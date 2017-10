SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: U Vrhovac dolazi inspektor Bulić koji istražuje uzrok Asjine smrti (Čista ljubav)

HRT1, 12.20, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Francisco upozori Ramóna da ne izaziva Fabiolu. Juana kaže Fabioli da ju je razočarala, a htjela je dati novac njoj i sestri. Fabiola joj kaže da ako je to istina, neka novac da baki. Fabiola kaže Franciscu da će i dalje raditi u radionici kako bi stekla poštovanje svih koji su sumnjali u nju. Virginia doživi asmatični napadaj. Francisco se ponudi da je odveze u bolnicu jer je Jorge vrlo uznemiren. Ramón dolazi krvava nosa i kaže Daliji da su ga pokušali opljačkati. Ona kaže da će prigovoriti Fabioli jer to je njezino maslo. Ramón je moli da ništa ne čini. Hortensia kaže Juani da je dokument s krivotvorenim potpisom kod suca. Juana odgovori da već sve zna i da Hortensia zasigurno nema miran san. Juana odgovori da se ničega ne boji. Francisco se tobože ispričava Ramónu, ali način na koji to čini je tako jadan da ga Ramón udari šakom.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

U Vrhovac stiže Hrvoje Bulić, inspektor iz Zagreba, kako bi razjasnio detalje Asjine smrti. Snježana je u panici, a ni Ranku nije svejedno. Hrvoje provodi prva ispitivanja. Između Snježane i Ranka je napetost – hoće li Ranko izdati Snježanu?



Emina je bijesna i duboko povrijeđena što joj je Vlado lagao da nije poznavao Asju. Ne prihvaća njegove isprike. Hrvojev dolazak u Emini probudi nade.

Tomo iseljava iz Editine vile te ugošćava Hrvoja. Vlado mu tvrdi da nije poznavao Asju, ali kad mu Hrvoje pokaže fotografije dokaznih materijala, Tomo shvati da je Asjina jakna – Vladina. Skriva to od Hrvoja, ali obavještava Sonju da Vlado nešto krije.

Edita otkriva Profesoru svoju tajnu ljubavnu priču iz mladosti (ne otkrije mu aktere!). On ju razumije, što Editi pruža veliko olakšanje.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kemal i Nihan utvrdili su da je Ozanova smrt bila ubojstvo. No postoji jedan problem. Kako je ta informacija do koje su Kemal i Nihan došli ostala skrivena pred mjerodavnim institucijama? Kad se Kemal odluči pozabaviti tim problemom, Nihan prima vijest o tome da se pojavila Mužgan. Dok Nihan s Kemalom provodi vrlo tajno istraživanje, ljuti se što Kemal zaoštrava rat s Emirom. Za Kemala su pak Ozanovo ubojstvo i njegov rat s Emirom dvije odvojene fronte. To je ishodište u kojem se rasplamsava prvi sukob između Kemala i Nihan.