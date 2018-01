SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: U novim nastavcima Ranko tjera Sonju da se uda za njega (Čista ljubav)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Margarita moli Porfirija pomoć kako bi obranila Roxanu na sudu jer je optužena za trgovinu drogom. Objasni mu da ju je neki tip zaveo i dao joj kovčeg pun droge. Porfirio kaže da nije prvi put da koriste ženu za te stvari. Luisa kaže Juani da je Dalia čula Margaritu i Antoniju kako kažu da je Fabiola trudna. Pita je zna li za to, a Juana odgovori da joj Fabiola nije ništa rekla. Porfirio kaže Roxani da će on i Margarita učiniti sve da dokažu njezinu nevinost, mada neće biti lako. Juana kaže Luisi da je Fabiola možda prešutjela svoju trudnoću jer je dijete Ramónovo i da se zato nabrzinu udala za Francisca. Sofíju obuzme ljubomora kada ugleda Ramóna kako razgovara s Fabiolom. Sofía gurne Fabiolu, a Ramón vikne na nju da ne dira Fabiolu. Sofía bijesni i odlazi.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Sadriju nije dobro te njegove pozive upomoć čuje Kader koja ga spašava u zadnji trenutak. Nazan i Serkan brinu o curama koje se nisu nikome javile. Kader i Meral se pomire te Meral doživi živčani slom. Cure su vezane u improviziranoj bolnici, Defne je na operacijskom stolu. Zehra spriječi Meral da kaže Kader kako je zapravo ona Sadrijeva unuka. Alejna je nađena pokraj puta te to uznemiri Nazan koja sve prijavi policiji. Džemre pokušava nadmudriti čovjeka koji ju je vezao, no krivo procjeni situaciju.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Potaknut tužnim sjećanjima iz sirotišta, Ranko odluči ostati ustrajan u svom naumu. Prekida Sonjin i Dinin dirljiv trenutak u kojemu otvoreno razgovaraju o Ranku kao opasnom kriminalcu, kako bi obavijestio Sonju da se žene. Maša pita oca gdje joj je majka, a Tomo se bori što joj reći i izbjegava razgovor o Heleni. I dok Tomu muče noćne more i zle slutnje vezane uz Sonju, Maša odlazi provesti dan s Brankom i Tomo shvaća da mora donijeti tešku odluku. Blaž traži Gogu za još jednu uslugu – neka ipak da njegovo otkazno pismo Štefu. Baka Blaženka daje unuku ultimatum – ili će se zaposliti, ili će s njom skupljati boce. Ugodno druženje Profesora, Edite, Branke i Hrvoja prekida Helena koja dolazi tražiti pomoć od Edite, koju moli da urazumi Tomu. Kada Branka to čuje, nastane velika svađa. Branka i Helena se izvrijeđaju, a Editi prekipi i iz kuće izbaci Helenu, koja dolazi u kafić moliti pomoć, jer nema gdje spavati. Kada Ranko sazna da je Rus pustio Helenu da prespava u Snježaninoj sobi, pokuša ju otjerati. No, Helena je ustrajna. Profesor, koji se uselio u vilu, ne može spavati od Editinog gromoglasnog slušanja opera. Konačno konfrontira Editu i to rezultira time da je ona još više zaljubljena u Profesora.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esma je u nesvijesti što sve uznemiri. Obitelj pozove hitnu pomoć, Osman zove Fikreta da se on i Ipek vrate iz kuće u vinogradu. Esma je izmislila svoju bolest kako bi obitelj držala na okupu te kako bi prekinula svađe. Fikret siluje Ipek te između njih vlada nesloga, ljutnja i izbjegavanje. Sureja priznaje teti Senem kako je ona kriva za Esmino stanje što slučajno čuje Gulistan. Ipek vidi Gulistan kako prisluškuje te joj zaprijeti otkazom. Esma pokaže Sureji kako joj nije ništa te kako je ipak jača od nje u svađi. Prijeti joj kako će njeno dijete odrastati bez majke ako joj se ne pokori. Ipek Fikretu otkrije Surejinu tajnu. Fikret i Faruk se posvađaju oko posla te Faruk udari Fikreta koji mu odvrati otkrivanjem velike tajne. Dolazi do svađe između Dilare i Sureje jer Dilara ne želi slušati o Surejinim problemima, već želi ostvariti njihove snove.