SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: U ratu koji se odvija između Kemala i Emira nastrada Nihan (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Roxana se šokira kada joj Agustín kaže da je ostao bez posla i da se vraća u Meksiko. Luisa kaže Juani da se Benitova mama vratila iz Chicaga i da je shrvana zbog rođakinjine smrti. Luisa kaže Juani da se boji da joj Benito neće reći za njihovu vezu, no Juana vjeruje da je Benito voli i sigurno će joj dati mjesto koje zaslužuje. Antonio kaže Margariti da je Agustín ostao bez posla i da se vraća, te da više nema opasnosti da će Roxana odvesti dijete sa sobom. No, Margarita sumnja u Roxanine dobre namjere. Dalia objasi Rulu da ga ne želi kao muškarca i da se ne sjeća što se dogodilo kad se bila napila. Benito upozori Rula da ne pokuša učiniti nažao Daliji. Ramón predbaci Fabioli jer je primila Franciscov buket. Fabiola kaže da je to bilo nešto nebitno i moli ga da se smiri. Dalia se uznemiri kada sazna da su Ramón i Fabiola u vezi i potuži se Juani.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Dok si Songul i Guney žele zasnovati novi život, Selin ih ne ostavlja na miru. Ejlul otpuste iz bolnice te se vrati kući. Ako Mesude odsad i nastoji biti dobra majka, Ejlul će biti jako teško zaboraviti bol iz prošlosti.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Nakon što je saznao za aferu Edite s njegovim ocem, Tomo odlazi suočiti sestru. Njihov već lažima narušen odnos dodatno naruši činjenica da je Branka za to cijeli život znala. Tomo, ponesen emocijama, odlazi kod Edite, koju napada i optuži za sve. Edita nakon sukoba s Tomom tone u očaj. I Tomo je očajan. Ne može se pomiriti s činjenicom da je živio u laži. Hrvoje nije uspio pridobiti Helenu na povratak pa Ranko i Rus odlaze u Njemačku nagovoriti ju da se vrati u Vrhovac. Za to vrijeme, Ranko prepušta Vladi vođenje kafića. Vlado koristi novu poziciju te daje otkaz Milanu i Emini. Kako bi se osigurala da Hrvoje neće odati njenu tajnu (trudnoću), Snježana daje Hrvoju novac kako bi mu pomogla pokriti kockarske dugove.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Nihan će imati jednu noć da odabere stranu u ovom ratu koji se odvija između Emira i Kemala, a produbio se s Deniz. Put koji je Kemal odabrao kako bi nagovorio Nihan završava velikom noćnom morom. Nihan je teško ranjena u nesreći. Kemalu, koji je obuzet očajem dok mu se voljena žena u naručju bori sa smrću, u pomoć stižu Lejla i Ajhan. Nihan je odvezena u bolnicu, no njezino stanje je vrlo teško.