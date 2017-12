SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Tomo tješi Sonju koja je saznala da je Ranko kriminalac (Čista ljubav)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Ramón i Fabiola su uzbuđeni zbog skorašnjeg vjenčanja. Julio sazna na fakultetu da je Osvaldo prodavao ispite i da će ga, ako se to potvrdi, dekan prijaviti policiji. Luisa kaže Juani da je bila tako ljubomorna jer Adalgisa daje sate engleskog Benitu, da je pristala izlaziti s Finitom. No nažalost previše su popili i on ju je poljubio, a dalje se ničega više ne sjeća. Juana joj kaže da mora moliti kako Benito za to ne bi saznao. Julio pokušava uvjeriti Andreu u svoju tobožnju ljubav prema Juani i moli je da se ne protivi njihovoj vezi. Andrea odgovori da ne želi biti pomagačica. Dalia daje Sofíji podatke o Ramónu i kaže joj da nije sam, nego da živi s groznom ženom zbog koje se on posvađao s mamom. Sofía kaže Ramónu da ga nikada nije prestala voljeti i da ako je ikada rekla da ga ne voli, to je zato što ga je htjela zaštititi od svoga oca. Ramón odvrati da joj ne vjeruje, te da se ionako ženi drugom ženom. Moli je da više ne dolazi. Ramón kaže Fabioli da ne zna kako ga je Sofía našla, ali da joj je jasno rekao da nju (Fabiolu) voli i da će se s njom oženiti. Fabiola je ljubomorna, ali na kraju se zagrle. Sofía kaže Ramónu da ne vjeruje da ju je zaboravio, te ga poljubi. Rulo i Dario slikaju taj prizor mobitelom.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kad se Songul vrati s izlaska, pronađe Sadulaha u nesvijesti. Primijetivši da ne diše, doživi veliki šok. Na pragu je da izgubi oca kao što je izgubila i majku. Zehra za sve okrivljava Guneja.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Edita priznaje Profesoru da je bila trudna s Damirom i izgubila dijete. Kada ispod zavoja otkrije ružan ožiljak od opekline, Profesor Editi još jednom pokaže svoju naklonost. U klinici, Tomo i Ranko zamalo se fizički sukobe, no prekida ih vijest o Jasninoj operaciji, koja je uspješno završila. Iz svađe Ranka i Tome, Sonja sazna da je Ranko kriminalac. Ranko odlazi, a Tomo ostaje tješiti Sonju. Emina optuži Snježanu da je bila madam i da joj je cijelo vrijeme lagala. Snježana, pritisnuta krivnjom i strahom, priznaje kako je zajedno s Rankom vodila bordel. U strahu da Emina ne ode na policiju, Snježana joj kaže da će svjedočiti protiv Ranka. Blaž pokušava depresiju zbog Branke ukloniti promjenom života. Zbog svađe Helene i Branke, Maša se izbezumi i počne teško disati, nakon čega se Branka povlači, a Helena pronalazi nov način manipulacije – Mašinu astmu.