SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: U Čistoj ljubavi se pojavljuje novi lik, Emina koju glumi Sementa Rajhard

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Bloger s kojim se Valentina trebala naći nikad nije došao. Ileana kaže Gonzalu da René ne želi prihvatiti da je Carolinino dijete njegovo. Fernanda izlazi s Alexisom. Angélicina i Osvaldova veza ne napreduje jer ona misli da je ipak zaljubljena u Gonzala. Tobías je odlučio da neće promijeniti prezime koje su mu dali Chelo i Beto koji rade kao posluga u Muratovoj kući. Gonzalo nagovori Renéa da prizna dijete. Valentina odluči reći Mauriciju da ga voli. René odlazi Carolini u bolnicu i zatraži DNK pretragu na očinstvo, a ona ga otjera. Ileana se naljuti na nju kada to sazna. Carolina je pita je li joj više stalo do Muratovog imetka ili do nje. Mauricio kaže Valentini da će je upoznati sa ženom svojih snova. Gonzalo odlazi u posjet Nuriji u zatvoru. Alan kaže Fernandi da sada izlazi s Almudenom. Oboje se smiju. Jaime dobro podnosi liječenje. Na plaži Valentina čeka da upozna Mauriciovu djevojku, a on joj stavi privjesak s morskom zvijezdom onako kako je nekada njegov očuh stavio njegovoj maćehi. A zatim joj izjavi ljubav i poljube se.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Mert završava u bolnici. Meral ne uspijeva uvjeriti policiju u svoju nevinost i završi u pritvoru. Mertova majka podiže tužbu protiv Meral, a Feride traži sudsko rješenje kako bi spasila Meral.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomi u zaštitu pred stanarima radničkog naselja priskače Branka i oni se napokon mire. Blaženka kasnije pronađe svoju penziju, koju želi sakriti, no Blaž ju otkrije u laži.

Maša skoro dobije astmatični napad i Tomo shvaća da Vrhovac nije siguran za njegovo dijete te donosi odluku da odlaze.

Sonja se osjeća krivom zbog Tomine odluke, no Ranko ju smiri govoreći joj da će organizirati Tomin povratak na posao. Ranko ima opak plan koji priopći Snježani – prišit će Tomi zločin u kafiću.

U Vrhovac stiže Emina – Asjina sestra. Pokradena u vlaku, Emina zatraži pomoć od Snježane, no ona ju odbije. Emina shvaća da će noć morati provesti na klupici. Ujutro ju nalaze Blaž i Profesor. Emina podsjeti Profesora na njegovog sina, ali Profesorov pokušaj da stupi u kontakt s njime propadne. Emina zaintrigira Vladu.

Tomo obznani Branki da odlazi. Branka pristupa Editi kako bi dobila njezinu pomoć.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kad se nakon nekoliko mjeseci Nihan i Kemal sretnu na brdu gdje su puštali zmajeve, doći će do suočavanja čiji će utisak još dugo trajati. Minula godišnja doba nisu samo uvećala laži u koje su Nihan i Kemal sami sebe uvjeravali nego su i gurnula njihovu ljubav negdje u dubinu. Njihova ljubav koju je izoštrilo vrijeme sad je oružje koje drže upereno jedno prema drugome. Karta na koju će Kemal odigrati postavlja njegovo srce za metu jednako kao i Nihanin ponos. Nihan je za život svoje kćeri suočena s najtežom i najbolnijom odlukom u životu.