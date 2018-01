SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: U teškim trenucima Nihan i Kemal oslanjaju se jedan na drugoga (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Antonio kaže Roxani da je njezina trudnoća visokorizična i da bi trebala mirovati. Ona odvrati da se mora brinuti za sebe jer ne može više računati na njegovu pomoć. Antonio kaže da joj nikad nije rekao da joj neće pomagati, a ona odgovori da očekuje više od te pomoći. No on ne može ponuditi ništa više. Porfirio kaže Verónici da će tužiti Margaritu. Ona ga pokuša uvjeriti da to ne čini, ali on tvrdi da će to ipak učiniti. Kaže joj da ako mu u tome ne želi pomoći, neka mu i ne smeta. Francisco i dalje pokušava uvjeriti Fabiolu da je voli. Rulo nazove Juanu i kaže joj da je njezin sin kod njega. Prijeti da će ga ubiti ako mu ne isplati poveći iznos. Ona kaže Pedru da joj je sin otet i da traže pola milijuna pesosa za njegovo oslobađanje. Pedro kaže da mora o tome obavijestiti policiju. Antonio kaže Roxani da ne podnosi njezin egoizam i hirovitost, da će joj pomoći, ali ništa više od toga. Roxana ne želi njegovo sažaljenje i ne želi se osjećati kao da su ona i dijete najveća pogreška njegova života. Juana kaže Fabioli da je Ramón otet, no Fabiola vjeruje da je to sam izveo kako bi otišao s mafijaševom kćeri.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Dok Kemal vreba priliku da ugrabi Metina i pobjegne, cure su spremne učiniti sve da bi mu se osvetile. Izlažući sebe opasnosti, Songul, Kader, Meral i Džemre spremaju stupicu Kemalu. Songulina i Gunejeva ljubav ponovno se nalazi pred velikim iskušenjem.



NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Dok Kemal i Merdžan zastupaju mišljenje da je za otkrivanje istine potrebno nastaviti dugotrajniji i strpljiviji proces istrage, Nihan nema strpljenja za to. Planira se suočiti s Asu u vezi s Ozanovim ubojstvom. Prema njezinu planu, jedini Asuin spas je da prizna istinu. Emir pritisne tipku za pokretanje plana koji će Tarika izvući na dvoboj. Kemal se počinje boriti sa sumnjama u Tarika koje su se pojavile u njegovoj duši. No Kemal više ne može podnijeti ni gubitak brata ni da je ni minute razdvojen od Nihan. U trenucima kad se Kemal zatvara u sebe, Nihan i njezina ljubav će i dalje biti njegovo utočište. Merdžan u istrazi okrenutoj k Asuinoj prošlosti pronalazi vezu između Tarika i Asu. Taj važni dokaz promijenit će sve odnose snaga. Kad se Merdžan nađe na vatrenoj liniji, za Tarika počinje odbrojavanje. Tarik povlači posljednji potez do karte spasa koja će mu pomoći da se izvuče iz te spirale. Zejnep saznaje spol djeteta i nalazi se s Emirom kako bi s njim podijelila tu vijest. Kad se tom susretu pridruži neočekivani gost, za Zejnep počinje unutarnji rat koji će promijeniti sve odnose. Rat će dovesti do toga da će Emiru postaviti uvjet da se vjenča s njim u zamjenu za to da se ne vjenča s Hakanom. Kad se sva magla koja se nadvila nad Ozanovo ubojstvo u potpunosti rasprši, Nihan i Kemal susrest će se s najvećim šokom u svojim životima.