auto utrkama novcem koji je ukrao, ali prijatelj ga udari i ostavi bez svijesti. Alfonso preporuči Karen i Ariela za rad u hotelu. Leonel i Deborah su u njezinoj hotelskoj sobi. Gonzalo i Nuria ih otkriju i otjeraju iz hotela.





NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Tuđi život

Hazal se nalazi s Damirom u ljetnikovcu. Provode romantičan dan zajedno. Džansu je operirana i njezino se zdravstveno stanje poboljšava. Ozan saznaje iz novina vijest da je pronađeno Azrino tijelo. Džihan i Ozkan odlaze u policiju i kažu što se sve dogodilo. Policija upada u Damirovu kuću i odvodi ga u postaju. Hazal o svemu što se dogodilo saznaje od Asu i iz medija. Džihan i Dilara vjenčaju se u ljetnikovcu. U kući vlada veselje dok se izvan nje odvija prava drama.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Premda je rastresena jer je vidjela Kemala, Nihan nerviraju nova pravila koja Emir postavlja u njihovu braku. Guši je istina koju nije mogla reći Kemalu. On je bijesan na nju unatoč ljubavi koju osjeća. Ozan vidi da je Nihan zbog njega u nesretnom braku i poziva Emira na red. Suočavanje s Emirom potresa ga i pristaje nastaviti istim životom. Sukobi s Emirom svakim danom produbljuju Kemalov bijes. Kemalova obitelj slavi njegov ostanak u Istanbulu. Tarik iznosi jednu istinu o Kemalu. Ta će istina donijeti hladne vjetrove u obitelj i Kemal će biti pred teškim ispitom, pogotovo pred svojim ocem.